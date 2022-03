Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Putin empantanado.

¡Buen día amigo!



Se cumplió un mes desde la invasión de Rusia a Ucrania, y lo que pintaba como una guerra relámpago planificada por el Kremlin no se dio. Por el contrario, los rusos, a pesar de los intensos bombardeos a centros poblados, encuentran una fuerte resistencia de los ucranianos, que en algunos casos no se han limitado a defenderse, también contraatacan.

Medios estadounidenses hace días que dicen que el ejército ruso no logra avanzar, y que en Moscú están cada vez más nerviosos por la evolución de la guerra. Incluso hay señales de que el liderazgo del propio Vladimir Putin está siendo cuestionado.



Soldado con un arma. Foto: AFP.

Este viernes Rusia hizo un anuncio que confirmaría que está en problemas en Ucrania. Dijo que a partir de ahora se concentrará en “liberar” la zona del Donbás, que prácticamente está bajo control de las milicias separatistas prorrusas desde 2014.

Esto abre un par de interrogantes: se trata de una reagrupación estratégica en territorio amigo para luego lanzar una nueva ofensiva sobre Ucrania, o Putin ahora se conforma con menos viendo que no puede obtener el premio mayor.

Thomas L. Friedman, analista del The New York Times, en este informe que El País publicó el jueves 24 le explica bien los escenarios que están planteados en esta guerra.



Soldado haciendo una recorrida. Foto: AFP.

Todo indica que al jefe del Kremlin se le está complicando tanto el frente interno como el externo. Más luego de las tres cumbres en Bruselas —OTAN, Unión Europea y G7—, en las que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró un acuerdo con el bloque comunitario para cortar la dependencia con el petróleo y el gas ruso.

Los europeos también dieron un paso importante hacia la autonomía defensiva, con la aprobación del plan “Brújula Estratégica”.

En su viaje a Bruselas, y luego a Polonia donde visitó a las tropas estadounidenses desplegadas cerca de la frontera con Ucrania, el presidente Biden volvió a referirse a Putin como un “criminal de guerra”. Estados Unidos dice que tiene evidencias suficientes que indican que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania.



Biden visitó a sus tropas en Polonia. Foto: AFP.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución reclamando a Rusia el retiro de sus trapas de Ucrania. Uruguay fue uno de los países que patrocinó la declaración, aprobada por 28 votos a favor, cinco abstenciones y un ausente.

¿Cómo ha respondido Putin al aislamiento internacional? Por ahora con una mayor represión interna y fuertes limitaciones a la información. Esta semana salió la condena a nueve años de prisión para el opositor Alexéi Navalni.

¿Qué se puede esperar para los próximos días? Dependerá en buena medida de la nueva estrategia de Putin de concentrarse en el Donbás. Del lado de los aliados, seguirá la presión sobre Rusia porque, como dijo a El País el embajador de la Unión Europea en Montevideo, Paolo Berizzi, “no podemos aceptar que el mundo se rija por la ley del más fuerte”.



Vladimir Putin en plena conferencia. Foto: AFP.

Como cada sábado, le dejo una selección de los análisis de El País sobre la guerra: Las excusas de Putin (Juan Oribe Stemmer); Las dos guerras y La sombra de la derrota (Claudio Fantini); y Amenazas por todos lados (Hernán Sorhuet Gelós).

Argentina y el FMI.

Alberto Fernández. Foto: AFP.

Las fuertes divisiones es el estado natural de la política argentina, así que los vecinos del Río de la Plata están acostumbrados a que sus líderes se peleen. Pero uno espera que estas peleas sean entre oficialistas y opositores, y no tanto entre los dos responsables de llevar las riendas del gobierno. La actual crisis política argentina tiene como protagonistas al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Si bien este matrimonio político por conveniencia se quebró con la aprobación en el Congreso del reciente acuerdo con el FMI, la cosa venía más desde el inicio. Apenas asumió el gobierno en diciembre de 2019, los medios argentinos especulaban quién mandaba, si Alberto o Cristina.

Y las reacciones en el gobierno de la derrota en las elecciones legislativas de 2021 adelantaban que terminarían en divorcio. El acuerdo con el FMI solo lo confirmó.

Ahora el presidente Fernández tiene el desafío de hacer cumplir ese acuerdo teniendo al ala kirchnerista del gobierno en contra, y con una oposición que lo ayudó con el FMI en el Congreso pero que no está dispuesta a pagar por el ajuste que se viene. Para muestra, vea cómo reaccionó la oposición por la suba de las retenciones.

Le recomiendo repasar el informe de nuestro colaborador en Buenos Aires, Gustavo Stok, sobre qué podría pasar en Argentina a partir del acuerdo con el FMI.



Lula por ahora cómodo.

Lula. Foto: AFP.

El otro vecino, Brasil, se encamina a las elecciones presidenciales de octubre. Las encuestas siguen dando a Luiz Inácio Lula da Silva como el gran favorito. La última de Datafolha le da 43% de intención de voto, contra 26% del actual mandatario Jair Bolsonaro. Los que le siguen vienen muy lejos: Sergio Moro 8%, Ciro Gomes 6%.

Lula todavía no ha oficializado su candidatura, pero viene negociando con Geraldo Alckmin para que sea su compañero de fórmula. Alckmin —exgobernador de San Pablo— se afilió esta semana al Partido Socialista Brasileño (PSB), lo que todo el mundo en Brasil interpretó como un paso más hacia la alianza con Lula. Además, el PSB ya adelantó que apoyará la candidatura del ex presidente y líder del PT.

Bolsonaro también está buscando un vice, y se espera que lo anuncie en torno al 2 de abril, la fecha límite que tienen para renunciar los ministros que se postularán en octubre.





Rebelión nicaragüense en la OEA.

Carteles denunciando la crisis en Nicaragua y banderas de ese país en una movilización frente a la sede de la OEA en Washington. Foto: EFE

Sin duda fue una de las sorpresas de la semana. El embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, se rebeló contra el régimen de Daniel Ortega.

“Denunciar a la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, dijo McFields en la sesión del miércoles 23.

Su gesto fue valorado por la mayoría de los embajadores de la OEA, y el secretario general, Luis Almagro, le ofreció protección porque veía venir lo que sucedió al otro día: Ortega cesó a McFields.

El ahora ex embajador no hizo más que confirmar las denuncias que desde hace años viene haciendo la oposición sobre la represión del régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

McFields habló en la OEA al otro día de que un fallo judicial confirmara una condena de ocho años de prisión para Cristiana Chamorro, ex precandidata presidencial detenida, al igual que otros líderes opositores para que no pudieran presentarse a las últimas elecciones.

Ortega tiene una obsesión con los Chamorros. Esta semana también fue condenado el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en un juicio por lavado de dinero que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó de "farsa judicial". El gerente general de La Prensa es el cuarto miembro de la familia Chamorro en ser condenado por la justicia de Nicaragua, luego de Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y de Juan Sebastián Chamorro García.



Aquí lo dejo por hoy. Cuídese.

Hasta el próximo sábado.