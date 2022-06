Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Escándalo de alto vuelo.

¡Buen día amigo!



El misterio que rodea al avión venezolano con tripulación iraní retenido en Buenos Aires, es el tema del momento en la región, opacando nada menos que la previa de la definición de las elecciones presidenciales en Colombia de mañana domingo. Es que este asunto del avión no cierra por ningún lado, al menos con lo que se sabe hasta ahora.

El inicio de la historia podemos ubicarla en mayo en Ciudad del Este, la ciudad paraguaya en la triple frontera con Argentina y Brasil, desde donde el avión salió con un cargamento de cigarrillos para Aruba, frente a las costas de Venezuela en el Caribe. Ya entonces había un dato llamativo: la tripulación era de 18 personas, cuando un avión cargo no necesita más de 4 o 5.

Según el gobierno paraguayo, después de su partida recibieron la información de que el avión —un Boeing 747 propiedad de la empresa venezolana Emtrasur, pero que antes fue de la iraní Mahan Air— estaba en la lista de aeronaves sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que siete de los tripulantes eran miembros de las Quds, el cuerpo de elite de los Guardianes de la Revolución iraní, que la Casa Blanca considera una organización terrorista. Paraguay, entonces, alertó a sus vecinos.



Avión Boeing 747-300, de la aerolínea de carga venezolana Emtrasur, que transportaba tripulación venezolana e iraní. Foto: AFP

El hecho es que el avión reaparece el 6 de junio en Argentina, aparentemente con un cargamento de autopartes. Quiso aterrizar en Ezeiza, pero la niebla se lo impidió y recaló en Córdoba. Ahora la tripulación era de 19 personas —no 18 como en Paraguay— y los iraníes eran 5 en lugar de 7.

El 8 de junio intentó llegar a Montevideo para cargar combustible, pero el gobierno uruguayo no le dejó entrar en el espacio aéreo nacional gracias al alerta de Paraguay. Ahora el avión está retenido en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza, y su tripulación bajo investigación de la Justicia argentina.

¿Qué le investigan? Desde una amenaza terrorista hasta operaciones de espionaje. La embajada de Israel en Buenos Aires agregó un dato inquietante: la presencia en América Latina de dos aerolíneas iraníes —Mahan Air y Qeshm Fars Air—, “empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”, indicó la embajada.

En particular la atención está en un integrante de la tripulación iraní: el piloto Gholamreza Gashemi, presunto miembro de las Quds.

Como era de esperar, el caso agitó el debate político en ambas orillas del Río de la Plata, y el enojo del régimen de Nicolás Maduro con Uruguay por no permitir que su avión cargara combustible en Carrasco.

A propósito, mientras el avión venezolano andaba por estas latitudes, Maduro estaba de gira visitando aliados, entre ellos Irán.

Esta historia continuará. Pero por ahora la bajamos a tierra con el análisis de Claudio Fantini El avión de la discordia.



Rearmando a Ucrania.

El presidente ucraniano Zelenski rodeado a su derecha Draghi de Italia y Lohannis de Rumania, y a su izquierda por Macron de Francia y Scholz de Alemania. Foto: AFP.

La guerra en Ucrania está por cumplir cuatro meses. Rusia mantiene su estrategia de hacerse con el control de toda la región del Donbás, donde se registran en estos días fuertes combates.

Pero las noticias más relevantes de la guerra de la última semana se dieron en el campo diplomático. Estados Unidos y sus aliados confirmaron el rearme de Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, en tanto la Comisión Europea avaló la candidatura ucraniana de adhesión a la UE, un proceso que puede llevar unos años. De todos modos, el acercamiento de Ucrania a la UE no tiene marcha atrás, como tampoco lo tiene el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN.

La guerra está dibujando un nuevo mundo, que en la visión de Vladimir Putin no incluye a Estados Unidos como la gran superpotencia.



Colombia, la definición.

Gigantografías de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: AFP.

