Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Argentina K, Johnson, masacre y magnicidio.

¡Buen día amigo!



Esta semana la agenda informativa viajó entre Buenos Aires y Londres por las crisis en los gobiernos argentino y británico, que en el primer caso le costó el cargo al ministro de Economía Martín Guzmán, y en el segundo nada menos que a Boris Johnson. Una semana que estuvo, además, marcada por dos tragedias: la masacre del 4 de julio en una apacible ciudad próxima a Chicago, y el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

Cuatro temas que sacaron de los titulares a la guerra en Ucrania, que Vladimir Putin dice que todavía no comenzó “en serio” y amenaza desatar un infierno aún peor. Que no hable “en serio”, por favor.



Turbulencia en la otra orilla.

Alberto Fernández tomó juramento a Silvina Batakis. Foto: AFP

Desde que Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández para que fuera su compañero como candidato presidencial, surgió una pregunta en Argentina: quién gobernaría. Una vez instalado el nuevo gobierno en diciembre de 2019, comenzó a desvelarse la incógnita.

La fórmula que sirvió para ganar las elecciones, no funcionaba en el ejercicio del poder, al menos no como un presidente y su vice remando en forma sincronizada en el mismo bote.

La crisis quedó expuesta en toda su magnitud luego de la derrota en las legislativas de 2021, que llevó a una renovación del gabinete cuando Cristina Kirchner responsabilizara a Alberto Fernández del mal resultado.

De nada sirvió. La grieta en el gobierno argentino se hizo más profunda. Muestra de ello fueron cómo se negoció y aprobó en el Congreso el acuerdo con el FMI: sin el apoyo del sector que responde a Cristina.

La renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, es una consecuencia directa de esta interna en la cúpula del gobierno. Su reemplazante, Silvina Batakis, viene del bando de Cristina Kirchner. De ahí la incertidumbre en los mercados al conocerse el cambio de ministro, pese a que Batakis se comprometió a respetar el acuerdo con el FMI, si bien habló de ajustes en las metas fijadas.

Complejo panorama para el kirchnerismo, en un país que tendrá elecciones presidenciales el año próximo y con las encuestas anticipando una victoria de la oposición.

Para entender qué está pasando en la otra orilla del Río de la Plata, Delfina Milder habló con analistas políticos para su informe Argentina y la eterna crisis, y Lautaro Brum consultó a operadores turísticos uruguayos para ver el impacto a nivel local.

Además, varios columnistas de El País destinaron sus plumas al temporal que sacude la Casa Rosada. Aquí le dejo cuatro buenas recomendaciones para el fin de semana: La rendición en cuotas de Alberto F, de Claudio Fantini; ¿Argentina puede cambiar?, de Agustín Iturralde; ¿Se acabará el peronismo?, de Ignacio de Posadas; y Acerca de payasos, de Danilo Arbilla.



… y un día Boris Johnson renunció.

Boris Johnson tras anunciar su renuncia. Foto: AFP.

El primer ministro británico Boris Johnson resistió, pero la embestida de su partido Conservador fue más fuerte. En sus tres años de gobierno, Johnson supo navegar por aguas bravías, desde el tenso proceso de negociación del Brexit hasta la crisis sanitaria por la pandemia, con un detalle que solo tiene el Reino Unidos: fue el primero en comenzar la campaña de vacunación contra el covid-19. Y desde febrero, con la invasión rusa a Ucrania, Johnson es uno de los líderes mundiales más activos en contra de Vladimir Putin.

¿Cómo puede un gobernante que ha pasado por tanto, caer antes de terminar su mandato?

Las “fiestas” en las residencia oficial de Downing Street durante los confinamientos por el covid-19, y escándalos varios —algunos de carácter sexual— que involucraron a miembros de su gobierno y legisladores conservadores, terminaron costándole caro.

Johnson anunció su renuncia al liderazgo del partido Conservador —que al ser el que está hoy en el gobierno significa dejar también el cargo de primer ministro— apenas unas horas después de afirmar que no se iría.

