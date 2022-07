Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Superministro” para un “súper ajuste”.

¡Buen día amigo!



En la última edición de esta newsletter decíamos que en Argentina la temperatura política y económica subía a niveles preocupantes, y estábamos pendientes de los primeros pasos de la entonces nueva ministra Silvina Batakis.

Bueno, hoy Batakis es historia —duró apenas 24 días— y Argentina tiene un nuevo ministro, o “superministro” como le bautizaron, porque concentrará tres carteras: Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Por lo visto, el termómetro que estaba llegando a niveles preocupantes, estuvo a punto de explotar. ¿Por qué sacar a una ministra que no había cumplido un mes, y que en el momento de su cese estaba en Washington con el FMI, si no es porque el problema es más grande de lo que podía controlar?

Los economistas como Batakis pueden decir cuáles son las medidas que se necesitan, pero la decisión es siempre política, tomadas por políticos con espalda suficiente para aguantar la embestida de reclamos y presiones, internas y externas al gobierno que integran.



El presidente argentino Alberto Fernández junto a Sergio Massa. Foto: La Nación (GDA)

Esta es lo misión que le encomendaron a Sergio Massa, hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados. En su condición de “superministro”, Massa deberá demostrar que tiene la espalda para el “súper ajuste” económico que los analistas coinciden que necesita Argentina para salir del pozo de la incertidumbre en el que cayó.

Esos mismos analistas advierten que el mayor problema de Massa está en el kirchnerismo duro, a los que deberá imponer el ajuste. Y consideran clave saber desde ahora cuál es el nivel de apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner al “superministro”.

Al vecino del Río de la Plata, con elecciones el próximo año, le esperan meses movidos, en lo político, lo económico y lo judicial. Para que vaya haciendo boca, le recomiendo este análisis del periodista de La Nación Diego Cabot sobre la debilidad política del presidente Alberto Fernández, y la columna de Danilo Arbilla con un ilustrativo título de lo que acaba de pasar en Argentina: Golpe de estado.





Choque de gigantes salpica al Mercosur.

Soldados saludan a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Foto: AFP.

Taiwán es un constante motivo de tensión entre China y Estados Unidos. Desde 1979 Estados Unidos reconoce “una sola China” con capital en Pekín. No reconoce oficialmente a Taiwán, pero le apoya militarmente. China, por su lado, reclama su derecho sobre la isla, y condiciona sus relaciones diplomáticas con otros países a que estos no tengan vínculos con Taiwán.

En estos días el anuncio de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, visitaría a Taiwán provocó un fuerte rechazo de China, que advirtió que si se concreta ese viaje se cruzaría una “línea roja”.

El asunto estuvo presente en la conversación de los presidentes Joe Biden y Xi Jinping el pasado jueves, en la que el estadounidense intentó tranquilizar al chino.

En un contexto de guerra en Ucrania, un incidente en la zona de Asia-Pacífico puede encender otro frente bélico de dimensiones globales.

Pero Taiwán no solo es parte de la pulseada entre Estados Unidos y China. También incide en el Mercosur. De hecho, se habló en la última cumbre del bloque regional en Asunción a partir de la confirmación de Uruguay de que quiere avanzar en un Tratado de Libre Comercio con China. Si el Mercosur quiere ir por el mismo camino, Paraguay, que es el único socio del bloque que mantiene relaciones con Taiwán, debería romper con la isla y reconocer a China. Por ahora, Uruguay avanza solo.



Varias guerras en una.

Volodímir Zelenski. Foto: AFP.

La guerra que provocó la invasión rusa a Ucrania ha desatado otros conflictos fuera de los campos de batalla. Uno de esos conflictos es el que se conoce como la “guerra por el gas”, que hoy enfrente a Rusia con la Unión Europea; y otro es la “guerra por los granos”, por el que se busca liberar la producción bloqueada por los rusos en los puertos ucranianos.

La Unión Europea ha acordado un plan de ahorro del 15% en el consumo en un año a fin de llegar al próximo invierno con reservas, mientras avanza en su independencia energética de Rusia. Por ahora, Vladimir Putin ha cortado parte del suministro a la UE, pero claramente está usando la producción de gas como arma de presión para que Occidente le levante las sanciones.

En el caso de los granos, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo, con la mediación de la ONU y Turquía, para sacar la producción por los puertos del mar Negro, y así llevar algo de alivio a países de Asia, Medio Oriente y África que dependen del trigo que producen los dos países hoy en guerra. Sin embargo, hay muchas dudas sobre el cumplimiento de este acuerdo, sobre todo de parte de Rusia.

La guerra también está incidiendo en la campaña electoral de Italia. Es que algunos de los socios de la coalición de derecha, favorita para ganar el 25 de septiembre, están comprometidos por sus vínculos con Vladimir Putin. De eso nos habla Claudio Fantini en su análisis La sombra de Putin y Mussolini.



El pedido de perdón papal.

Francisco en Canadá. Foto: AFP.

La confirmación de los abusos sexuales y malos tratos cometidos por sacerdotes, hace décadas o más cerca en el tiempo, es un asunto que está marcando el pontificado de Francisco. El papa ha ordenado investigar estos hechos, y ha tenido que pedir perdón en nombre de la Iglesia católica varias veces por esas atrocidades. Además, ha adoptado medidas para evitar que se repitan.

Su reciente gira por Canadá estuvo destinada precisamente a pedir perdón a las comunidades indígenas locales por los abusos en instituciones católicas a las que fueron derivados miles de niños desde el siglo XIX hasta finales del XX. “Sufrimientos que yo no hubiera imaginado”, dijo el papa luego de escuchar los testimonios de sobrevivientes de esos abusos.

Francisco, de 85 años y con serios problemas de movilidad —cada vez se lo ve más en silla de ruedas—, mantuvo su gira a Canadá de casi una semana porque quería enviar un mensaje fuerte “para que se prosiga en la búsqueda de la verdad, para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación”, dijo. “No he venido como turista”, añadió.

El jefe de la Iglesia católica pidió perdón, pero no todos quedaron conformes.

Canadá, el papa y el genocidio cultural, tituló Claudio Fantini su análisis sobre esta última gira de Francisco.



Aquí lo dejo por hoy. Nos espera una semana movida en Sudamérica. En Argentina comienza la gestión del “superministro” Massa, con toda la expectativa que esto genera. En Brasil arrancará oficialmente la campaña electoral, aunque hace tiempo que Lula y Bolsonaro se vienen tirando de todo, menos flores. Y el domingo 7 de agosto asumirá Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, una experiencia que toda la región seguirá con atención.



Hasta el próximo sábado. Cuídese.