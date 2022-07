Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina arde, Europa también.

¡Buen día amigo!



Mientras en Argentina la temperatura política y económica está subiendo a niveles preocupantes, en Europa el termómetro marcó récord en la última semana, pero por culpa del cambio climático según los científicos, además de que están en verano.

De todos modos, dos países del “viejo continente” entran en tiempos políticos calientes: Reino Unido, donde están los dos finalistas que competirán por suceder a Boris Johnson; e Italia, que tendrá elecciones el 25 de septiembre para elegir un nuevo gobierno tras el quiebre de la coalición de Mario Draghi.

Hablando de elecciones, aquí en la región está arrancando la campaña en Brasil, con la posibilidad de que gane Lula en octubre. Lo podría recibir un Mercosur que sigue sin definir hacia dónde rumbear.

Volviendo a Europa, la guerra en Ucrania no da tregua. Hubo acuerdo para sacar millones de toneladas de granos bloqueadas en puertos ucranianos, pero nada indica que los misiles vayan a desaparecer en el corto plazo.



Alberto contra el blue, Cristina contra la Corte.

Alberto Fernández. Foto: AFP.

Sí, la cosa está que arde en el vecino del Río de la Plata.

Por un lado, el presidente Alberto Fernández y la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, están buscando fórmulas para frenar la disparada del “dólar blue”. Esta semana Batakis anunció algunas medidas, que los economistas ya adelantan que tendrán un efecto muy limitado, como la creación de un “dólar turista”, que permitirá a los extranjeros que llegan de visita vender en el mercado formal —bancos y casas de cambios— hasta 5.000 dólares por mes a un precio que se acercará al del mercado negro, el “blue” que ofrecen los “arbolitos” en el centro de Buenos Aires.

Se espera que este fin de semana el equipo económico argentino anuncie otras medidas, estas para que los productores agropecuarios vendan los granos que según Albero Fernández tienen “retenidos” en sus campos esperando una mejor cotización del dólar. El presidente los acusa de “especular”, algo que obviamente molestó a los dirigentes del agro. "El campo ha puesto miles de millones que se fugan por el agujero negro e insaciable de la política que es el segmento más ineficiente de todos", le respondió Jorge Chemes, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas.



Cristina Kirchner. Foto: AFP.

Por otro lado, la vicepresidenta Cristina Kirchner la emprendió contra la Corte Suprema de Justicia. Cristina acusó a la Corte de haber convertido al Poder Judicial en un “partido político protector del macrismo” y la responsabilizó por la crisis económica.

¿Por qué estas críticas a la Corte? Según Cristina, su condena por la causa Vialidad, la única por la que está siendo juzgada, “ya la tienen escrita y creo —dijo—, a esta altura, hasta firmada”.

Alberto Fernández avaló las críticas de Cristina Kirchner a la Corte, en tanto los jueces y fiscales le respondieron con fuerza. También lo hizo la oposición. “Basta de atacar a la Justicia, hay que enfocarse en resolver los problemas”, porque Argentina vive “mucha angustia e incertidumbre”, dijo Horacio Rodríguez Larreta, jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los principales referentes de la oposición.

Para afinar lo que está pasando en la otra orilla, le recomiendo la columna de Roberto Cachanosky en el suplemento Economía & Mercado sobre el descontrol fiscal y monetario en Argentina.



Ola de calor y fuego.

Personas se refrescan de la ola de calor en Trafalgar Square. Foto: AFP

El Reino Unido registró por primera vez temperaturas por encima de los 40 grados, en el marco de una histórica ola de calor que abarcó a medio Europa. Este fenómeno vino acompañado por incendios forestales en España, Francia y Portugal, entre otros países.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que estas olas de calor serán cada vez más frecuentes e incluso más intensas al menos hasta 2060, independientemente del éxito que se tenga en mitigar los efectos del cambio climático.

El secretario general de la OMM, el finlandés Petteri Taalas, lo resumió así: “No será muy confortable viajar a países como España, Portugal, Italia o Grecia si las temperaturas en ellos están sobre los 40 grados”.

No sé si usted está entre los escépticos del cambio climático, pero por la dudas viaje con ropa fresca.



El plan expansionista de Putin.

