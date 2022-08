Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tiempos de guerras.

¡Buen día amigo!



En Europa, Ucrania resiste la invasión rusa con la ayuda de sus aliados occidentales. En Asia, el enojo chino por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán deja a la zona del Pacífico a un botón del estallido. En Afganistán, Estados Unidos mata al líder actual de Al Qaeda, que bien escondido vivía en Kabul. Y en Medio Oriente, Israel y los extremistas palestinos de Gaza están otra vez disparándose misiles.

Cuatro escenarios de guerra que hacen que la advertencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no suene a disparate. "Hoy, la humanidad está a un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear", dijo en la apertura de la 10ª Conferencia de los países firmantes del Acuerdo de No Proliferación Nuclear, entre los que están Estados Unidos, China y Rusia.

Aquí en la región no andamos disparando misiles, pero sí estamos en una guerra que compartimos con el resto del mundo: contra la inflación, el costo de la energía y los vaivenes de nuestras monedas con relación al dólar, entre otros indicadores golpeados por aquellas guerras.

En este contexto asumió Sergio Massa como ministro de Economía en Argentina. Le bautizaron “superministro”, porque además de concentrar otras dos carteras –Desarrollo Productivo y Agricultura-, le dieron en principio el poder político que se necesita para las medidas de ajuste que se esperan. Veremos si sabe usarlo.



Taiwán entre dos potencias.

Nancy Pelosi. Foto: AFP.

Hace tiempo que China le advertía a Estados Unidos de que una visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tendría consecuencias. ¿Por qué? Porque China considera a Taiwán como su territorio.

Para tener relaciones diplomáticas con China, no se puede tenerlas con Taiwán. Así de clara es la posición china respecto a la isla. El principio de “una sola China” fue aceptado por Estados Unidos, si bien sigue siendo el principal aliado y suministrador de armas de Taiwán.

Pelosi no confirmó su llegada a Taiwán prácticamente hasta que su avión aterrizó en Taipéi, en medio de una imponente movilización de portaaviones de guerra en la zona, tanto de China como de Estados Unidos.

Las 24 horas que Pelosi estuvo en la isla fueron de gran tensión, situación que no aflojó con su partida. China comenzó con sus maniobras a pocos kilómetros de la costa taiwanesa, y este viernes anunció que cortaba la cooperación con Estados Unidos en varias áreas, entre ellas el combate al cambio climático y el diálogo a nivel de jefes militares. Parece que volvemos a los tiempos de la guerra fría.

¿Fue oportuna la visita de Pelosi a Taiwán? La respuesta puede encontrarla en los análisis La razón y el momento de Claudio Fantini, y Tirarle la cola al tigre de Matías Chlapowski.



Al Qaeda descabezada.

Ayman al Zawahiri. Foto: @hafghanb

La muerte del egipcio Ayman al Zawahiri en un operativo de Estados Unidos en Kabul, la capital de Afganistán, deja a Al Qaeda, la organización responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001, sin su máximo líder. Al menos hasta que aparezca otro, como suele suceder en los grupos terroristas.

La pregunta en este caso es si Al Zawahiri mantenía el poder que ejerció en los tiempos de Osama Bin Laden y luego de sucederle al frente de Al Qaeda. También hay que plantearse si esta organización es hoy la que hace dos década cambió el mundo en un solo día.

De lo que no hay dudas, es que con la muerte de Al Zawahiri desaparece el inventor del terrorismo global.



Operación Aurora.

Misiles lanzados desde Gaza a Israel. Foto: AFP

Israel lanzó una ofensiva contra la Yihad Islámica Palestina, uno de los grupos terroristas que operan en la Franja de Gaza. Esta ofensiva, bautizada Operación Aurora, desató la respuesta de la Yihad Islámica, que disparó decenas de misiles sobre territorio israelí.

En los dos primeros días de la Operación Aurora, murieron unas 15 personas, entre ellas Tayseer al Jabari, considerado el número dos de la Yihad Islámia Palestina.