Ahora se abre la carrera por la sucesión, para la que hay varios anotados. El proceso puede extenderse hasta octubre, cuando los conservadores tendrán su congreso anual, aunque hay líderes del partido que quieren que sea antes. El calendario de conocerá en estos días.

Hasta entonces, Johnson seguirá como primer ministro. Tal vez preparando su regreso.



Shinzo Abe

Llevan a Shinzo Abe al hospital tras recibir los disparos en el acto electoral en Nara, al norte de Japón. Foto: AFP.

Este viernes el mundo amaneció conmovido por el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Tenía 67 años.

Abe fue baleado durante un mitin en el marco de la campaña electoral para las elecciones al Senado de este domingo.

El asesinato de Abe, el político más popular de Japón, repercutió en todo el mundo, dados los bajos niveles de criminalidad y las estrictas leyes contra las armas en el país.

La policía detuvo a un hombre de 41 años, ex miembro de la marina japonesa, que utilizó una arma de fabricación casera. Hasta ayer no se sabía qué lo llevó a cometer el magnicidio.

El último incidente parecido en Japón fue el asesinato en 1960 de Inejiro Asanuma, dirigente del Partido Socialista japonés, apuñalado por un estudiante cercano a la extrema derecha.





Masacre del 4 de julio.

Tiroteo en Chicago, en el Día de la Independencia de Estados Unidos. Foto: AFP

El 4 de julio es el Día de la Independencia en Estados Unidos. Se festeja con coloridos desfiles, a los que asisten multitudes en todo el país. Este año la fecha patria estadounidense quedó marcada por una tragedia. Un joven de 21 años disparó al público que asistía al desfile en Highland Park, una comunidad vecina a Chicago, matando a siete personas e hiriendo a más de 20.

Según el perfil psicológico del atacante, mostraba una fuerte inclinación a la violencia y exhibía su ira por ser ignorado en las redes sociales.

La masacre del 4 de julio se suma a otros tiroteos recientes, en especial dos ocurridos en mayo: el de una escuela de Uvalde, Texas, en la que murieron 21 personas, incluidos 19 niños, y la de un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, en el que 10 personas negras fueron asesinadas.

En un intento por frenar estas matanzas, el presidente Joe Biden firmó a fines de junio una ley que regula la tenencia de armas de fuego, la más importante en esta materia en casi 30 años, pero no todo lo restrictiva que querría el mandatario.

Biden promulgó la ley apenas unos días después de que la Corte Suprema ampliara el derecho a portar armas en público.

El debate sobre la tenencia y porte de armas de fuego en Estados Unidos se reactiva cada vez que sucede una tragedia como la del 4 de julio. Y por ahora hay dos posiciones bien opuestas.



La guerra “en serio”.

Vladimir Putin. Foto: AFP.

El 24 de febrero comenzó la invasión rusa a Ucrania, dando inicio a una guerra con repercusiones económicas, políticas y sociales a nivel global, aunque los combates se desarrollan dentro del territorio ucraniano.

Esta semana Vladimir Putin lanzó una advertencia a los países occidentales que apoyan a Ucrania, que hace temer un escenario peor al actual.

“Oímos que quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? ¡Que lo intenten!”, declaró Putin a un grupo de parlamentarios rusos en un acto transmitido por televisión. Y agregó lo más grave: “Todos deben saber que aún no hemos empezado en serio” la operación militar en Ucrania.

El “no hemos empezado en serio” puede significar que Putin no se detendrá en el este ucraniano y la zona del Donbás, donde se concentran hoy los combates más fuertes. O que a Ucrania le seguirán otros países.

Para el exsecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, existen tres escenarios posibles sobre el fin de la guerra: uno en el que gana Rusia; otro en el que las cosas escalan a un conflicto mayor; y el tercero sería una victoria de Ucrania y la OTAN.

Sinceramente, no se me ocurre una cuarta opción. ¿Usted qué opina?



Hasta el próximo sábado. Cuídese.