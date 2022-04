Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos meses de guerra

Guerra en Ucrania. Foto: AFP.

Por dos años casi todo lo que pasó estuvo contaminado por la pandemia del coronavirus. Desde hace dos meses, casi todo lo que pasa gira en torno a la guerra en Ucrania.

El covid-19 y Vladimir Putin han sacudido al mundo con los males que provocaron: una pandemia y una guerra.

Thomas L. Friedman, columnista del diario The New York Times, cuyos análisis se publican en El País, escribió esta semana uno que titulamos Debilidades del autoritarismo, en el que reflexiona sobre cómo les va a Rusia y China con la guerra y el covid, respectivamente.

“Estoy muy preocupado por nuestro sistema democrático —escribió Friedman—. Pero mientras podamos votar para reemplazar a los líderes incompetentes y mantener ecosistemas de información que expongan las mentiras sistémicas y desafíen la censura, podemos adaptarnos en una era de cambios vertiginosos, y esa es la ventaja competitiva más importante que un país puede tener estos días”.

En resumen: democracia y libertad de expresión, las armas más efectivas contra pandemias, guerras y otros males.

Desde el 24 de febrero, día del inicio de la invasión a Ucrania, una seguidilla de sanciones occidentales están golpeado a Rusia, aislándola del mundo económico, político, cultura y hasta deportivo. La FIFA la dejó fuera del Mundial de Fútbol de Catar y el Comité Olímpico Internacional le cerró todas las puertas. La exclusión también la sufrirán sus tenistas, que no podrán estar en Wimbledon este año. Y en el campo político, la Organización de Estados Americanos (OEA) votó esta semana una resolución, patrocinada entre otros por Uruguay, que le quitó a Rusia su condición de miembro observador.

Sin embargo, pese a todas las pruebas que aparecen de crímenes de guerra en Ucrania, el régimen de Putin conserva amigos. EuroLat es un foro de parlamentarios de Europa y América Latina que sesionó en Buenos Aires hace unos días. Jugando de locataria, la vicepresidenta Cristina Kirchner no solo usó ese foro como tribuna en su interna con el presidente Alberto Fernández, sino que movió los hilos para frenar una condena a Rusia.

“Despelote”, tituló Danilo Arbilla su análisis sobre este tema, que involucra al Frente Amplio uruguayo. Ricardo Reilly Salaverry también abordó el asunto en Hijos de Putin.

Mientras, la guerra sigue su curso. Rusia está a punto de dominar el este de Ucrania y tiene planes de quedarse además con una región de Moldavia. ¿Hasta dónde seguirá Putin?

Hoy nadie parece tener la respuesta, pero Claudio Fantini plantea un escenario preocupante en El fantasma de la III Guerra Mundial. Y Julio María Sanguinetti explica en La persistente historia que lo primero a entender hoy es bajo qué circunstancias está el mundo, y Uruguay en particular.





Macron o Le Pen.

Macron y Le Pen. Foto: AFP.

La guerra en Ucrania se mantiene como el tema más importante en el escenario internacional, pero este fin de semana Francia demanda atención. Mañana domingo se definirá en una segunda vuelta electoral quién gobernará los próximos cinco años en el Palacio del Elíseo. Las opciones ya las conoce: el actual presidente centrista Emmanuel Macron o la líder ultraderechista Marine Le Pen. La misma final que en 2017.

Las encuestas de intención de voto proyectan una victoria de Macron, aunque coinciden en el crecimiento electoral de Le Pen. También en que los que definirán serán los votantes del líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que con el 22% del electorado quedó tercero.

El riesgo para Macron es que el abstencionismo lleve a sorpresas como la del Brexit en el Reino Unido o la de Donald Trump en Estados Unidos. Este domingo lo sabremos.



Expresidentes en apuros.

Esta semana dos expresidentes latinoamericanos fueron noticia por los procesos judiciales en su contra.

El hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde se expone a una condena perpetua por narcotráfico y tenencia de armas. Y sobre el ecuatoriano Rafael Correa hay un pedido de extradición a Bélgica, pero en este caso obtuvo asilo político por lo cual su entrega no será fácil. Ambos se declaran perseguidos políticos.



El mes de Boric.

Gabriel Boric, presidente de Chile. Foto: AFP

Los primeros pasos del gobierno de Gabriel Boric en Chile se sigue con atención en la región. Exponente de una nueva izquierda latinoamericana, que se aparta de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, condena la invasión rusa a Ucrania y se muestra amigable con los mercados, Boric sin embargo recibió en su primer mes en La Moneda un par de golpes fuertes.

En el Congreso, no logró aprobar su proyecto de retiro de fondos de pensiones, más acotado que el que proponía la oposición y algunos grupos de izquierda, que tampoco lograron los votos. Y en la calle, las encuestas marcan una fuerte caída en el apoyo a su gestión.

El hombre recién arranca, y un pinchazo a esta altura podría ser fatal, más cuando se viene la consulta popular por la nueva Constitución. El resultado puede condicionar toda su gestión.



Permanente tensión.

Gaza. Israel responde bombardeando objetivos de Hamás. Foto: AFP.

El fantasma de un nuevo conflicto armado entre Israel y Hamás u otro grupo palestino sobrevuela Medio Oriente. Los incidentes de estos días en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén llevaron a varios países, entre ellos Estados Unidos, a iniciar gestiones diplomáticas para evitar un agravamiento de la situación, ya tensa por los atentados terroristas de hace un mes que causaron 14 muertos en Israel.

En mayo de 2021, Israel y Hamás, la organización palestina que controla de facto la Franja de Gaza, se enfrentaron en una sangrienta guerra durante 11 días. Entonces la chispa fueron incidentes en la Explanada de las Mezquitas.



Medios y derechos de autor.

Prensa escrita. Foto: Pixabay.

Esta semana se realizó la reunión de mitad de año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización que reúne a los principales medios de la región.

El informe de la SIP denuncia un incremento en el último semestre en agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas, así como ataques contra medios de comunicación, acoso judicial, estigmatización y un saldo de 15 periodistas asesinados. El panorama de la libertad de prensa en el continente es “desolador”, señaló la SIP. En particular, fue muy crítica con la represión en Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Otro tema que la SIP analizó fue el proyecto de ley que presentó el gobierno de Canadá para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos. Este proyecto sigue la línea del aprobado en Australia. “No pedimos regalos ni subsidios (...). Reclamamos nuestros derechos de autor”, dijo el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.



