Pensando en la post guerra.

¡Buen día amigo!



A tres meses de lanzada la invasión rusa sobre Ucrania, la guerra sigue dominando la agenda internacional. Sus efectos económicos, sociales, políticos y hasta deportivos se sienten en todo el globo, y están dibujando el mapa del siglo XXI. Ya casi no hablamos de la “era post covid”, ahora se trata de la “era post guerra”.

Por lo pronto, Vladimir Putin, que no quería a Ucrania dentro de la OTAN, por efecto de su invasión a ese país hizo que Suecia y Finlandia solicitaran el ingreso a la Alianza Atlántica, para estar protegidos ante otra aventura militar rusa. Putin tendrá ahora a la OTAN en la frontera finlandesa, en lugar de tenerla en la ucraniana.

El proceso de adhesión a la OTAN de los dos países nórdicos será rápido, han adelantado todos los aliados, excepto uno: Turquía. El gobierno turco anunció su veto a menos que Suecia y Finlandia dejen de recibir a “terroristas” kurdos.

Pero como en política todo es negociable, se especula que Turquía podría aflojar si logra que Estados Unidos le venda armamento militar, en especial aviones de combate.

Hungría es otro país de la Unión Europea (UE) que está condicionando la estrategia del bloque, pero en este caso impidiendo el embargo petrolero a Rusia.

El acceso a las fuentes de energía se ha convertido en un tema central en la UE desde que estalló la guerra, por la alta dependencia que el bloque tiene del gas y del petróleo ruso. Putin exige que le paguen en rublos para evadir las sanciones económicas, pero ante la negativa de los europeos ya le cortó el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, y a partir de este fin de semana a Finlandia.



Embajadores de Suecia y Finlandia. Foto: AFP.

En el campo bélico, se están confirmando los informes de los servicios de inteligencia occidentales que decían que el verdadero propósito de Putin era hacerse con todo el este y sur de Ucrania; una región que va desde el Donbás hasta Odesa, que incluye a la ya anexada Crimea y que le daría el control absoluto del Mar de Azov.

Rusia confirmó su conquista de la ciudad puerto de Mariúpol, donde se rindieron los últimos soldados que resistían en la planta siderúrgica Azovstal. Héroes para Ucrania, prisioneros de guerra para Rusia.

En la última semana varios columnistas de El País dedicaron sus espacios a analizar esta guerra. Rescatamos cuatro para sugerirle: La guerra que ignoramos, por Hugo Burel; Nuevo equilibrio, por Juan Oribe Stemmer; y Putin frente al desafío nórdico y El progresismo nórdico eligió a la OTAN, por Claudio Fantini.



Del covid a la viruela del mono.

No se asuste, no estamos ante una nueva pandemia. Al menos por ahora.

Los científicos habían adelantado que el covid-19 iba a tener olas de contagios, algunas leves, otras más intensas. Hoy la ola más fuerte está pasando por Corea del Norte, que por primera vez reconoce casos de covid-19. ¿Qué se sabe de la situación sanitaria en ese país? Casi nada, excepto que no ha vacunado y que depende de lo que puedan aportarle China o Rusia para salir de esta crisis.

Varios países han reportado aumento de casos –Uruguay entre ellos-, pero la diferencia está en los niveles de vacunación. Sí, suben los casos, en cambio el número de fallecidos –el dato que más importa- baja.

A propósito, hay dos mandatarios que ya no están bajo investigación por fiestas organizadas durante las cuarentenas. Uno es el argentino Alberto Fernández, el otro es el británico Boris Johnson.

En el caso de Fernández, logró un acuerdo con la fiscalía para cerrar la investigación sobre el cumpleaños 39 de su pareja en la residencia de Olivos, pactando una donación de 25.400 dólares

A Johnson la sanción por el festejo de su cumpleaños 56 le salió más barata: una multa de 62 dólares.



