El universo mágico.

Nebulosa de Carina con estrellas nacientes. Foto: Webb, NASA

¡Buen día amigo!



En estos tiempos de guerra e inestabilidades económicas y políticas, la humanidad se tomó un instante para contemplar las maravillas del universo. Y bien que hizo.

En la última semana la noticia más relevante no vino de la Tierra, sino del espacio. Entre el lunes 11 y el martes 12, la NASA reveló las primeras imágenes del telescopio James Webb, el más potente creado hasta ahora para observar más a allá de lo que usted quiera imaginar.

¿Qué son el Anillo del Sur, el Quinteto de Stephan, la nebulosa Carina o el exoplaneta WASP-96b? Una porción del universo que los astrónomos vienen estudiando desde hace tiempo, pero que ahora el común de los mortales podemos ver como nunca antes.

El nuevo telescopio Webb —al que le estiman una vida útil de 20 años— no solo dará respuestas a muchas preguntas, sino que también planteará otras que aún ni siquiera imaginamos, explicaron los científicos. Porque como dijo Carl Sagan, “en algún sitio, algo increíble está esperando a ser conocido”.



Argentina, entre la inflación y el blue.

Silvina Batakis. Foto: AFP.

Volvamos a la Tierra, donde el hombre debe tener los pies para sentirse seguro. Eso, claro, si usted no está en Argentina.

El lunes 11 la ministra Silvina Batakis anunció sus primeras medidas de ajuste, que resumió en una frase muy sensata para cualquier buen administrador: “No vamos a gastar más de lo que tenemos”.

Batakis dijo que respetará el acuerdo con el FMI que negoció su antecesor Martín Guzmán, aunque evitó estimar a cuánto llegará la inflación a fin de año. Sería “muy poco profesional”, explicó, porque la situación ha cambiado a partir de la guerra en Ucrania.

El último dato le hace ser prudente: la inflación del primer semestre casi alcanza la proyectada para todo el año 2022 en el acuerdo con el FMI.

¿Y el dólar? La moneda argentina se hundió al cierre de la semana en el mercado negro, con una cotización récord de 295 pesos por dólar. El llamado “dólar blue” se cambiaba a 239 pesos antes de la renuncia de Guzmán el 2 de julio. El tipo de cambio oficial cerró este viernes en 135 pesos por dólar, lo que implica una brecha de más de 130% con respecto al blue del mercado informal.

Como ve, una situación complicada, que tiene como trasfondo la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Pero de eso nos habla Claudio Fantini en su análisis Se fue Guzmán, pero dejó guzmanismo.



Europa ahorra energía.

Gasoducto. Foto: AFP.

Donde también se esperan tiempos complicados es en Europa como consecuencia de la guerra en Ucrania. En represalia a las sanciones de Occidente, Rusia exige que se le pague en rubros el gas que vende a los europeos, y al que no pague en esa moneda se le corta el suministro. Así, varios países ya han dejado de recibir gas ruso.

El temor a un corte total aumentó esta semana, cuando la empresa rusa Gazprom comenzó los trabajos de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream 1, que transporta una gran parte del gas que suministra a Alemania y a otros países de Europa occidental.



Este cierre durante 10 días en otros tiempos sería una formalidad técnica. Pero en el contexto de la guerra en Ucrania, nadie puede predecir lo que vendrá.

Si Vladimir Putin lanza misiles sobre objetivos civiles, qué le impide cerrar la llave del gas a países que han aprobado sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania.

Para cubrirse, la Unión Europea elaboró un plan de ahorro de energía, ahora que todavía están en verano en el hemisferio norte. Un indicador de que la guerra se prevé larga.





Crisis política en Italia.

Mario Draghi. Foto: AFP.

Italia es una de las economías más importantes de la Unión Europa (UE) —por algo integra el G7—, pero también un país acostumbro a navegar en medio de gobiernos que no terminan sus mandatos. Hace un año, BBC News publicó un informe en el que mostraba que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial los gobiernos en Italia no suelen durar más de 13 meses en promedio.

Y la actual crisis política está a punto de confirmarlo.

El primer ministro Mario Draghi, tras perder el apoyo del Movimiento 5 Estrellas (M5E), presentó el jueves su renuncia, la cual no fue aceptada por el presidente Sergio Mattarella.

