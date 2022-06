Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dilema colombiano, 100 días de guerra y Jubileo real.

¡Buen día amigo!



Vaya semana que tuvimos. Aquí en la región, los analistas políticos tratan de explicar el sacudón que significó para Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que dejó a ese país entre dos incógnitas: un ex guerrillero izquierdista y un empresario con características populistas, ambos sin experiencia de gobierno nacional. En Europa, finalmente se acordó un embargo petrolero a Rusia, coincidiendo con los 100 días desde el inicio de la invasión a Ucrania. Y Londres dio rienda suelta a los festejos por el 70 aniversario de reinado de Isabel II, con algunas dudas sobre el estado de salud de la monarca.

Todo en la semana previa a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que reactivó el debate sobre las tres dictaduras latinoamericanas vigentes –Cuba, Venezuela y Nicaragua- y las relaciones de la región con Estados Unidos. Ahí vamos.



Petro o Hernández.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: AFP.

El domingo 29 de mayo los colombianos votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Las encuestas adelantaban que el exguerrillero y exalcalde de Bogotá, el senador izquierdista Gustavo Pedro, sería el más votado, pero que no le alcanzaría para evitar el balotaje. La pelea estaba entonces por el segundo lugar, y ahí había dos opciones: el centroderechista Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, que llegaba con algo de ventaja sobre el empresario Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, un outsider de la política y con una prédica que lo arriba a los populismos de estos tiempos.

La caída de Gutiérrez al tercer lugar fue una bofetada para los partidos políticos tradicionales de Colombia.

Ahora viene otro partido, el 19 de junio, entre Petro y Hernández. Un mano a mano que las encuestas comienzan a inclinar a favor del Hernández, que tal vez por miedo entre los colombianos a una incertidumbre mayor está recogiendo apoyos que por primera vez lo ubica arriba de Petro.

Una curiosidad. En Uruguay llamó la atención declaraciones de Hernández que adelantaban que si ganaba cerraría varias embajadas, entre ellas la de Montevideo.

Nuestro analista Claudio Fantini le dedicó dos columnas a explicar el resultado de la primera vuelta en Colombia: Cambio con continuidad y El anti-sistema es otra cosa.



Embargo a 100 días de guerra.



Vladimir Putin en el desfile por el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Foto: AFP.

Este viernes 3 se cumplieron 100 días de la invasión rusa a Ucrania. Como en toda guerra, nada para festejar. A los miles de muertos se suman los millones de desplazados dentro y fuera de Ucrania, la destrucción casi total de ciudades y el bloqueo de toneladas de granos del que dependen países africanos para no caer en hambruna.

La invasión que comenzó el 24 de febrero y que Rusia quería que fuera una victoria rápida, se transformó en lo que los analistas militares definen como una “guerra de desgaste”. La prioridad para Rusia pasa ahora por dominar la región del Donbás y todo el este ucraniano, con sus puertos estratégicos sobre el mar de Azov.

¿Qué están haciendo los aliados occidentales para ayudar a Ucrania? Estados Unidos le envió lanzamisiles y otros armamentos que reclamaban con insistencia los ucranianos; y la Unión Europea aprobó —luego de tensas negociaciones y concesiones a Hungría— un embargo petrolero a Rusia que será efectivo por completo a principios de 2023.

La cifra redonda de los 100 días de guerra coincidió con la revelación por parte de la revista Newsweek de informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos según los cuales Putin fue operado de cáncer en abril.

Hugo Burel, en una columna titulada Un nuevo Rasputín, trae con acierto un tema del que se habla poco en estas latitudes: el rol del jefe de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill.



Una previa agitada.

Joe Biden en plena cumbre. Foto: AFP.

El lunes 6 arranca en Los Ángeles la Cumbre de las Américas, un evento que el gobierno de Joe Biden espera que sirva para darle un nuevo impulso a las relaciones con sus aliados en la región, luego de los cuatro años de “aislamiento” de Donald Trump.

Las semanas previas a la cumbre estuvieron marcadas por la polémica sobre si Cuba, Venezuela y Nicaragua deberían participar. La Casa Blanca no los invitó, por lo cual algunos presidentes, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, han condicionado su asistencia a que estos tres países con regímenes dictatoriales estén en Los Ángeles.

Pero la mayoría de los mandatarios de la región han confirmado su asistencia, entre ellos varios del bloque de “izquierda”, como el chileno Gabriel Boric, el peruano Pedro Castillo y el argentino Alberto Fernández.



El lenguaje de Ortega: clausúrese.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto: AFP.

A este paso, el régimen de Nicaragua no tendrá nada que envidiarle al de Corea de Norte en cuento a aislamiento. Daniel Ortega encarceló a sus opositores políticos, se fue de la OEA y confirmó sus oficinas en Managua, y ha cerrado decenas de organizaciones que no le eran funcionales. El pretexto para los cierres es que estas instituciones no cumplen con una ley que las obliga a registrarse como “agentes extranjeros” si reciben fondos del exterior.

Una de sus últimas víctimas fue nada menos que la Academia Nicaragüense de la Lengua, institución que tiene 94 años de antigüedad.

El escritor y exvicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en España desde 2021, calificó como una “barbarie cultural” el cierre de la Academia de la Lengua.

Ya son más de 300 las entidades canceladas por el régimen de Ortega desde 2018, entre ellas la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra del presidente y a quien denunció en 1998 de abusos sexuales.



Corta luna de miel.

Gabriel Boric. Foto: AFP.

El presidente chileno Gabriel Boric lleva apenas tres meses de gobierno, pero ya se le terminó la luna de miel en La Moneda. Las encuestas marcan una fuerte caída del apoyo a su gestión, que ha enfrentado en este corto plazo varios conflictos sindicales. Para peor, no ha logrado controlar la violencia en el sur del país. Es más, Boric se vio obligado a dar marcha atrás en una de sus promesas electores: la de no enviar militares a la zona mapuche. No solo reculó, sin que acaba de extender la militarización en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío hasta mediados de junio.

Boric presentó esta semana ante el Congreso su primera rendición de cuentas, donde anunció una reforma del sistema jubilatorio y otra tributaria, además de una pensión mínima de 300 dólares a mayores de 65 años.



El Jubileo de Isabel II.

Isabel II en la celebración por sus 70 años de reinado. Foto: AFP.

Cerremos con la que sin duda es una de las imágenes de la semana. La reina Isabel II el jueves 2 en la apertura de los festejos por el Jubileo de platino: sus 70 años de reinado. La reina saludó desde el balcón del Palacio de Buckingham junto a parte de su familia. Faltaron su hijo Andrés, que no va a actos oficiales luego del escándalo por las denuncias de abuso sexual; y su nieto Enrique y su esposa Meghan, que viajaron desde Los Ángeles pero manteniendo un discreto protagonismo, pese a que en misa de este viernes en la Catedral San Pablo acapararon toda la atención de los medios y los casi 2.000 asistentes.

La reina solo se hizo ver el jueves 2. Ayer viernes no estuvo en la misa en la Catedral de San Pablo debido a “ciertas molestas”, según la información oficial; y tampoco asistirá este sábado a un evento hípico en su honor. Ausencias que avivaron los rumores sobre el estado de salud de la reina, de 96 años, que ha batido todos los récords de la monarquía británica. El jueves igual se la notó muy feliz.

Aquí lo dejo, con la sonrisa de la reina. Cuídese.

Hasta el próximo sábado.