El primer ministro israelí, Yair Lapid, dijo que Israel "no está interesado en un gran conflicto" con la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, pero advirtió de que este escenario "tampoco le genera temor".

"Israel no se quedará de brazos cruzados cuando haya quienes intenten dañar a sus civiles. Este gobierno tiene una política de tolerancia cero para cualquier intento de ataque, de cualquier tipo, desde Gaza hacia el territorio israelí", dijo Lapid.

En el mismo sentido se pronunció la embajada de Israel en Montevideo a través de un comunicado.

Estados Unidos y algunos países vecinos a Israel están mediando para que la actual situación no termine como la de mayo de 2021.



Argentina, entre Cristina y Massa.

Cristina Kirchner. Foto: EFE.

En la última semana los titulares de los medios argentinos destacaron dos hechos: el inicio de los alegatos en el juicio a la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuesta corrupción en la adjudicación de obras públicas, y las primeras medidas de Sergio Massa como ministro de Economía.

En esta primera etapa del juicio a Cristina Kirchner el protagonista es el fiscal Diego Luciani. Luego vendrán los descargos de la defensa.

El Ministerio Público “tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado”, lanzó Luciani, en referencia a las gestiones primero de Néstor Kirchenr y luego de su esposa Cristina. Eso fue el lunes; este viernes el fiscal agregó al hijo del matrimonio, Máximo Kirchner.

En este juicio, en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez.

Si llega a ser condenada, Cristina Kirchner quedará inhabilitada políticamente y podría ir a la cárcel. Se prevé un veredicto antes de que termine 2022.



Sergio Massa, flamante ministro de Economía de Argentina. Foto: AFP

El miércoles la atención de los argentinos se concentró en Sergio Massa. Ese día asumió el nuevo ministro y anunció sus primeras medidas. Massa se comprometió a cumplir con el acuerdo con el FMI que establece un déficit fiscal de 2,5% del PIB para este año, a frenar la emisión monetaria y a limitar los costosos subsidios a los servicios públicos, entre otras medidas de ajuste. Pero a los analistas económicos les quedó un sabor a poco. “Es una especie de plancito para ganar tiempo”, indicó el director de MacroView, Pablo Goldín.

De hecho, Massa tiene previstas nuevas medidas para estos días, y un viaje para verse con el FMI y los acreedores.

Mientras Massa da sus primeros pasos como “superministro”, la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner sigue. De eso nos habla Claudio Fantini en El strip póker argento, y nuestro corresponsal en Buenos Aires, Gustavo Stok, nos explica la tarea urgente que tiene el gobierno argentino ante la falta de dólares.



Ortega contra la Iglesia y los medios.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto: AFP.

La impunidad con que gobierna Daniel Ortega en Nicaragua parece no tener límites. El otrora guerrillero sandinista que combatió al régimen de Anastasio Somoza, y al que miraban con admiración grupos de izquierda de América Latina, hoy sigue los pasos del dictador que derrotó.

No le alcanzó con encarcelar o enviar al exilio a los líderes opositores para adjudicarse la reelección en noviembre de 2021 –el cuarto mandato consecutivo-, sino que la emprendió contra todas las ONG y los medios de comunicación que no le fueran funcional.

Su última víctima es la Iglesia católica nicaragüense. Ortega ordenó la clausura de los medios de la Iglesia, y hasta instaló un sitio policial en torno la casa de un obispo opositor al que no deja salir a la calle.

Por algo los nuevos gobiernos de izquierdas de la región –Chile, Perú y el que asume este domingo en Colombia, o el eventual de Lula en Brasil si gana en octubre- tratan de que no se les identifique con Nicaragua.

Andrés Oppenheimer, en su columna La región en riesgo, reflexiona sobre la situación en América Latina a partir de una conversación con Mario Vargas Llosa.



Aquí lo dejo por hoy. Hasta el próximo sábado. Cuídese.