Los frentes de la guerra.

Guerra en Ucrania. Foto: AFP.

¡Buen día amigo!



Toda guerra tiene frentes en los que se disparan balas y misiles, y de los otros, donde se mueven intereses políticos.

Por las informaciones que llega sobre la guerra en Ucrania, a Rusia no le está yendo bien en ninguno.

En el frente de las balas y misiles, está perdiendo terreno, aunque por donde pasa deja un escenario de horror, con fosas comunes con cientos de cadáveres de civiles y testimonios de violaciones y torturas. Además, acaba de perder a su barco insignia en el mar Negro, hundido por los ucranianos según confirmaron medios estadounidenses.

Vladimir Putin nombró a un nuevo general para dirigir la guerra. Se llama Alexander Dvórnikov. Por sus antecedentes en Siria, Estados Unidos interpreta este cambio de caballo a mitad del río como una señal de que se vienen más atrocidades contra civiles.

De ser así, Putin seguirá perdiendo también en el frente político. Su imagen no puede estar más baja en Occidente. Joe Biden lo acusa de cometer genocidio en Ucrania, pese a que algunos de los aliados europeos tomaron distancia de las palabras del presidente de Estados Unidos

De todos modos el bloque occidental se muestra unido, proporcionándole armas y dinero a Ucrania para que resista la invasión rusa.

Una de las consecuencias de esta guerra es el creciente apoyo en Finlandia y Suecia para entrar a la OTAN. También los pasos que está dando la Unión Europea para cortar la dependencia con el gas ruso, un proceso complicado, costoso y que llevará años. Alemania, en particular, está revisando su asociación estratégica en materia energética con Rusia, punto que analiza Juan Oribe Stemmer en su columna Vuelta a la realidad.



Alberto, entre Cristina y la inflación.

Cristina Kirchner en la apertura de la decimocuarta Sesión Plenaria de Eurolat. Foto: Captura, LA NACIÓN (GDA)

La inflación —el aumento de precios de productos que consumimos a diarios— es un tema sensible en cualquier país. Lo es en potencias como Estados Unidos y en economías más modestas como la de Uruguay.

En Argentina la inflación agregó más tensión entre los dos bloques en que está dividido el gobierno: el del presidente Alberto Fernández, que respalda al ministro de Economía, Martín Guzmán; y el de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que no deja de cuestionarlo, en particular a partir del acuerdo con el FMI.

El dato de marzo no ayuda: la inflación ese mes se disparó a 6,7%, la más elevada desde abril de 2002.

Tal vez en otro momento Alberto y Cristina podrían disimular sus diferencias. Pero con las elecciones en 2023, comienzan a jugar otros intereses. Cristina se encargó de marcarlo en un encuentro con parlamentarios extranjeros: “Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto, eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme, lo digo por experiencia.... Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero dejémoslo ahí”, dijo.

Parece que a partir de ahora tendremos un capítulo semanal de esta telenovela.



El referéndum de AMLO.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez muestran su credencial de elector después de votar. Foto: AFP



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es un político original. Tan original como para convocar un referéndum sobre su continuidad a mitad del período de gobierno. Según el resultado de la consulta, López Obrador podrá seguir hasta completar su mandato en 2024. Sin embargo, la asistencia a las urnas estuvo lejos de representar la voluntad del electorado mexicano: votó apenas el 18% de los habilitados. ¿Qué perseguía AMLO con este referéndum? La respuesta puede encontrarla en el análisis de Claudio Fantini, México: el sentido de un referéndum sin sentido.



Macron o Le Pen en Francia.

Emmanuel Macron. Foto: AFP

Los franceses votaron el domingo 10 en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Como preveían los sondeos, el actual mandatario Emmanuel Macron y la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, pasaron al balotaje del próximo 24 de abril.

Esta primera vuelta dejó algunos datos interesantes, como la confirmación de que el Partido Socialista y Los Republicanos siguen cayendo en picada.

Detrás de Macron y Le Pen se ubicó el veterano líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, al que ahora cortejan los dos que disputarán el balotaje.

En pocos días sabremos quién será el próximo presidente de Francia. Hasta entonces, aquí le dejo dos análisis que lo ayudarán a entender este proceso electoral: El centro quedó al borde del abismo de Claudio Fantini, y Vernos en Francia de Alvaro Ahunchaín, con interesantes referencias a Uruguay.



Pánico en el subte de Nueva York.

Un policía llega a fuera de la estación de metro 36 St., en Brooklyn, donde hubo un tiroteo. Foto: AFP

Nueva York se paralizó un instante el martes 12, cuando un hombre abrió fuego en el metro, hiriendo de bala a diez personas. Por milagro no fue una masacre. El atacante, identificado como Frank Robert James, de 62 años, tiró una bomba de humo antes de comenzar a disparar en uno de los vagones a primera hora de la mañana.

James cubrió su rostro con una máscara de gas y logró huir. Fue detenido al otro día; ahora enfrenta cargos por terrorismo y una cadena perpetua.

Los tiroteos en Estados Unidos desgraciadamente no son una rareza. Solo en Nueva York, hasta el 3 de abril los incidentes con armas se elevaron a 296, contra 260 en el mismo período del año pasado, según las estadísticas de la policía.

El gobierno de Joe Biden acaba de anunciar una serie de medidas contra las llamadas “armas fantasmas”, las que se venden por partes y de las cuales no hay registros ni sus propietarios necesitan habilitación.

No fue el caso de James, que usó una Glock 17 de 9 mm que compró en 2011.



El covid resiste.

Colocan barreras para cerrar las calles alrededor de un barrio de Shanghái luego de la detección de nuevos casos de Covid-19. Foto: AFP

El avance de la vacunación y la menor agresividad de las últimas variantes, hicieron que la preocupación por la pandemia bajara. Luego la guerra en Ucrania sacó de los titulares al covid-19.

Sin embargo, algunas regiones siguen muy complicadas. Es el caso de China, donde el virus apareció en diciembre de 2019. La ciudad de Shanghái, de 25 millones de habitantes, está bajo confinamiento debido a una fuerte ola de contagios.

A esto se suma la aparición de nuevas variantes, como las XD, XE y XF.

La Organización Mundial de la Salud mantiene por el momento el estado de pandemia para el covid-19.

Aquí en Uruguay la situación es otra. Con la mayoría de la población vacunada y cada vez menos casos activos, el gobierno ha levantado el estado de emergencia sanitaria. Se respira normalidad.



Elon Musk quiere Twitter.

Elon Musk. Foto: AFP

Terminemos este repaso global con Elon Musk, el hombre más rico del mundo que ahora quiere hacerse con el control de Twitter. Musk compró el 9% de las acciones de la red social, y anunció que integraría su junta directiva. Sin embargo, dio marcha atrás; habían surgido roces con la cúpula de Twitter.

Lejos de renunciar a dirigir la red del pajarito, Musk ofreció comprarla toda y puso sobre la mesa 43.000 millones de dólares. Pero a Twitter no le gustó, y anunció que activaría lo que en la jerga financiera se llama la “píldora venenosa”, un mecanismo para evitar el control por parte de un solo accionista.

Cuando a Donald Trump lo excluyeron de Twitter, el ex presidente fundó su propia red social. Musk es dueño de la empresa de automóviles eléctricos Tesla y de la aeroespacial SpaceX que lleva turistas al espacio. ¿Cuánto le costaría armar una red social?



Aquí lo dejo hasta el próximo sábado. Cuídese.