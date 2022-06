Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cumbre de Biden.

La guerra en Ucrania no da tregua, Boris Johnson se salvó por un pelo de que lo echen del número 10 de Downing Street, y hay rumores de que el papa Francisco está pensando en renunciar por sus achaques de salud. Cualquiera de estos tres temas calificaría como el más destacado de la última semana, si no se hubiera realizado la Cumbre de las Américas.

La cumbre cerró este viernes con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que promovió Estados Unidos como país anfitrión y el más interesado en frenar la ola migratoria hacia su frontera sur. Firmaron la declaración otros 19 países —Uruguay entre ellos—, cada uno comprometiéndose a aportar algo. El que más pone es lógicamente Estados Unidos: recibirá a 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024 (tres veces más que este año) y desembolsará 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región.

La cumbre le sirvió al presidente Joe Biden para retomar el vínculo con los países latinoamericanos a los que Donald Trump ignoró durante sus cuatro años en la Casa Blanca, período en el cual China aprovechó para ganar influencia en la región.



Joe Biden junto a otros mandatarios en la Cumbre de las Américas. Foto: AFP.

Pero la cumbre también estuvo marcada por las ausencias de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos regímenes no fueron invitados por Estados Unidos precisamente por lo que son: dictaduras.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrados encabezó el boicot en protesta por la exclusión de estos tres países. Otros fueron para hacer oír “la voz de los excluidos”, como el argentino Alberto Fernández.

Claudio Fantini analiza este asunto en El encuentro del desencuentro.

El presidente Luis Lacalle Pou no viajó a Los Ángeles porque dio positivo al covid-19 un día antes de subirse al avión. Igual participó por videoconferencia para insistir con un viejo reclamo: que le permitan a Uruguay abrirse al mundo.



Boris Johnson sobrevive.

Boris Johnson saludando. Foto: AFP.

Apenas terminaron los festejos por el Jubileo de la reina Isabel II, un grupo de diputados del Partido Conservador presentó una moción de censura al primer ministro Boris Johnson por el bautizado partygate, las fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante el confinamiento por la pandemia del covid-19. Se trató de un proceso interno del Partido Conservador, que de haber prosperado hubiera significado el fin de Johnson como primer ministro.

Pero Johnson ganó, aunque su victoria lo dejó malherido. De los 359 conservadores habilitados para votar, 211 ratificaron el liderazgo del primer ministro, mientras 148 votaron para echarlo. Esto es, 59% a 41%.

El Reino Unido tendrá elecciones generales en 2024. En los últimos comicios municipales y regionales no les fue bien a los conservadores; en mayo perdieron en distritos históricos de Londres.

Johnson ha demostrado que sabe navegar en medio de tormenta. La pregunta es si su barco llegará a puerto en 2024 o naufragará antes.



La guerra del pan.

Lanzamiento de un cohete en un camión en el este de Ucrania. Foto: AFP

El bloqueo de millones de toneladas de cereales en los puertos de Ucrania bombardeados por Rusia amenaza con provocar hambrunas en varios países, principalmente de África.

Esto es lo que alertan líderes mundiales, como el canciller italiano Luigi di Maio. “La guerra del pan mundial ya está en marcha y debemos detenerla. Nos arriesgamos a la inestabilidad política en África, a la proliferación de organizaciones terroristas, a los golpes de estado por (...) la crisis de los cereales que estamos viviendo”. Así de crudo fue su mensaje.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue en la misma línea al hablar ante el Parlamento Europeo. “Los alimentos se han convertido en parte del arsenal de terror del Kremlin", advirtió.

En el frente de batalla, Ucrania sigue reclamando armas a sus aliados occidentales —hay informes de que ya no le queda arsenal de la era soviética—, mientras Vladimir Putin sigue en su mundo: ahora se compara con Pedro el Grande.



La salud de Francisco.

Personas ayudan al papa Francisco. Foto: AFP.

Hace unos días sorprendió ver por primera vez al papa Francisco en silla de ruedas. La dificultad de movilidad del pontífice por su problema de rodilla no es un secreto. Pero sumado a la convocatoria de un cónclave de cardenales en agosto y la suspensión de viajes al exterior por recomendación médica, ha avivado los rumores sobre la continuidad de Francisco, de 85 años.

Los vaticanistas, sin embargo, descartan por ahora que Francisco vaya a renunciar.

“Lo que está claro es que el papa tiene problemas de movilidad por los dolores en su rodilla, pero no tiene ningún otro problema para seguir gobernando la Iglesia”, asegura el periodista irlandés Gerad O’Connell, corresponsal en Roma de la revista de la Compañía de Jesús América Magazine.

Y para el director de Comunicación de la Universidad de la Santa Croce de Roma, Giovanni Tridente, “los rumores sobre la renuncia de Francisco van en la misma línea que las quinielas en los cónclaves: son material de crónica rosa y no tienen base sólida”.

Los expertos comparten además que Francisco jamás renunciará mientras siga vivo el papa emérito Benedicto XVI.



Colombia en vilo.

Gigantografías de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: AFP.

Volvamos a la región. El domingo 19 los colombianos definirán en una segunda vuelta al sucesor del presidente Iván Duque. Las opciones usted ya las conoce: el izquierdista Gustavo Petro, del partido Pacto Histórico; y el independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Las encuestas no adelantan un ganador. Las últimas publicadas este viernes marcan un “empate técnico”, es decir que la diferencia entre los candidatos está dentro del margen de error del sondeo de intención de voto.

Ahora bien, cualquiera sea el resultado lo que se abre a partir del lunes 20 es un período de gran incógnita. Colombia nunca tuvo un presidente de izquierda, y menos un ex guerrillero como Petro. Tampoco a un empresario independiente con un discurso considerado populista, como Hernández.

Para entender mejor el proceso electoral colombiano, veamos qué nos dijo Iván Garzón, investigador y docente del doctorado de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia.



Gobierno argentino en baja.

Alberto Fernández. Foto: AFP.

El viernes 3 de junio el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se reencontraron en el acto por el 100° aniversario de YPF. Fue la primera vez que compartieron un mismo espacio en más de tres meses. Alberto y Cristina no solo han cortado el diálogo con la oposición, tampoco se hablan entre ellos, y eso se refleja en cómo los argentinos ven a su gobierno.

Según una encuesta de una consultora muy seguida por la kirchnerista La Cámpora, la imagen de Alberto Fernández está en su peor registro. En especial, la política económica del gobierno tiene una desaprobación de casi el 70%, mientras que un 80% no percibir una recuperación. Panorama poco alentador para el kirchnerismo a año y medio de las elecciones de octubre de 2023.

Además, pese a que se dejaron ver juntos por un instante, Alberto y Cristina siguen sus peleas, como lo demostró la salida del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Peleando en la cubierta del Titanic, tituló Claudio Fantini su análisis sobre la interna del gobierno.



Medio siglo de la niña de nepalm.

Cerremos con un aniversario. Hace 50 años, el 8 de junio de 1972, Kim Phuc, entonces una niña de 9 años, fue fotografiada por Nick Ut, de la agencia AP, desnuda mientras corría llorando por una carretera de Vietnam escapando de un bombardeo. Desde entonces de la conoce como “la niña del napalm”.

Esa fotografía se convirtió en una de las imágenes más terribles de la guerra de Vietnam, y ayudó a la campaña para la salida del ejército estadounidense un año después.

El medio siglo de esa icónica imagen coincide con otra guerra que está causando igual indignación en el mundo. ¿Tan poco hemos aprendido?



Hasta el próximo sábado. Cuídese.