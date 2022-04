Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La guerra, Macron y Elon Mask.

Entramos en el tercer mes de guerra y todavía no está claro hasta cuándo seguirá la invasión rusa. Lo concreto es que los aliados occidentales están decididos a no aflojar en su apoyo a Ucrania.

Estados Unidos envió a Kiev a su misión de más alto nivel hasta ahora: al secretario de Estado, Antony Blinken, y al secretario de Defensa, Lloyd Austin. También el secretario general de la ONU, António Guterres, estuvo en la capital ucraniana, en una visita de alto riesgo ya que Rusia bombardeó Kiev durante la estadía del diplomático.

En Washington, el presidente Joe Biden presentó al Congreso un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por US$ 33.000 millones y llamó a no ceder para derrotar a Vladimir Putin.

Y la OTAN ya anunció que recibirá con los brazos abiertos a Finlandia y Suecia, dos países que se sienten amenazados por Rusia.

También Moldavia está en la mira de Putin, en particular la región separatista de Transnistria, que le serviría a Rusia para controlar toda una franja marítima hasta el Donbás.



Antonio Guterres en Kiev este 28 de abril. Foto: AFP

Putin está preparando un gran desfile militar para el 9 de mayo, fecha en que Rusia conmemora el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Pretende en esa jornada hacer alarde de su arsenal, incluido el nuclear.

A veces estas muestras de poder esconden debilidades, y en el caso de Rusia la economía aparece como uno de sus frentes más vulnerables. Las proyecciones oficiales marcan un desplome de entre 8% y 10% de la economía rusa este año.

Además, la propia Rusia se encarga de cerrar fuentes de ingreso. Acaba de cortarle el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, una medida que la Unión Europea tomó como un chantaje, aunque le dio nuevo impulso al proceso dentro del bloque comunitario para buscar fuentes alternativas y no depender más del gas y del petróleo ruso.

El que hizo polémicas declaraciones sobre Putin en estos días fue el director de cine Oliver Stone, que acaba de estrenar su nuevo documental sobre el asesinato del presidente Kennedy.

Hablando de conspiraciones, le recomiendo este análisis del diario The New York Times que publicó El País sobre las cinco grandes teorías de la conspiración que el presidente ruso promueve. Lo más aterrador, dice el NYT, es que Putin parece creerlas.



Macron ganó, Europa respira.

Emmanuel Macron. Foto: AFP

La reelección de Emmanuel Macron en Francia significó un alivio para la mayoría de las democracias europeas. Por segunda vez frenó la llegada al gobierno de Marine Le Pen, la líder de la ultraderecha francesa.

La victoria de Macron fue clara —58,5% a 41,6%— aunque por un margen menor al de 2017, lo que muestra un avance de la ultraderecha en Francia. Otro llamado de atención es que a Macron le fue mal en las zonas más golpeadas económicamente, y lo recibieron con tomates en una de sus recorridas a poco de ganar el balotaje.

La ultraderecha pierde pero crece, tituló Claudio Fantini su análisis sobre las elecciones francesas.

En junio Francia tendrá las legislativas, que definirán el Congreso con el que gobernará Macron.

¿Qué podemos esperar en este lado del mundo de un segundo gobierno de Macron? De eso nos hablan Ignacio Bartesaghi, doctor en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Católica, y Fernando López D´Alessandro, profesor de historia e investigador de los Centro Regionales de Profesores.

También Tomás Linn, en su columna de este sábado Avanzar, pero estar atentos, se mete en el tema mirando a Uruguay y el Mercosur.



Ortega sin límites.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto: AFP.

A Daniel Ortega no le pesa la imagen de dictador. Es un papel en el que se siente muy cómodo. De otra forma no se explicaría que con total impunidad expulsara de Nicaragua a la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y confiscara sus oficinas en Managua. Tampoco que siguiera con la represión a referentes de la oposición, como la reciente acusación al ex sacerdote jesuita Edgardo Parrales, ex embajador nicaragüense ante la OEA y actualmente en prisión.