Vladimir Putin. Foto: AFP.

La semana se cierra con dos noticias “positivas” sobre la guerra en Ucrania: la reanudación del suministro de gas a Europa luego de los trabajos de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1; y el acuerdo para liberar millones de toneladas de granos que están bloqueados en puertos ucranianos, una situación que hacía temer hambrunas en países de África y Asia.

Pero en ambos casos, Ucrania y la Unión Europea tienen dudas de que Rusia vaya a cumplir. Con respecto al gas, la Unión Europea armó un plan para ahorrar un 15% el consumo de gas ante el temor de un corte total del suministro ruso; y en cuanto a los granos, Ucrania puso en manos de la ONU el cumplimiento del pacto.

En lo que no hay dudas es en los planes expansionistas de Vladimir Putín, más ahora que lo reconoció su canciller. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, aseguró que los objetivos militares de Rusia en Ucrania ya no se limitaban “únicamente” al este del país, una zona parcialmente controlada por separatistas prorrusos desde 2014.

En respuesta, su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, reclamó a Occidente reforzar las sanciones a Rusia y acelerar las entregas de armas a Ucrania. Un pedido que también llevó la primera dama ucraniana al Congreso de Estado Unidos. “Les pido algo que nunca me habría gustado hacer. Estoy reclamando armas, no para declarar la guerra a otro territorio, sino para proteger nuestra casa y el derecho a vivir en ella”, afirmó Olena Zelenska en Washington.

Y remató con una serie de preguntas a los legisladores estadounidenses: “¿Mi hijo podrá volver al colegio en otoño? Como millones de madres en Ucrania, no lo sé. ¿Mi hija podrá ir a la universidad al principio del año académico y tener una vida estudiantil normal? No puedo responder. Tendríamos respuestas si tuviéramos sistemas de defensa aéreos. La respuesta está aquí en Washington”.



La caída de “Super Mario”.

Mario Draghi. Foto: AFP.

En febrero de 2021, en plena pandemia del covid-19, Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, asumió como primer ministro de Italia al frente de una coalición de unidad nacional, integrada por prácticamente todos los partidos representados en el Congreso.

Draghi puso una condición: que se mantendría en el cargo mientras fuera apoyado por todos los partidos de la coalición, que integraban desde partidos de derecha como Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini y Movimiento 5 Estrellas (M5E), hasta el Partido Demócrata (PD), la izquierda de Libres e Iguales (LeU) y la centrista Italia Viva de Matteo Renzi, entre otros.

El que termina quebrando la coalición es el M5E, pero según las encuestas de intención de voto quien mejor pescará en este río revuelto de la política italiana es el partido de ultraderecha Hermanos de Italia, de la diputada Giorgia Meloni.

Meloni se ha mantenido siempre en la oposición, y ahora es la favorita a convertirse en primera ministra. Para las elecciones del 25 de septiembre, hizo alianza con Berlusconi y Salvini, dos ex socios de Draghi que lo dejaron caer aprovechando la salida del M5E.

Con la caída de Draghi, se confirma la tendencia de que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial los gobiernos en Italia no suelen durar más de año y medio.



“Hasta la vista, baby”.

Boris Johnson. EFE/EPA/PARLIAMENTLIVE TV

Boris Johnson se retira con estilo. Su última comparecencia en el Parlamento británico como primer ministro será recordada por su frase final “hasta la vista, baby”, pronunciada en español como lo hizo Arnold Schwarzenegger en la película "Terminator 2: el juicio final".

¿La frase encierra el deseo de Johnson de volver, o solo fue una broma a los miembros de la Cámara de los Comunes? Eso, por ahora, solo lo sabe Johnson.

Lo concreto es que el 5 de septiembre el Reino Unidos tendrá un nuevo primer ministro, que saldrá entre el ex ministro de Economía, Rihsi Sunak, y la actual ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, los finalistas entre los diputados del Partido Conservador. Ahora le corresponderá a los afiliados al partido elegir al que termine el período de Johnson hasta las elecciones de 2024.

No sé usted, yo a Boris Johnson lo voy a extrañar.



Y aquí aprovecho para despedirme hasta el próximo sábado. Cuídese.