Todos los procesos electorales tienen algo de históricos. El balotaje de mañana domingo en Colombia lo será por partida doble. Por primera vez ninguno de los partidos políticos que han gobernado ese país estarán en la definición, no con un candidato propio. Y por primera vez la izquierda, con Gustavo Petro, puede acceder al gobierno. Si a esto le agregamos el condimento de Rodolfo Hernández, la mesa está servida.

¿Un pronóstico? Reservado. Por ley, las encuestas de intención de voto no se divulgan en la semana previa a las elecciones; entonces ya marcaban un empate técnico.

Así que hasta que se cierren las urnas mañana domingo, podemos hacer boca con la editorial de hoy sábado de El País, Colombia elige Presidente, o con la columna de Andrés Oppenheimer El Trump de Colombia, donde nos deja una conclusión preocupante: “Lo único que es casi seguro en Colombia es que el país se dirige hacia tiempos inciertos”.





La condena a Añez.

Jeanine Áñez. Foto: EFE.

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, acaba de ser condenada a diez años de prisión acusada de dar un golpe de Estado en noviembre de 2019. Áñez, entonces senadora, asumió la presidencia boliviana por encargo del Congreso luego de la renuncia de Evo Morales y de quienes le seguían en la línea de sucesión.

El proceso que llevó a la renuncia de Morales usted lo conoce: unas elecciones con resultado muy parejo, suspensión del escrutinio, sospecha de fraude, protestas callejeras y pérdida de apoyo de Morales entre los militares.

El expresidente se refugió primero en México y luego en Argentina, hasta que su partido MAS recuperó el gobierno boliviano en noviembre de 2020 con la asunción de Luis Arce, delfín político de Morales.

Claudio Fantini dice en su análisis La condena de Jeanine Áñez, que el encarcelamiento de la expresidenta “es una forma truculenta y cruel de licuar la parte de responsabilidad que tuvo Evo Morales en aquel desquicio trágico y descomunal” que llevó a su renuncia.



Morir en la Amazonia.

Periodista Dom Philips e indigenista Bruno Pereira, desaparecidos en la Amazonia. Foto: O Globo

El caso del periodista británico Dom Phillips y de su guía Bruno Araújo Pereira, conmocionó al Brasil. Ambos habían desaparecido en la Amazonía mientras trabajaban para un documental sobre las empresas forestales y las comunidades indígenas de la selva brasileña.

Estuvieron doce días desaparecidos, hasta que el arresto de dos hermanos logró que uno confesara e indicara dónde había enterrado los cuerpos en el valle de Yavarí, en la frontera brasileña con Colombia y Perú.

Los asesinatos de Phillips y Araújo Pereira avivó la polémica en torno la explotación de la Amazonía brasileña, y dio pie para que el presidente Jair Bolsonaro, en declaraciones poco felices, cuestionara la expedición del periodista y de su guía y activista ambientalista.





Watergate, 50 años después.

Richard Nixon.

Cerremos con un aniversario. Así como la semana pasada recordamos el medio siglo de la foto de “la niña del napalm” en la guerra de Vietnam, hoy lo haremos con el caso Watergate, el proceso que terminó con la presidencia de Richard Nixon y que se convirtió en un referente del periodismo de investigación.

El viernes 17 se cumplieron 50 años del arresto de cinco hombres por un robo en la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate de Washington, noticia que publicó The Washington Post al otro día.

Nadie imaginaba que casi un año después el Senado de Estados Unidos abriría una investigación sobre los vínculos de Nixon con el caso, y que en agosto de 1974 el presidente se vería obligado a renunciar para evitar un juicio político.

La historia fue llevada al cine en Los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman interpretando a Bob Woodward y Carl Bernstein, los dos periodistas que investigaron el caso.

A partir de Watergate, hay una obsesión por agregarle “gate” al nombre de cualquier escándalo que involucre al poder político, y todo periodista sueña con su “garganta profunda” que le revele una buena historia.



Aquí lo dejo. Y no se olvide que además de Colombia, mañana domingo también hay elecciones legislativas en Francia, clave para saber cómo gobernará Emmanuel Macron su segundo período.



Hasta el próximo sábado. Cuídese.