“El régimen está fuera de sí, la dictadura está fuera de sí", aseguró el embajador de Uruguay en la OEA, Washington Abdala, sobre la decisión de Ortega de expulsar al organismo de Nicaragua.



Los primeros conflictos de Boric.



Gabriel Boric. Foto: AFP.

El nuevo gobierno chileno ha tenido una corta luna de miel. El presidente Gabriel Boric asumió el 11 de marzo, y desde entonces el apoyo a su gestión ha caído fuerte en las encuestas.

Esta semana Boric tuvo que hacer frente a dos movilizaciones. Una de los camioneros, que cortaron rutas en reclamo por la inseguridad, en particular en la zona sur de Chile. Y otra de los estudiantes de secundaria, que ocuparon liceos en demanda de mejoras edilicias y más profesores.

En 2011 el propio Boric encabezó movilizaciones estudiantiles, que le sirvieron luego para dar el gran salto a la política.

En ambos casos el presidente mantuvo la misma posición para dialogar. A los camioneros les dijo que no tolerará el bloqueo de rutas, y a los estudiantes las manifestaciones violentas.

Pero el mayor foco de tensión por estas horas está en el sur de Chile, donde grupos radicales mapuches —que reclaman por tierras que consideran suyas— y bandas de delincuentes han provocado incidentes y quema de vehículos.



Colombia y Brasil en año electoral.

Gustavo Petro. Foto: AFP.

Dos países de la región tendrán elecciones presidenciales este año. Colombia realizará la primera vuelta electoral el 29 de mayo y el balotaje el 19 de junio. En Brasil la primera vuelta será el 2 de octubre y el balotaje el 30 del mismo mes. En ambos hay incertidumbre, porque si bien las encuestas tienen a sus favoritos, también señalan que nada está definido.

En Colombia se mantiene primero en intención de voto el senador y ex guerrillero de izquierda Gustavo Petro, de Pacto Histórico. Segundo está el ex alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, de la coalición de derecha Equipo por Colombia. Los sondeos marcan que a Petro no le daría para ganar en primera vuelta, así que el escenario que plantean es una definición con Gutiérrez en junio. En esa instancia comienzan a jugar las alianzas electorales con los candidatos que quedaron fueron de la conversación.

A un mes de las elecciones, Colombia vivió esta semana un hecho histórico, cuando un grupo de militares reconoció el asesinato de civiles que hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate.



Lula Da Silva confirma que buscará nuevamente la presidencia de Brasil. Foto: EFE

En Brasil oficialmente no hay candidatos proclamados, pero para nadie es un secreto que el presidente Jair Bolsonaro irá por la reelección, y que enfrente tendrá al favorito de las encuestas, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula, que recibió un fallo favorable de la comisión de derechos humanos de la ONU que analizó el proceso del Lava Jato, anunciará su candidatura en estos días.

Desde hace meses Lula lleva una amplia ventaja sobre Bolsonaro —llegó a duplicar la intención de voto—, pero en las últimas semanas esa diferencia se acortó. ¿Le dará a Bolsonaro para la reelección? La tiene difícil.



Elon Musk tiene Twitter.

Elon Musk, Twitter

Cerremos con una de las noticias que más impactó en la semana: la compra de la red social Twitter por parte de Elon Musk.

La operación fue por US$ 44.000 millones, una cifra difícil de imaginar para el común de los mortales. Para que tenga una idea, es equivalente a la deuda con el FMI que Argentina acaba de renegociar.

Pero no nos desviemos de tema. ¿Por qué Musk compró Twitter? ¿Acaso no tenía suficiente con su fábrica de automóviles Tesla y su empresa espacial SpaceX? ¿Realmente quiere hacer de Twitter un foro de libertad de expresión como dijo? ¿O es solo el capricho del hombre más rico del mundo?

Tal vez las respuestas las encuentre en este análisis de Ana Laura Pérez, que oportunamente tituló con otra pregunta: ¿Tenemos que tenerle miedo al Twitter de Elon Musk?

Mi respuesta es que no; usted qué opina.



Hasta el próximo sábado. Cuídese.