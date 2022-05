Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Putin baja la llave.

Vladimir Putin en el desfile por el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Foto: AFP.

Las bombas rusas siguen explotando dentro de las fronteras de Ucrania, pero los efectos de la guerra se sienten hasta en los rincones más escondidos del planeta. A estas alturas, como en el caso de la pandemia de covid-19, nadie puede decirse indiferente.

La invasión rusa a Ucrania aumentó el precio del barril de petróleo, impulsó la inflación en todo el globo y amenaza provocar hambrunas en países donde tres comidas diarios ya es un privilegio.

También puede complicar la disponibilidad de gas en la Unión Europea (UE), a partir de una decisión de Vladimir Putin de cortar el suministro, aunque los expertos aclaran que por ahora el daño es limitado. De todos modos, es una señal de alerta, que obliga a la UE a no dormirse en la búsqueda de fuentes alternativas al gas ruso. Y también del petróleo.

Putin está además decidido a castigar a todos los que tomen decisiones que él considere una amenaza para Rusia. Como el paso que darán Finlandia y Suecia de sumarse a la OTAN. A Finlandia le cortó desde este sábado el suministro de electricidad.

Así las cosas, los servicios de inteligencia de Estados Unidos están previendo una guerra larga, mientras Putin sigue con el discurso –que solo él cree- de que está en una cruzada contra el nazismo.

De esto habla Claudio Fantini en su análisis Putin sin victoria en el Día de la Victoria. Por su parte, Francisco Faig se pregunta ¿Tercera guerra mundial?, mientras Matías Chlapowski se mete en lo que dejará este conflicto en Ya pasó antes, y Danilo Arbilla en Sácate la caretita analiza el papel del papa Francisco. Imperdibles los cuatro.



El asesinato del fiscal paraguayo.

Marcelo Pecci, fiscal paraguayo, junto a su esposa. Foto: @aguileraclaudi

Marcelo Pecci, el fiscal antimafia de Paraguay, fue asesinado el martes 10 a balazos en la playa colombiana de Barú, donde estaba pasando su luna de mil. No se necesita ser un sagaz investigador para darse cuenta de que los sicarios que llegaron en motos acuáticas sabían quién era su objetivo. Lo ejecutaron y se fueron como llegaron.

El asesinato de Pecci conmocionó a Paraguay, por quién era la víctima y por cómo se produjo. Ahora hay una investigación que involucra al menos a tres países –Paraguay, Colombia y Estados Unidos-, pero que bien podría extenderse a otros si, como se sospecha, los que están detrás de la muerte de Pecci son organizaciones narcos con redes en buena parte de la región.



Lula largó.

Lula da Silva. Foto: AFP

El sábado 7 Luiz Inácio Lula da Silva lanzó su candidatura presidencial para las elecciones en Brasil, al frente de una coalición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT).

La primera vuelta será el 2 de octubre y la segunda el 30.

Lula llevará como vicepresidente al ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, al que derrotó en las elecciones de 2006 y de quien se espera sea un imán para los votos del centro. Una forma de decirles a los agentes económicos de que no deben temer.

Desde el año pasado, cuando Lula quedó habilitado por la justicia para ser candidato, las encuestas lo dan como amplio favorito. Al principio sus porcentajes de intención de voto duplicaban los de Jair Bolsonaro, pero en las últimas semanas la diferencia se fue acortando, al punto que la reelección del actual presidente ya no parece algo imposible. En política todo puede suceder, dicen.



Alberto versus Cristina.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Foto: AFP.

En Argentina todavía no hay candidatos proclamados –las elecciones son en 2023-, pero todos siguen con atención la interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que divide al oficialista Frente de Todos.

Esta semana Fernández dio señales de que irá por la reelección, y aprovechó una gira europea para responder las críticas del kirchnerismo.

Enfrente tienen a la coalición opositora Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri como principal referente y con varios prontos para postularse se les dejan espacios.

Y en medio de los dos grandes bloques aparece el popular diputado liberal Javier Milei.

Pero además de los entretelones político-electorales, en Argentina lo que está causando cada vez más dolor de cabeza es la inflación. El dato de abril fue de 6%, acumulando un alza del 23,1% en el año. En los últimos 12 meses, la inflación llega al 58%, una de las más altas en el país en tres décadas.

Las encuestas revelan que la gente le está pasando factura al gobierno K.



Una olla a presión.

Kim Jong-un. Foto: AFP.

Corea del Norte es uno de esos países en los que para saber realmente qué sucede dentro de sus fronteras se requiere de una red de servicios de inteligencia.

¿Es posible que luego de más de dos años de pandemia, un país con 25 millones de habitantes recién ahora reconozca un primer brote de covid-19?

Es posible si tenemos en cuenta que el régimen de Corea del Norte vive prácticamente al margen de la comunidad internacional, y que muy poca gente entra o sale del país. Además de que decide qué informar y qué no.

La situación debe ser muy grave, porque no solo reconoció su primer brote y fallecidos, sino que ordenó confinamientos y cierres de fábricas. La OMS no tiene registros de que Corea del Corea haya aplicado una sola vacuna contra el covid-19. Lo que se sabe es que rechazó ofertas de vacunas de la propia OMS, China y Rusia al inicio de la pandemia.

Con la vecina China pasando su peor ola de contagios en ciudades como Shanghái y Pekín, la situación de Corea del Norte es como una olla a presión. Ojo si explota.



¿Quién mató a la periodistas de Al Jazeera?

Funeral de periodista palestina. Foto: AFP.

La periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, de la cadena Al Jazeera, murió por un disparo el miércoles 11 cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín, en Cisjordania.

La muerte de la periodista avivó las permanentes tensiones entre israelíes y palestinos.

Para los palestinos, Akleh, de 51 años, murió por un disparo del ejército israelí. Una primera investigación de Israel, sin embargo, maneja dos posibilidades: una bala desde el bando palestino, o un soldado israelí que respondió a un ataque cerca de donde estaba la periodista.

Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU demandaron una investigación; además, el presidente Joe Biden habló con el rey de Jordania para ver cómo calmar los ánimos. Un ejemplo del nivel de tensión se vivió el viernes en el funeral de la periodista, donde el ataúd casi termina en el piso por los incidentes.



Revés electoral y el discurso del heredero.

Príncipe Carlos. Foto: AFP.

Tres hechos marcaron esta semana al Reino Unidos. Lo mal parado que salió el partido Conservador del primer ministro Boris Johnson de las elecciones municipales en Inglaterra; la victoria del Sinn Fein, el ex brazo político del IRA, en las elecciones de Irlanda del Norte, resultado que replantea el engorroso acuerdo del Brexit; y la ausencia, por recomendación médica, de Isabel II en el Discurso de la Reina ante el Parlamento británico.

La monarca, de 96 años, fue representada por primera vez en este evento, donde se presenta el plan legislativo del año, por su hijo Carlos, el heredero. Los medios británicos enseguida tomaron esto como parte del proceso de transición al trono, aunque descartaron que Isabel II vaya a abdicar, menos en el año de su Jubileo. La foto de la jornada fue la de Carlos, príncipe de Gales, mirando de reojo la corana de su madre.



Con esa imagen lo dejo por hoy. Cuídese que comienzan los fríos.

Hasta el próximo sábado.