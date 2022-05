Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nadie es imprescindible.

¡Buen día amigo!



La Unión Europea (UE) está a punto de tomar una decisión que puede darle un giro a la guerra en Ucrania. Una decisión que golpeará donde más le duele en este momento a Vladimir Putin: en la ya devastada economía rusa.

Los 27 socios de la UE están discutiendo por estas horas un sexto paquete de sanciones a Rusia, que incluye un embargo al petróleo de ese país, al tiempo que siguen buscando alternativas al gas ruso.

No es una decisión fácil. La idea es de aquí a fin de año dejar de comprarle petróleo, pero hay países demasiados dependientes del crudo ruso que piden más tiempo para cortar el cordón umbilical, como Hungría, Eslovaquia o República Checa.

Cualquiera sea la decisión, apunta a una sola dirección: no depender más de Rusia en materia energética, ni ahora ni en el futuro.



Guerra en Ucrania. Foto: AFP.

Mientras, la guerra sigue su curso, con Rusia concentrada en conquistar todo el este de Ucrania, y la expectativa puesta en lo que pueda anunciar Putin el lunes 9, el día que festejan la victoria sobre la Alemania nazi. El líder ruso deberá cuidar sus palabras y ser diplomático luego del papelón de su canciller, Serguéi Lavrov, que dijo que Hitler tenía “sangre judía”. Israel reaccionó con firmeza y Putin tuvo que disculparse.

Otro que hizo declaraciones poco felices esta semana fue el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En una entrevista con la revista Time, Lula afirmó que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, era tan responsable como Putin de la guerra, porque él también la quería.

Dos de nuestros columnistas, Claudio Fantini, en El sótano de Kusturica, y Danilo Arbilla, en Lula y Ucrania, analizan estos asuntos.



El aborto en Estados Unidos.

Manifestación a favor del aborto en Estados Unidos. Foto: AFP

Hay pocos temas que dividan tanto como el aborto. Atraviesa a los partidos políticos y a la sociedad toda; a la izquierda y a la derecha, a los ricos y a los pobres. Uruguay lo vivió cuando se votó la despenalización en 2012.

Ahora es Estados Unidos el que está en medio de una tormenta política, por la filtración de un borrador de un fallo de la Corte Suprema que anticipa la revocación del derecho al aborto.

En concreto, lo que la Corte dejaría sin efecto es la histórica sentencia de 1973 del caso Roe vs. Wade, en la que se reconoció el derecho al aborto en Estados Unidos. Si se revoca ese fallo, cada estado de la Unión quedaría con las manos libres para legislar sobre el aborto: prohibiéndolo totalmente, habilitándolo en casos excepcionales, o estableciendo plazos para abortar.

El fallo se conocerá el 30 de junio. Hasta entonces, habrá manifestaciones a favor y en contra del aborto, y debates sobre a quién favorece la filtración del borrador del fallo.



Del covid a la hepatitis.

Un repartidor llegando para entregar un pedido fuera de un barrio cerrado después de la detección de nuevos casos de covid-19, en Shanghái. Foto: AFP

Es cierto que la pandemia del covid-19 no ha terminado, aunque países con buenos niveles de vacunación –como Uruguay- han superado la emergencia sanitaria y hoy viven la “nueva normalidad”. Otros están registrando olas de contagios, como es el caso de China que tiene en la ciudad de Shanghái su situación más crítica.

Esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó la cifras de fallecidos con covid-19 en estos dos años de pandemia, y el dato triplica la información que se manejaba hasta ahora. Entre 13 y 17 millones de personas murieron en el mundo con covid-19 entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Esto es entre tres y cinco veces la población de Uruguay.

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre una nueva pandemia derivada del covid-19: la depresión y la ansiedad.

Esto no es todo. Otro enemigo asoma en el horizonte: la hepatitis aguda infantil. La mayoría de los casos por ahora se registraron en Europa, pero ya apareció en Argentina y eso puso en alerta a los pediatras uruguayos.



Los vecinos.

Lula da Silva. Foto: AFP

En Colombia se realizará a fin de mes la primera vuelta de su proceso de elección presidencial, mientras Argentina y Brasil se meten en campaña.

Argentina tendrá elecciones en 2023, pero como siempre un año antes se tejen las alianzas y comienzan a posicionarse los candidatos. Todavía no está claro si Alberto Fernández irá por la reelección, o si Cristina Kirchner se postulará. De lo que no hay duda es que Alberto y Cristina ya no reman en el mismo barco. Tampoco se sabe si Mauricio Macri buscará otro gobierno, o apoyará a algunas de las figura emergentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Mientras definen, hay un personaje que todos observan: el diputado Javier Milei. Como aliados o como adversario, hay un “Efecto Milei en la política argentina”, explica Claudio Fantini en su análisis.

En Brasil la cosa está algo más claras. Además de que las elecciones serán en octubre próximo –el 2 la primera vuelta y el 30 el balotaje-, hay dos candidatos que acaparan toda la atención: el actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Las encuestas siguen dando a Lula favorito, aunque también marcan que Bolsonaro viene acortando distancia.

La campaña electoral comenzará en los hechos este sábado, cuando Lula lance su candidatura en un acto en San Pablo.

Bolsonaro adelantó que pedirá una auditoría externa sobre el escrutinio. Algunos prevén una definición como en Estados Unidos, donde Donald Trump sigue sin aceptar que fue derrotado en las urnas, y una turba estuvo a punto de impedir la confirmación de Joe Biden en el Congreso. ¿Será así?



Hasta el próximo sábado.

Cuídese.