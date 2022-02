Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Empieza hoy la guerra?

La pregunta se impone en la redacción. Luego de semanas de misiles mediáticos, todos esperamos que en cualquier momento una chispa haga explotar el polvorín en que se ha convertido la frontera entre Rusia y Ucrania.

Estados Unidos, que afirma que un ataque es inminente, reveló esta semana lo que definió como el plan ruso para la invasión a Ucrania, que incluiría la toma de Kiev, la capital. Además dejó claro que no cree en los anuncios del Kremlin de que está retirando sus tropas. Por el contrario, denunció que Rusia está buscando un pretexto —incluso lo provocaría— para entrar en territorio ucraniano.

Este viernes el presidente Joe Biden fue más lejos. "En este momento estoy convencido de que ya ha tomado una decisión", dijo a los periodistas en la Casa Blanca, sobre si cree que el mandatario ruso, Vladimir Putin, definió el ataque a Ucrania.



Bombardeos durante el conflicto de Rusia y Ucrania. Foto: Efe

Por estas horas toda la atención está en la región ucraniana del Donbás, zona de influencia de los separatistas prorrusos y donde están las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

¿Comenzará hoy la guerra? Tal vez ni siquiera los jefes de la Casa Blanca y del Kremlin lo sepan, que siguen con sus misiles mediáticos mientras la diplomacia intenta evitar un “baño de sangre”, según expresión del primer ministro británico, Boris Johnson.

Dos análisis de nuestro colaborador Claudio Fantini lo ayudarán a entender qué está pasando: De algunas gotitas, a miles de tanques, y El lúcido escepticismo humanista de Quino.

Además, le recomiendo el especial que preparó el equipo de Multimedia de El País Digital.

Implosión en el PP.

Díaz Ayuso. Foto: AFP.

Donde sí hay una guerra —aunque no con misiles— es en el Partido Popular, el principal de oposición en España. ¿Entre quiénes? El líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La disputa por el poder entre Casado y Díaz Ayuso no es nueva, solo que en las últimas semanas estuvo disimularla para el gran público, porque el PP necesitaba mostrarse unido por las elecciones en la región de Castilla y León. Esas elecciones fueron el domingo 13 y las ganó el PP. Segundo quedó el Partido Socialista del presidente español Pedro Sánchez, y tercero la ultra derecha Vox, que ahora quiere acordar una coalición con el PP para gobernar en Castilla y León.

En Madrid, Díaz Ayuso tiene una alianza con Vox, aunque no son parte de su gobierno regional. Pero este no es el motivo de la guerra con Casado. Lo que hay es una lucha por el liderazgo del PP, que esta semana derivó en una denuncia de supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid para destapar un presunto caso de corrupción que involucra a su hermano.

En próximo años son las elecciones generales en España. Habrá que ve cuán herido queda el PP, y quién lo liderará entonces.



Esposado de pies y manos.

Expresidente de Honduras. Foto: AFP.

Crucemos el Atlántico y aterricemos en América Latina. Veinte días después de haber dejado el gobierno en Honduras, Juan Orlando Hernández cayó preso.

La posibilidad de su arresto, por un pedido de extradición de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico, se venía manejando desde antes de la asunción, el 27 de enero, de la nueva presidenta Xiomara Castro. Lo que sorprendió fue cómo sacaron a Hernández de su residencia. Las fotos lo mostraron esposado de pies y manos, con chaleco antibalas, y rodeado de policías y militares fuertemente armados, en un operativo del que participó la DEA estadounidenses.

¿Recuerda a algún ex presidente conducido de esa forma a la cárcel a pocos de dejar el gobierno? Yo no.

Ahora Hernández esperará en prisión el inicio del juicio a mediados de marzo.

El ex presidente rechaza las acusaciones de tener nexos con narcotraficantes, pero la situación de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, que cumple desde hace un año cadena perpetua en Estados Unidos, no lo ayuda.

Tampoco lo favorecen los antecedentes de extradiciones de Honduras: desde 2012 el país centroamericano entregó a 32 presuntos narcos requeridos por Estados Unidos; un promedio de tres por año.





Petrópolis, la peor tragedia en 90 años.

Petrópolis. Foto: AFP.

El martes 15 de febrero quedará grabado a fuego en la historia de Petrópolis. Ese día llovió en seis horas el promedio del mes, temporal que provocó más de 300 deslizamientos de tierra en sus barrios altos e inundaciones en el centro. El último parte reportó 135 muertos, además de decenas de desaparecidos.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, definió la situación como un “escenario de guerra”, y dijo que no había sucedido algo así en Petrópolis desde 1932. La misma expresión usó el presidente Jair Bolsonaro al recorrer este viernes la zona al regresar de su gira por Rusia y Hungría.

La tragedia de Petrópolis, conocida como la “ciudad imperial” porque era el lugar de veraneo de Pedro II, refleja un problema que tienen las grandes urbes brasileñas: enormes barrios irregulares, construidos en zonas de alto riesgo y sin los servicios básicos. Según el Centro de Monitoreo de Desastres Naturales (Cemaden), en Brasil unas 9,5 millones de personas viven en áreas de riesgo por deslizamiento o inundación, muchas de ellas en favelas.

A esto se refería Bolsonaro cuando al llegar a Petrópolis se justificó: "Muchas veces no tenemos como prevenir todo lo que pasa en estos 8,5 millones de kilómetros cuadrados (superficie total de Brasil)".

Un día antes, Regina dos Santos Alvalá, directora adjunta del Cemaden, adelantó sin pretenderlo una respuesta al presidente: “No podemos evitar la lluvia, pero mitigar los impactos es posible y crucial”.



Andrés, el príncipe “acabado”.

Príncipe Andrés. Foto: AFP.

Volvemos a cruzar el Atlántico para aterrizar en Londres. El año del Jubileo de Platino de la reina Isabel II arrancó en medio de escándalos. Primero las “partygate” durante las restricciones por el covid-19, asunto por el que la policía investiga al primer ministro Boris Johnson. Y ahora el acuerdo extrajudicial que alcanzó el príncipe Andrés con Virginia Giuffre, la mujer estadounidense que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en 2001, cuando tenía 17 años.

El acuerdo salvó al hijo de la reina Isabel de ir a juicio en Estados Unidos, pero provocó una gran indignación en los medios británicos, al punto que algunos afirmaron que Andrés es un príncipe “acabado” que debería vivir en la “ignominia”.

No se divulgaron los detalles del acuerdo financiero, pero el diario Daily Mirror asegura que el príncipe desembolsará 12 millones de libras (16,3 millones de dólares): 10 millones para Giuffre y 2 millones para la organización benéfica que ella fundó el año pasado para ayudar a las víctimas del tráfico sexual. Según otros diarios el monto sería inferior: The Guardian lo estima en más de 7 millones de libras, sin incluir los “millonarios” costes legales, y el Daily Mail habla de 10 millones de libras. En lo que todos coinciden, es en que la reina deberá hacerse cargo de parte de esas sumas.

Pero por estos días los escándalos que golpean a la realeza británica no se terminan en Andrés: la policía de Londres anunció que abrió una investigación sobre la fundación del príncipe Carlos, el heredero al trono. Lo que investigan son presuntas donaciones a la fundación a cambio de títulos honoríficos.

A esta altura, y por lo vivido, Isabel II (95) se merecía un Jubileo de Platino con mejor comienzo.



Aquí lo dejo. Cuídese.

Hasta el próximo sábado.