Ahora Draghi —en el gobierno desde febrero de 2021— deberá ir al Parlamento a confirmar el apoyo que le permita completar su período, que termina en marzo de 2023.

El M5E se pasó a la oposición buscando recuperar algo del electorado perdido. Vencedor de las elecciones en 2018 con el 32% de los votos, el M5E se encuentra en plena descomposición y muchos de sus parlamentarios se le han ido.

¿Se adelantarán las elecciones en Italia? Lo sabremos en unos días.





La sucesión de Johnson.

Boris Johnson al renunciar como primer ministro. Foto: AFP

El Reino Unido está procesando la sucesión del primer ministro Boris Johnson que, a diferencia del italiano Mario Draghi que todavía puede salvar su gobierno, deberá irse el 5 de septiembre próximo, un año y medio antes de las elecciones generales en 2024.

Ya se hicieron dos rondas de votación y quedan seis candidatos en carrera, pero dos despegados como favoritos entre los diputados del Partido Conservador: los ex ministros de Economía, Rishi Sunak, y de Defensa, Penny Mordaunt.

Si la tendencia se mantiene, Sunak y Mordaunt pasarán a la final y definirán en una votación entre los afiliados al Partido Conservador quién será el nuevo primer ministro a partir del 5 de septiembre.

Boris Johnson se vio forzado a dimitir el pasado 7 de julio después de que casi 60 miembros de su gobierno renunciasen en protesta por una seguidilla de escándalos, como las “fiestas” en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia del covid-19.





Biden en Medio Oriente.

Joe Biden y Mohamed bin Salmán. Foto: AFP.

Joe Biden realizó esta semana su primera gira a Medio Oriente como presidente de Estados Unidos. Un viaje con tres escalas: en Israel, su gran aliado en la región al que le confirmó que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle arsenal nuclear; la ciudad de Belén, donde se reunió con el presidente palestino Mahmud Abás; y Arabia Saudita, con un polémica encuentro con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, al que Estados Unidos responsabilizó en su momento de estar detrás del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

Biden tenía dos claros objetivos en esta gira. Por un algo darle un nuevo impulso al acercamiento de Israel con los países árabes; y por otro lograr con Arabia Saudita un pacto para estabilizar el precio del petróleo, alterado por la guerra en Ucrania.

El anuncio más concreto de esta gira fue el acuerdo en torno a Tirán, una isla estratégica en el Mar Rojo. Las islas de Tirán y Sanafir están ubicadas en la entrada del Golfo de Aqaba, que da acceso al puerto israelí de Eilat.

Durante la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó las dos islas que pertenecían a Egipto. En los acuerdos de paz de Camp David, en 1979, las islas volvieron a Egipto, pero desde entonces hay allí un destacamento internacional de paz.

En 2016 Egipto cedió las islas a Arabia Saudita, pero esto requiere del visto bueno de Israel.

En su visita, Biden logró un acuerdo para que Israel permita que Arabia Saudita —que este viernes anunció que abrirá su espacio aéreo, incluidos aviones israelíes— se haga con las islas, permitiendo a los buques de Israel navegar en la zona.

En cuando al petróleo, sabremos en estos días qué éxito tuvo.



La guerra entre Twitter y Elon Musk.

Elon Musk, Twitter

Lo que pintaba como una de las adquisiciones empresariales más importantes de lo va del siglo XXI, derivó en un escándalo.

Twitter demandó esta semana a Elon Musk por incumplir el contrato de compra de la compañía por 44.000 millones de dólares, calificando al magnate de "modelo de hipocresía".

La demanda es en reacción a la decisión de Musk de retirar la oferta de compra de Twitter, acusando a la empresa de hacer declaraciones "engañosas" sobre el número de cuentas falsas.

Vaya previa del juicio que todavía no arrancó.

Musk recibió otro golpe esta semana. El cohete de propulsión Super Heavy Booster 7 de su empresa SpaceX, y con el que espera enviar la nave Starship con humanos a Marte, estalló durante los ensayos.

Musk renunció a comprar Twitter, pero no a su sueño de viajar al espacio. Por ahora deberá contentarse con observarlo a través del telescopio James Webb.



Hasta el próximo sábado. Cuídese.