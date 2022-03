Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aislando a Putin.

¡Buen día amigo!



Acaban de cumplirse dos años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia del covid-19, pero para la mayoría pasó inadvertido. Desde que el 24 de febrero Rusia invadió a Ucrania, el asunto que nos venía quitando el sueño pasó a un segundo plano. Y era lo que correspondía.

Es que la guerra en Ucrania no involucra solo a dos países. Cortando grueso, trastoca el orden internacional, interpela a las Naciones Unidas, a la OTAN y a la Unión Europea, y está provocando la crisis de refugiados más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Eso sin contar que el mundo observa con espanto cómo un hombre —Vladimir Putin— da rienda suelta a sus delirios expansionistas, como lo hizo Hitler hace ocho décadas.

Entramos en la tercera semana de una guerra que se combate en varios frentes. Para el covid ya tenemos la vacuna, para la estupidez humana todavía no.



El asedio ruso.

Ataques en Ucrania. Foto: AFP.

Rusos y ucranianos se sentaron a dialogar al menos tres veces, pero sin lograr un acuerdo que frene la guerra. El último gran fracaso fue la reunión entre los cancilleres en Turquía, que había despertado tal expectativa que hizo que se frenara por unas horas el aumento del precio del barril de petróleo.

Hay intentos de hacer que vuelvan a hablar, pero lo único concreto es que continúa el asedio ruso sobre poblaciones ucranianas. Hasta ahora el hecho más indignante que se conoció de la guerra es el bombardeo a un hospital pediátrico.

Hay informes de la CIA que dicen que Putin está muy desconforme por cómo avanza su invasión.

Este viernes los ataques del ejército ruso abarcaron ciudades ucranianas a pocos kilómetros de la frontera con Polonia. El escenario cambiaría si la guerra cruza esa línea.



Crisis de refugiados.

Guerra en Ucrania. Foto: AFP.

Hasta este viernes eran más de 2,5 millones los ucranianos que habían logrado pasar a algún país de la Unión Europea. Polonia solo ha recibido a la mitad de esta gente.

La ONU esperaba un éxodo de 4 millones en total, pero la crisis aumenta a una velocidad tal que ahora estima que será necesario atender a más de 6 millones de ucranianos exiliados.

La periodista de El País Rocío González entrevistó a dos jóvenes uruguayas residentes en Barcelona, que viajaron a la frontera entre Polonia y Ucrania a documentar la llegada de refugiados y a dar una mano.



Embargo petrolero, sanciones y oligarcas.

Vladimir Putin. Foto: AFP.

Estados Unidos, la UE, Reino Unido y demás aliados occidentales continúan aplicando sanciones a Rusia. A esta altura ya casi no queda sector de la economía ruso que no esté afectado. Además, las sanciones golpean al círculo más próximo de Putin. Decenas de oligarcas rusos, entre ellos algunos muy conocidos como el propietario del club de fútbol Chelsea de Inglaterra, están en la lista negra.

A las sanciones occidentales, le siguieron las más importantes marcas multinacionales que están cerrando sus locales en Rusia. La lista es interminable: McDonald’s, Levi’s, Apple, L’Oréa, Coca Cola, Cartier, Montblanc, Chandon, Dior, Givenchy, Chanel, Hermès, Gucci, Prada, Burberry, Apple, Google, Exxon Mobil, Visa, Mastercard y American Express …

Putin respondió con una ley que establece prisión para periodistas o cualquiera que informe otro cosa que no sea la versión del Kremlin. Muchos medios se retiraron su Rusia.

De todas las medidas, la de mayor impacto fue la prohibición de Estados Unidos a la importación de petróleo y gas ruso. Reino Unido se sumará antes de fin de año, y la UE está viendo cómo hace para seguirles. Al bloque comunitario no le es sencillo por su dependencia energética de Rusia.

El embargo petróleo de Estados Unidos a Rusia provocó algo que parecía impensable hace unos meses: un diálogo del gobierno de Joe Biden con el régimen de Nicolás Maduro, uno de los tres dictadores latinoamericanos que apoyaron a Putin en su invasión a Rusia. Los otros dos son Miguel Diaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. De algún lado hay que obtener el petróleo que no se comprará a Rusia.

La guerra en Ucrania también impacta en la economía uruguaya, un asunto que el gobierno de Luis Lacalle Pou está siguiendo con preocupación.



Amenaza nuclear y armas biológicas.

Los desmanes en Kiev. Foto: AFP.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo ha vivido bajo la amenaza de un conflicto nuclear. Durante la Guerra Fría se estuvo cerca —crisis de los misiles entre Estados Unidos y la URSS en 1962—, pero desde entonces algún “teléfono rojo” ha mantenido al mundo a salvo.

La invasión de Rusia a Ucrania renueva esta amenaza. El ejército de Putin controla al menos dos centrales nucleares en Ucrania, y esta semana hubo denuncias de que podría usar armas biológicas. De hecho, el asunto se debatió este viernes en el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, donde Estados Unidos y Rusia cruzaron acusaciones.



En la última semana varios columnistas de El País analizaron la guerra en Ucrania, con ángulos tan diversos como enriquecedores. Le deja una selección:

Francisco Faig (Nuevo orden internacional); Juan Martín Posadas (Ucrania); Hugo Burel (El enigma de Putin); Claudio Fantini (En la mira está Putin, no Rusia y El fantasma que recorre Europa); y Hebert Gatto (El delirio humano). Además, la columna de Thomas L. Friedman (Putin no tiene cómo salir bien y eso provoca terror) del servicio del The New York Times.



Boric en Chile, FMI en Argentina.

Cambio de cuadros presidenciales: Piñera deja la Presidencia de Chile y asume Boric

Pese a que la guerra copó la agenda noticiosa, dos hechos sobresalieron en la región esta semana: la asunción de Gabriel Boric en Chile y el acuerdo de Argentina con el FMI.

Al frente del nuevo gobierno chileno está un hombre joven (36 años) y representante de una izquierda racional, que mira como modelo a la socialdemocracia europea. Al menos eso es lo que dice Boric, que como señaló este viernes, quiere que lo juzguen por sus obras y no por sus palabras. Hasta ahora las señales que ha dado son de que irá “paso a paso”, y que no se plegará al bloque Cuba-Nicaragua-Venezuela, pese a su alianza con el Partido Comunista chileno. El hombre recién arranca y merece una carta de crédito.



Incidentes frente al Congreso de Argentina durante la consideración del acuerdo del FMI en Diputados. Foto: AFP

Cruzamos la cordillera de los Andes hasta el Río de la Plata. Argentina acordó la refinanciación de una deuda por 45.000 millones de dólares que había contraído con el FMI el gobierno de Mauricio Macri. En la madrugada de este viernes, en medio de fuertes incidentes en los alrededores del Congreso, el acuerdo fue aprobado por la Cámara de Diputados. Lo votó una amplia mayoría negociada por el ala del gobierno que responde a Alberto Fernández con la oposición macrista. Ahora el acuerdo pasó al Senado, donde, según los analistas argentinos, quedará en evidencia la derrota de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Una pregunta me surge: ¿irá Alberto Fernández por la reelección?



Aquí lo dejo. Hasta el próximo sábado.

Cuídese.