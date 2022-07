Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo (viejo) mundo.

Las recientes cumbres del G7 en Alemania y de la OTAN en España —con la guerra en Ucrania como telón de fondo— esbozaron el mundo de los próximos diez años. Esbozaron, no definieron, porque una crisis global, como la que acabamos de atravesar con el covid-19, puede cambiarlo todo en cualquier momento.

Cómo imaginan el mundo de la próxima década está en el documento “Conceptos Estratégicos de Madrid”, que los aliados de la OTAN aprobaron en la capital española.

Rusia dejó de ser un socio estratégico para convertirse en el enemigo a vencer en lo inmediato, y China aparece mencionada por primera vez como la potencia que “desafía nuestros intereses, seguridad y valores”.

“La pulseada que se está librando con Rusia es una muestra a escala menor de las dificultades que implicaría hacer lo mismo con China, si la superpotencia asiática atacara a Taiwán”, explica Claudio Fantini en su análisis El mundo otra vez partido en dos.



Cumbre de la OTAN. Foto: AFP.

La cumbre de Madrid sirvió además para que Turquía levante su veto para que Suecia y Finlandia inicien el proceso de adhesión a la OTAN. Cómo en toda negociación, hubo cambio de figuritas.

La guerra en Ucrania, que ha provocado estos movimientos, está entrando en su quinto mes, y todavía hay una pregunta que nadie responde: ¿Cuánto más durará?



De Ecuador a Perú.

Protestas en Ecuador. Foto: AFP.

Vecinos y con gobiernos electos el año pasado, considerado uno de derecha y el otro de izquierda, Ecuador y Perú demandaron mucha atención en estos días.

En el caso de Ecuador, debido a las protesta indígenas, por momentos violentas y con intentos de tomar por la fuerza el Congreso, que pusieron en jaque al gobierno de Guillermo Lasso.

El presidente superó una moción de destitución promovida por legisladores que responden al exmandatario Rafael Correa, radicado en Bélgica y con pedido de extradición por cuentas pendientes con la justicia.

Lasso logró además acordar con los movimientos indígenas para ponerle fin a 18 días de protestas que paralizaron al país.

¿Está superada la crisis? No, la tensión sigue. Ahora el presidente tiene tres meses para instrumentar lo acordado, siempre con la amenaza de que vuelvan las protestas. Pero Lasso demostró que tiene las riendas del gobierno.



Pedro Castillo. Foto: AFP.

Pedro Castillo no puede decir lo mismo en Perú. Esta semana se vio forzado a renunciar al partido marxista Perú Libre, con el cual venía teniendo problemas desde el inicio de su gestión. El partido que lo puso en el gobierno ahora es de oposición.

Castillo se queda solo en el peor momento. Una comisión legislativa lo acusa de liderar una organización criminal dentro del gobierno para la adjudicación de obras públicas. Exministros y familiares de Castillos están prófugos de la justicia por estas denuncias. Esta semana el presidente se negó a recibir a esta comisión, a la que había citado para declarar.

El informe de la comisión irá ahora al plenario del Congreso, que en caso de aprobarlo dejaría a Castillo al borde de la destitución.

El presidente peruano ha superado hasta ahora dos mociones para sacarlo. ¿La tercera …? Por lo pronto lo agarra casi sin bancada que lo defienda.



Argentina, interna y dólar.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Foto: AFP.

En el vecino del Río de la Plata, la interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner no tiene tregua. Esta semana hubo un nuevo cruce de reproches, en medio de una situación económica cada vez más complicada.

El dólar se disparó al igual que el riesgo país, en tanto los comerciantes ya hablan de escasez de productos por el “cepo a las importaciones”.

En este contexto, las encuestas comienzan a marcar un favoritismo de la oposición para las elecciones de 2023.



Petro, los primeros pasos.

Gustavo Petro. Foto: AFP.

La victoria del ex guerrillero Gustavo Petro en Colombia ha despertado gran expectativa. Es la primera vez que ese país será gobernado por un presidente de izquierda, en un contexto regional cambiante, con gobiernos que han enfrentado procesos de destitución —Ecuador, Perú—, con profundas divisiones internas —Argentina— o recién instado que todavía busca afirmarse —Chile—.

Las primeras decisiones de Petro como presidente electo parecen indicar que no irá por el camino de las experiencias fallidas del “socialismo del siglo XXI”.

Petro acaba de designar como ministro de Economía a José Antonio Ocampo. ¿Quién es? Ocampo, de 69 años y profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, es un prestigioso economista con una amplia trayectoria tanto en Colombia como en organismos internacionales y un nombre que da confianza a los mercados.

Otra señal de Petro fue su reciente reunión con el ex presidente Álvaro Uribe, y su llamado a un acuerdo nacional. El nuevo presidente asumirá en agosto. Ahí se sabrá realmente hacia dónde apuntará su gobierno.



A propósito de cambios políticos en América Latina, le recomiendo el informe de Sebastián Cabrera en la sección Qué Pasa de hoy sábado: La región, ¿una nueva ola de izquierda?



El drama migratorio.

Camión abandonado con 46 migrantes fallecidos en Texas. Foto: AFP

La migración ilegal desde Centroamérica hacia Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. Lleva tiempo y ningún gobierno de un lado y otro del río Bravo ha logrado solucionar. Es más, desde 2015 se ha agravado con la crisis venezolana.

Y cada tanto una tragedia nos recuerda que el problema sigue ahí. Esta semana 53 personas murieron por asfixia en el tráiler de un camión abandonado en una carretera cerca de la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas.

El tema de la migración ilegal fue ampliamente debatido en la reciente Cumbre de las Américas en Los Ángeles. En la declaración final de esa cita, convocada por el presidente Joe Biden, los gobiernos de la región se comprometen a atacar el problema, con asistencia a los países originarios de los migrantes, como a los que los reciben.

La tragedia de San Antonio es un clamor para que esa declaración no quede en letra muerta.



Aquí lo dejo por hoy. Hasta el próximo sábado. Cuídese.