En estos días otra enfermedad está preocupando a la comunidad científica. La llamada viruela del mono, originaria de África, se está expandiendo rápidamente en Europa y América del Norte.

A diferencia del covid-19 que era un virus nuevo, la viruela del mono es una enfermedad conocida desde hace décadas; la mayoría de las personas se recuperan en semanas y su mortalidad es muy baja.

Sin embargo, llama la atención una particularidad de los casos que se están registrando en Europa: la mayoría son entre homosexuales.



Cuba y Venezuela.

Cuando el demócrata Joe Biden asumió en la Casa Blanca en enero de 2021, había expectativa por saber qué política adoptaría hacia América Latina, en particular sobre los tres países que el gobierno del republicano Donald Trump definió como la “troika de la tiranía” en la región: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Las señales eran de un cambio a la política de “mano dura” de Trump. Y ese giro se concretó en la última semana con el levantamiento de algunas sanciones a Cuba y Venezuela. En el primer caso tienen que ver con la habilitación de vuelos a la isla y con la ampliación de las remesas; en el segundo con la flexibilización del embargo petrolero.



Joe Biden. Foto: AFP.

El afloje a las sanciones a Cuba llega en un momento en que la isla está viviendo un nuevo éxodo masivo hacia Estados Unidos, y cuando el régimen comunista acaba de aprobar un nuevo Código Penal más represivo hacia la oposición.

Por su lado, el levantamiento parcial del embargo petrolero a Venezuela se da, según la versión oficial, para facilitar el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición con el objetivo de acordar elecciones libres. Algunos igual podrían preguntarse cuánto incidió en el caso de Venezuela la distorsión al suministro de petróleo que trajo la guerra en Ucrania.

Otra interrogante es si este afloje abre la posibilidad de que estos países sean invitados a la Cumbre de las América en junio en Los Ángeles. El jefe de la diplomacia para las Américas de la Casa Blanca, Brian Nichols, afirmó a principios de mes que no espera que Cuba, Nicaragua y Venezuela estén en la lista.



La visita del rey.

El rey emérito Juan Carlos baja con dificultad de un auto. Foto: AFP.

Juan Carlos I, rey emérito desde que abdicó a favor de su hijo Felipe VI en 2014, regresó por unos días a España desde Abu Dabi, donde se radicó en agosto de 2020 en medio de las investigaciones judiciales sobre el origen de su dinero en el exterior. Los medios españoles le dieron una amplia cobertura al regreso del otrora monarca, mientras los partidos políticos debatieron si debía dar explicaciones sobre su fortuna pese a que la justicia cerró las investigaciones, hecho que habilitó que pudiera viajar a España.

El día más esperado de su estadía será el lunes, cuando Juan Carlos se reencuentre con su familia en el Palacio de la Zarzuela, que fuera su residencia oficial. Allí se reunirá con su hijo el rey Felipe VI, y con su esposa Sofía, a los que no ve desde hace casi dos años. Luego regresará a Abu Dabi.

¿Cuándo volverá otra vez? Él dice que quiere hacerlo con frecuencia. Pero sabe que su presencia ahora incomoda en su propio país.



Lula se casó.

Lula y Janja dando el sí. Foto: AFP

A menos de seis meses de las elecciones en Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, viudo dos veces, se casó. Su nueva esposa es la socióloga Rosangela da Silva, 21 años más joven que él y militante del Partido de los Trabajadores (PT).

Janja, como se la conoce en Brasil, podría convertirse en la primera dama si Lula gana las elecciones de octubre. Las encuestas lo dan como favorito, aunque en las últimas semanas el presidente Jair Bolsonaro ha acortado distancia.

La fiesta de casamiento fue en San Pablo, feuda electoral de Lula. La pareja no hará viaje de luna de mil. Solo unos días libres y luego Lula retomará su campaña electoral. Así es la vida de un político. Felicidades!



Y a usted amigo, hasta el próximo sábado. Cuídese.