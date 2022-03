Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Putin, el “purificador”.

¡Buen día amigo!



Entramos en la cuarta semana de la guerra en Ucrania. Pese a que las bombas caen en el país agredido, sus efectos son globales. Sube el petróleo, el gas, el trigo …

La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó sus tasas de interés de referencia, y advirtió que la guerra en Ucrania podría presionar al alza la inflación. Una medida que también tiene su impacto en Uruguay.

En Europa están pensando cómo calentar sus hogares el próximo invierno, sin depender tanto del gas y del petróleo ruso; y el FMI prevé hambrunas en África, porque parte del granero del mundo arde en llamas.

Esto sin contar los millones de refugiados que huyen de las bombas rusas. La vulnerabilidad de esta gente las pone en serio riesgo de caer en manos de mafias, alertó la ONU.



Mujer frente a su casa destrozada en Ucrania, EFE/EPA/VASILIY ZHLOBSKY

En el campo de batalla, el avance ruso en territorio ucraniano al parecer no viene bien, aunque en el Kremlin dicen que todo está dentro de lo planeado, e insisten en que es una “operación militar especial” y no una guerra lo que desataron en Ucrania. Hasta niegan el bombardeo a un teatro donde se refugiaban mujeres y niños.

El ejército de Vladimir Putin está lanzando sus misiles a zonas próximas a la frontera con Polonia, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Un error de cálculo llevaría la guerra a otra dimensión.

“Error” como el que sacó por unos minutos del aires en la televisión oficial rusa el discurso que Putin pronunció este viernes ante miles de personas en un estadio de Moscú.



Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Foto: AFP.

En el frente diplomático, Estados Unidos acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania, y está presionando a China para que garantice que no le brindará asistencia a Putin para continuar con su invasión. Los presidentes Joe Biden y Xi Jinping hablaron este viernes por más de dos horas, pero no hubo acuerdos concretos que anunciar.

Tal vez la noticia más esperanzadora de la última semana vino del lado de los dos países en guerra. Rusia y Ucrania avanzan en sus negociaciones sobre un documento que llevaría a un acuerdo de alto el fuego. Todo indica que Ucrania renunciará a su aspiración de ingresar a la OTAN, aunque todavía no está claro qué pasará con Crimea y las regiones donde operan los separatistas apoyados por Rusia.



Joe Biden y Xi Jinping. Foto: AFP

Antes de que estallara la guerra, cuando la invasión era una amenaza, se especuló mucho sobre cuáles eran los verdaderos propósitos de Putin. Este informe del The New York Times que publica El País explica qué pasa por la cabeza del presidente ruso.

En el Kremlin, en tanto, construyen un solo relato. Según éste, los que se manifiestan dentro de Rusia contra la guerra, o los rusos que se marchan al exilio porque no quieren vivir bajo un Estado que los controle, son “traidores”. Es más, Putin —que invadió Ucrania con el pretexto de “desnazificar” ese país— habla de “purificar” Rusia. “Cada pueblo, y en especial el pueblo ruso, podrá distinguir a la escoria y a los traidores, y simplemente los escupirá como si fueran una mosca que ha entrado en la boca”, dijo Putin. Y agregó: “Estoy convencido de que esa necesaria y natural autopurificación de la sociedad fortalecerá a nuestro país”. ¿A quién le recuerda?



Vladimir Putin, presidente de Rusia, en discurso sobre anexión de Crimea a su país. Foto: AFP

Como cada sábado, le dejo una selección de los columnistas de El País que escribieron sobre Ucrania en la última semana: Hebert Gatto (Más sobre la guerra); Juan Oribe Stemmer (Vuelta a la realidad); Claudio Fantini (Oscuridad y luz al final del túnel y En el espejo de la historia). También este oportuno recuerdo que nos aporta Juan Pablo Correa desde Ginebra sobre Argelia: A veces las guerras terminan.

Argentina, entre el FMI y Cristina.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto político en Argentina. Foto: AFP

El Senado argentino, con la oposición de los legisladores que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, aprobó el acuerdo con el FMI para refinanciar una deuda por 45.000 millones de dólares que venía del gobierno anterior. Es decir, votaron el acuerdo los senadores que dentro del gobierno responden al presidente Alberto Fernández, y los de la oposición de Juntos por el Cambio. Conclusión, Cristina Kirchner fue derrotada. La vicepresidenta no estuvo en sala dirigiendo la sesión en el momento de la votación.

Los medios argentinos destacaron el quiebre en el gobierno y en la coalición Frente de Todos, tanto como la aprobación del acuerdo. Un divorcio político que se anunciaba casi desde el principio de la gestión.

Ahora, un poco más aliviado, el presidente Fernández iniciará su anunciada “guerra” contra la inflación. ¿Lo acompañará Cristina?



Colombia, el sacudón de Petro.

Gustavo Petro. Foto: AFP.

Gustavo Petro, el candidato del izquierdista Pacto Histórico, aparece como el gran favorito para ganar las elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia. De confirmarse, sería un verdadero sacudón político en ese país.

Petro es un exguerrillero de 61 años que combatió al Estado hasta 1990, llegó al Senado en 2006 y ganó la alcaldía de Bogotá en 2011. En 2018 perdió las elecciones ante el actual presidente Iván Duque.

Su principal rival será Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, que por estos días está procurando tejer alianzas dentro del “bloque de derecha” para vencer a Petro en mayo.

En la región se están produciendo cambios políticos, y cierto viraje hacia la izquierda. Gabriel Boric ya está al frente del gobierno en Chile, Petro se encamina en Colombia, y octubre puede marcar la vuelta de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil. Claro, ninguno de los tres reivindica la Venezuela de Nicolás Maduro.



El covid y sus variantes.

Colocan barreras para cerrar las calles alrededor de un barrio de Shanghái luego de la detección de nuevos casos de Covid-19. Foto: AFP

Tras dos años, el mundo aprendió a convivir con el covid-19. Bajo pandemia, epidemia o endemia, este virus seguirá entre nosotros.

Así que no debe llamarnos la atención que cada tanto el covid-19 tenga un repunte, como está sucediendo ahora en algunas parte del mundo con la subvariante BA.2 de la variante ómicron.

China tuvo que volver a los confinamientos en algunas ciudades; varios países en Europa están registrando aumentos de casos, y Estados Unidos anunció que espera lo mismo en las próximas semanas.

Esto hace un año nos tendría a todos alarmados. Pero hoy, vacuna mediante, el aumento de casos no viene acompañado por una ola de internados en CTI y, lo más importante, con una disparada de las cifras de muertos. De todos modos, a cuidarse.



Hasta el próximo sábado.