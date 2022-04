Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Putin más peligroso.

¡Buen día amigo!



Tratemos de meternos en la cabeza de Vladimir Putin.

¿Cómo reaccionaría si sintiera que sus generales lo engañan? Le dijeron que en pocos días tendría a Ucrania a sus pies, y más de un mes después se ve obligado a reagrupar sus fuerzas y concentrarse en Donbás, una región que en los hechos ya controlaba.

¿Cómo reaccionaría si al mismo tiempo que se desmorona la economía de su país, la comunidad internacional le da la espalda? Creyó que Europa no movería un pelo si invadía Ucrania porque depende del gas ruso, y que Estados Unidos y sus aliados jamás se atreverían al nivel de sanciones que le aplicaron a Rusia.

¿Cómo reaccionaría si le están advirtiendo que deberá responder por crímenes de guerra y por todo el sufrimiento causando a millones de ucranianos?

Vladimir Putin se parece hoy a un león enjaulado, herido y muy enojado, que comienza a creer que ya no tendrá un futuro glorioso al frente de una gran potencia. Un hombre en estado de desesperación. Más peligroso.

Los informes de los servicios de inteligencia divulgados por Estados Unidos pintan a un Putin aislado en el Kremlin, sin saber en quién confiar.



Vladimir Putin. Foto: AFP.

Al final de su viaje a Europa, donde participó de las cumbres de la OTAN, la UE y el G7, además de visitar a los soldados estadounidenses que están en Polonia cerca de la frontera con Ucrania, el presidente Joe Biden dijo en voz alta algo que muchos piensan pero que no creen políticamente correcto reconocer públicamente. Biden dijo que Putin no debería seguir en el gobierno de Rusia.

Hubo reacciones en contra, incluso de aliados que temieron que se tomaran las palabras de Biden como una injerencia en asuntos internos de otro país, como efectivamente lo hizo Rusia.

El presidente estadounidense no se desdijo, solo aclaró que expresó lo que sentía y que no pretende un cambio de régimen en Rusia. Una aclaración que no buscó disculpase con Putin, sino tranquilizar a los aliados de que se van a respetar las formas.

Es que Estados Unidos y Europa necesitan mostrarse muy unidos, en particular en estos momentos en que comienzan a desprenderse del petróleo y del gas ruso, y que adoptan medidas para que los precios no se disparen. Con este fin, Biden anunció esta semana una liberación récord de reservas de petróleo. Una treintena de países adoptarán medidas similares.



Biden en Europa. Foto: AFP

En el campo de batalla, hay muchas dudas sobre el repliegue anunciado por Rusia. El gobierno ucraniano, la OTAN y Estados Unidos sospechan que lo que buscan los rusos es reagruparse para contraatacar. Mientras, continúan en las mesa de negociaciones acordando corredores humanitarios que no siempre se respetan.

Una de las mayores operaciones de rescate de civiles se está programando para la ciudad de Mariúpol, un puerto estratégico en el mar de Azov, convertido en escombros pero donde todavía hay unas 160.000 personas escondidas en sótanos.



Una familia trata de recuperar sus partencias de los escombros tras ataque ruso en Boromlia, al nordeste de Ucrania. Foto: EFE

Un mes y una semana de guerra ya causaron más de 4 millones de refugiados ucranianos en la Unión Europea —la mitad de ellos en Polonia— y otros 6 millones desplazados dentro de su propio país. Los efectos económicos del conflicto se expanden por el mundo como el covid-19 en el peor momento de la pandemia. Y según el Pentágono, puede ir para largo.

Así que lo mejor es estar bien informado de lo que nos espera. Aquí van algunas lecturas recomendables de esta semana en El País:

La guerra en Ucrania instala la incertidumbre (Jorge Caumont); La invasión como catalizador de un mundo con los riesgos de los ’70 (Carlos Steneri); Lo que Biden pensó en voz alta (Claudio Fantini); y Un encuentro que importa (Tomas Linn). Además, la entrevista que le hizo Luis Custodio en Madrid al economista español Juan Carlos Martínez Lázaro.



Israel en alerta máxima.

Ejército de Israel. Foto: AFP.

Once muertos en tres atentados en solo una semana en Israel. Y al menos uno de ellos reivindicado por el Estado Islámico (ISIS).

En este inicio del Ramadán, el mes más sagrado para los musulmanes, estos atentados en diferentes puntos de Israel pusieron al país otra vez en alerta máxima.

El temor a incidentes es tal que el primer ministro israelí, Naftalí Bennett, pidió a la población que porte arma para defenderse, además de reforzar la seguridad en todo el país.

Los atentados coincidieron con la cumbre histórica con los países árabes que establecieron relaciones diplomáticas con el Estado Hebreo, un proceso al que se oponen los palestinos e Irán.



América latina

Estos tiempos de guerra en Europa deja poco espacio para informaciones de América latina. Sin embargo, en la región siguen pasando cosas.

En El Salvador, se desató una verdadera guerra contra las maras, las pandillas criminales que han provocado una ola de violencia en ese país.

En Perú, el presidente Pedro Castillo se salvó de un segundo intento de destitución, pero su futuro en el gobierno sigue tan inestable como al principio de su gestión hace apenas ocho meses.



Pedro Castillo. Foto: EFE

En Brasil, diez ministros renunciaron para postularse a cargos electivos en octubre próximo, mientras las encuestas siguen dando a Luiz Inácio Lula da Silva como el gran favorito para ganarle al actual presidente Jair Bolsonaro. La novedad esta semana fue que Sergio Moro, el ex juez y ex ministro de Justicia, bajó su candidatura presidencial para postularse a la Cámara de Diputados por el estado de San Pablo.

Y en Nicaragua, Daniel Ortega sigue con su ola represiva. Esta semana la Justicia del régimen condenó a nueve años de prisión a Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa, en el marco de los procesos a decenas de opositores detenidos antes de las últimas "elecciones".



Aquí lo dejo por hoy. Cuídese.

Hasta el próximo sábado.