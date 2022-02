Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“La guerra no es un juego; y por lo tanto, no se puede librar la guerra con reglas como se hace en los juegos. Nuestra lucha debe ser contra la propia guerra”. Albert Einstein

La guerra.

El sábado anterior le decía que la pregunta de cuándo empezaría la guerra se imponía en la redacción. La respuesta llegó en la madrugada del jueves 24, cuando las tropas rusas invadieron Ucrania y comenzaron su avance hacia la capital Kiev.

Aunque para ser honestos, debemos reconocer que la guerra que están padeciendo los ucranianos y que el resto del mundo por ahora observa con espanto, se lanzó el lunes 22.

Ese día Vladimir Putin reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas ucranianas de Donetsk y Lugansk, y ordenó el envío de tropas rusas a esa región del Donbás.

Lo que las potencias occidentales temían, se estaba dando. Rusia había hecho el último movimiento para concretar la invasión efectiva de Ucrania, que llegaría apenas tres días después.

Una vieja pregunta cobró fuerza. ¿Qué quiere realmente Putin? ¿Solo impedir el ingreso de Ucrania a la OTAN, el pretexto para lanzar su ofensiva? ¿O reconstruir el imperio soviético derrumbado en 1991?

Muchos recordaron cuando en 2008 Putin aseguró al entonces presidente estadounidense, George W. Bush, que Ucrania "no es un Estado". Y que seis años después, en 2014, le quitó Crimea.



Estados Unidos denunció que la presencia de tropas rusas en Donestsk y Lugansk significaba el comienzo de la invasión, y anunció un primer paquete de sanciones a Rusia. Además, junto a la Unión Europa, el Reino Unido y la OTAN, alertó a Putin que si seguía avanzando en territorio ucraniano actuarían en consecuencia.

Pero esto poco le importó al hombre fuerte del Kremlin. Ucrania no es miembro de la OTAN, así que Putin, como todo el mundo, tiene claro que los aliados occidentales no iban a enviar ejércitos a frenarlo. El apoyo a Ucrania debería reflejarse en otros campos, no en el frente de batalla.

Así fue como Putin tuvo vía libre para avanzar hasta las puertas de Kiev, donde se encontraba su ejército este viernes.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no ocultó su malestar con las potencias occidentales. “Nos han dejado solos”, lamentó.

La invasión efectivo en la madruga del jueves 24 se dio apenas unas horas después de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se habló mucho del temor a una guerra que ya estaba en marcha.

Ese mismo jueves se anunciaron nuevas sanciones, que se oficializaron el viernes por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. Por primera vez los aliados incluyeron al propio Putin en su lista negra de sancionados.

Interesante en este punto lo que escribe Juan Pablo Correa desde Ginebra: El dinero en Suiza de los amigotes de Putin.

La OTAN, por su parte, activó también por primera vez su sistema de respuesta defensiva.

¿Cuánto demorará Kiev en caer? Tal vez cuando lea estas líneas la capital ucraniana esté bajo control ruso.



¿Putin está solo? No, claro que no. Tiene al régimen de Bielorrusia, país que usó como trampolín para la invasión a Ucrania, y a China, que parece jugar a dos bandas: no condena la invasión, pero tampoco se une al bando pro ucraniano.

También tiene a sus incondicionales en América Latina. Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela se pronunciaron a favor de Rusia, pagando viejos y actuales favores gracias a los cuales sobreviven.

Destacable la posición del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, representante de una izquierda latinoamericana racional, que condenó la invasión rusa. El gobierno uruguayo también, mientras el sistema político local exhibió sus perfiles.



Toda guerra a gran escala daña la economía mundial. Y esta desatada por Rusia amenaza la recuperación post covid. El mismo día de la invasión a Ucrania se dispararon los precios del trigo y la soja, y el petróleo superó los 100 dólares el barril. Las bolsas de valores más importantes cerraron con pérdidas, aunque este viernes se recuperaron, al tiempo que bajaron los precios de algunos de los commodities que se habían disparado.

De todos modos los mercados siguen nerviosos, y los gobiernos debaten qué hacer. Uruguay entre ellos.



Es que nadie sabe cuánto durará este conflicto bélico, o si se extenderá al resto de Europea. Esta posibilidad es manejada en la UE, y por países que fueron parte de la URSS y otros que no integran hoy la OTAN pero que están geográficamente próximos a Rusia. Son, por ejemplo, los casos de Suecia y Finlandia, que este viernes recibieron una amenaza de Rusia de que podría haber consecuencias político-militares si se suman a la alianza atlántica.

Además de muertos, heridos y destrucciones, las guerras provocan desplazados, gente que se ve obligada a dejar sus hogares para intentar salvar sus vidas. Ya se cuentan por decenas de miles las personas que han salido de Ucrania. El gobierno uruguayo trabaja junto a otros de la región para traer a los últimos nacionales que aún quedan en medio del conflicto.



