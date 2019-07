Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maduro desenmascarado, 4 de julio, Putin en el Vaticano

¡Buen día, amigo lector! Si tuviéramos que elegir el podio de la semana, el primer lugar es para Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Su informe sobre Venezuela es concluyente: el régimen de Maduro tortura, asesina, persigue e intimida a la oposición, además de no cubrir las necesidades básicas de sus compatriotas. El segundo puesto es para Donald Trump, que acordó una tregua en la guerra comercial con China, se reunió con Kim Jong-un y tuvo su gran fiesta por el Día de la Independencia. Y en tercer lugar ubicamos a Vladimir Putin por su reunión con el papa Francisco en el Vaticano, a la que, fiel a su costumbre, llegó casi una hora tarde.

Ejecuciones y torturas en Venezuela.

Familiares de militar muerto en Venezuela. Foto: Reuters

Le confieso que quedé con ganas de conocer alguna reacción voluntaria de los defensores de Nicolás Maduro sobre el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet. El informe confirma lo que la oposición venezolana y varias organizaciones no gubernamentales vienen denunciando desde hace años. Solo que al decirlo la ONU tiene una contundencia mayor: cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales, torturas a opositores, más de 700 presos políticos, y un país en crisis donde millones de personas no tienen acceso a las necesidades básicas en salud y alimentación.

“El gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, dice Bachelet en su informe. Y concluye con la desesperada exhortación a todos los que tengan alguna influencia sobre Venezuela a que colaboren para solucionar esta crisis “que está arrasándolo todo”.

Maduro y sus aliados han desempolvado el viejo discurso de una parte de la izquierda latinoamericana y culpan al “imperio” —es decir, Estados Unidos— de todos los males de Venezuela por las sanciones económicas. Lo que no dicen es que la crisis se arrastra desde hace años, y que las sanciones comenzaron en 2018. Que agravaron la situación, sí; que son la causa de la crisis, no.

¿Acaso el embargo petrolero y las sanciones a funcionarios del régimen justifican las torturas y ejecuciones extrajudiciales? La respuesta es obvia.





Trump en su salsa.

Donald Trump y Melania posan frente al monumento a Abraham Lincoln. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo el fin de semana pasado dos cumbres de alto nivel. En el marco del G20 de Osaka, Japón, Trump se reunió el sábado con el presidente chino Xi Jinping, con quien acordó una tregua en la guerra comercial entre ambas potencias. Al menos mientras dure esta nueva etapa de negociaciones, no se dispararán con aranceles.

El domingo, de camino a Washington, Trump hizo una parada en la última frontera que sobrevive de la Guerra Fría y se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un. Ambos habían intercambiado cartas en los días previos, augurando un nuevo deshielo en las relaciones.

Esto le viene bien a Trump, en momentos en que tiene complicado el frente con Irán, que esta semana dio por finalizado sus compromisos con el pacto nuclear de 2015 firmado en Viena, por lo cual a partir de mañana 7 de julio se sentirá libre de comenzar la producción de uranio enriquecido.

El lunes, ya en la Casa Blanca, Trump observó los últimos preparativos para los actos del 4 de julio por el Día de la Independencia. Este año el presidente quería sacarse el gusto y llevar a Washington el ambiente que vivió hace dos años en París, cuando Emmanuel Macron le invitó a los festejos del 14 de julio por la toma de la Bastilla.

La fiesta fue casi completa: los tanques no desfilaron por las calles de Washington pero sí estuvieron en exhibición, y los aviones de guerra sobrevolaron la capital en homenaje a las Fuerzas Armadas. Es que toda la ceremonia y el discurso de Trump estaban orientados a homenajear a los militares estadounidenses.

Mucha exaltación patriótica en el año previo a las elecciones de 2020, y un par de anuncios: “pronto” Estados Unidos volverá a la Luna y llegará por primera vez a Marte.

Parafraseando a Neil Amstrong, será otro pequeño paso para el hombre …





Putin en el Vaticano.

Putin es recibido por el papa Francisco en el Vaticano. Foto: Reuters

Dicen que el presidente ruso Vladimir Putin es famoso por su impuntualidad. Al jefe máximo de una potencia se le puede perdonar llegar tarde a algunos eventos, pero si el que tiene que esperar es un Papa, coincidamos que no es usual. Pero eso pasó el jueves en el Vaticano. Putin hizo una visita relámpago a Roma, donde mantuvo reuniones con el gobierno italiano y con el papa Francisco. Era la tercera vez que el presidente ruso se veía con Francisco: en el primer encuentro en 2013 llegó 50 minutos tarde; en el segundo en 2015 la demora fue de más de una hora; y este jueves el Papa tuvo que esperarlo casi una hora.

La reunión igual se desarrolló en términos “cordiales” —según la versión oficial del Vaticano— y duró unos 55 minutos. Suficiente para hablar de dos temas calientes como Venezuela y Ucrania, y la “reforzada” relación bilateral entre Moscú y el Vaticano.





Europa se organiza.

Producto de las elecciones de mayo pasado, asumió esta semana el nuevo Parlamento europeo. También se anunciaron los cinco principales cargos que dirigirán los destinos de la Unión Europea en el próximo quinquenio, un acuerdo que llegó luego de tensas negociaciones debido a la fragmentación política del bloque.

El primer ministro belga Charles Michel (liberal) presidirá el Consejo Europeo, encargado de definir la orientación general de la política de la UE. La ministra de Defensa alemana Ursula von der Leyen (derecha) dirigirá la Comisión Europea, que defiende los intereses de la UE. El ministro de Relaciones Exteriores de España, Jospe Borrell (socialista), será el jefe de la diplomacia europea. La hasta ahora directora gerente del FMI, la francesa Christine Lagarde (derecha), presidirá el Banco Central Europeo, a cargo de la política monetaria del bloque. Y el socialdemócrata italiano David Sassoli presidirá la Eurocámara.

Todos funcionarios a los que vamos a tener que prestar mucha atención a partir de la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur.





Bolsonaro avanzó un casillero.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Foto: EFE

El presidente brasileño Jair Bolsonaro acaba de cumplir seis meses en el gobierno, período en el que cosechó más críticas que logros. Sufrió varias bajas en su gabinete, la economía no repunta, tuvo que dar una pequeña marcha atrás en su decreto sobre porte de armas, enfrentó su primera huelga sindical, …

Por todo esto, Bolsonaro debió sentir cierto alivio cuando en la madrugada del viernes una comisión parlamentaria votó el proyecto de reforma de las jubilaciones —su iniciativa más importante en esta etapa— y la pasó a la Cámara de Diputados que la tratará la próxima semana. Nada está asegurado. Necesita que se vote dos veces en Diputados y otras dos en el Senado, por tratarse de una reforma de carácter constitucional, y en todos los casos por mayoría especial.

Bolsonaro avanzó un casillero, pero le quedan seis meses de tires y aflores para tener el proyecto sancionado a fin de año. En esto se juega buena parte del futuro de su gobierno.



Abríguese.



