Un paso al centro

Se fue enero, el primer mes del año en el que estuvimos pendientes de que no estallara la tercera guerra mundial, o que el parlamento británico echara a Boris Johnson. Asuntos que en la última semana se llevaron más titulares que la pandemia, que ya venía en declive luego de que los médicos desmitificaran a la variante ómicron, de rapidísima expansión pero de efectos leves entre los vacunados.

Pero permítame detenerme en un hecho que sucedió en un país latinoamericano, que por lo general no es noticia en estas latitudes: Honduras.

El jueves 27 de enero asumió la presidencia hondureña Xiomara Castro, del izquierdista Libertad y Refundación (Libre), partido que fundó con su esposo, el ex presidente Manuel Zelaya, derrotado por un golpe de Estado en 2009.



Xiomara Castro. Foto: AFP.

¿Qué tiene de particular la asunción de Xiomara Castro, además de ser la primera mujer en llegar a la Presidencia de Honduras?

“La pregunta que recorre el continente es si repetirá el acercamiento de su marido al bloque chavista, o si buscará, como hasta ahora parece intentarlo Gabriel Boric, un rumbo socialdemócrata diferenciado del populismo y de la izquierda autoritaria; o sea un progresismo pragmático que no cae en tentaciones como la concentración de poder, el asedio a la oposición, la asfixia del mercado y el culto personalista”, dice Claudio Fantini en su análisis Xiomara y los senderos que se bifurcan.

En su discurso de asunción, Xiomara Castro habló de “refundar” Honduras, combatiendo la corrupción, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, que hace que miles de hondureños se embarquen en caravanas de migrantes ilegales hacia Estados Unidos.

La nueva mandataria llega con el apoyo de la administración Biden —entre las figuras destacadas en su asunción estaba la vicepresidenta Kamala Harris—, y de algunas que se ubican en la vereda de enfrente, como la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, también en Tegucigalpa el jueves 27.

El asunto es que estas presencias brillaron tanto como las ausencias ese día en la capital hondureña. No estaban el cubano Miguel Díaz-Canel, ni el nicaragüense Daniel Ortega, ni el venezolano Nicolás Maduro, y tampoco el salvadoreño Nayib Bukele.

Gabriel Boric ganó en Chile jurando que no era ni chavista ni comunista. Lo mismo Pedro Castillo en Perú.

¿Será que efectivamente Xiomara Castro tomará un rumbo socialdemócrata diferente al populismo y a la izquierda autoritaria? “Estamos comprometidos con nuestra propuesta de socialismo democrático”, afirma la nueva presidente hondureña.



Argentina y el FMI.

Alberto Fernández brinda un mensaje. Foto: Captura

Sigamos en América Latina pero bajando hasta el Río de la Plata. Argentina anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar una deuda de casi 45.000 millones de dólares que había contraído en 2018 el gobierno de Mauricio Macri.

La relación de Argentina con el FMI siempre fue al borde del default. Y en este caso desató tanta fricción en la interna del gobierno entre albertistas y kirchneristas, como tensiones en las negociaciones en Washington.

El caso es que con la soga al cuello y al filo del plazo, el gobierno de Alberto Fernández logró un respiro al ganar tiempo para pagar esa deuda, pero comprometiéndose a una reducción del déficit fiscal. Esta, por supuesto, será otra batalla entre los dos bandos del gobierno argentino.

El anuncio del acuerdo con el FMI fue mejor recibido por la oposición, que lo consideró un “primer paso positivo”, que por el kirchnerismo, que mantuvo un silencio que no hizo más que gritar a los cuatro vientos que no le cayó nada bien.

A propósito, muy recomendable la columna de este sábado de Danilo Arbilla, ¿Habrá sido el FMI?, sobre el giro de Alberto Fernández con respecto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.



Boris, el malabarista.

Boris Johnson. Foto: AFP.

El primer ministro británico Boris Johnson sigue caminando por la cuerda floja, haciendo malabares y casi sin red abajo. Las supuestas fiestas en la residencia oficial en pleno confinamiento por el covid-19 —ahora bajo investigación de Scotland Yard— le están causando más dolores de cabeza que el Brexit en su momento.

Esta semana la oposición laborista lo emplazó a que dimitiera, pero Johnson respondió con un tajante “No” en una tensa sesión parlamentaria.

¿Qué puede salvarlo? Están a la espera de que Sue Gray, por estos días la funcionaria más demandada del gobierno británico, presente su informe sobre las fiestas que le encomendó el propio Johnson. Algunos de los que quieren echar al primer ministro dicen que no necesitan ese informe, pero por ahora no han logrado las firmas necesarias para iniciar el proceso de destitución. Mientras, Boris resiste.

¿La última fiesta de Boris Johnson?, tituló Gina Montaner su análisis del jueves 27.



Frontera caliente.

Tanque de guerra. Foto: AFP.

La eventualidad de que Rusia invada Ucrania, desatando un conflicto a nivel global, quita el sueño a varios líderes occidentales. El asunto es serio, aunque lo veamos lejano desde esta parte del mundo. “Estoy convencido de que hoy estamos viviendo el momento más peligroso del periodo post Guerra Fría”, dijo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

En los últimos días Estados Unidos, sus aliados europeos y la OTAN han aumentado la presión sobre Rusia para que retire sus tropas de la frontera ucraniana. La administración Biden incluso ha amenazado con bloquear el nuevo gasoducto Nord Stream 2, estratégico para Rusia, pero también para Alemania y otros países de la región.

Rusia tiene bajo análisis la respuesta de los aliados occidentales a sus demandas, en particular que la OTAN no sume a Ucrania y renuncie a su expansión hacia el este europeo. Por lo que ha trascendido, la respuesta no conforma al Kremlin.

¿Habrá guerra? El columnista de The New York Times Thomas Friedman esboza una teoría en Putin está bajo amenaza, y el analista de la casa Francisco Faig se pregunta ¿Morir por Ucrania?



De aguda a controlada.

Pasaporte covid uruguayo. Foto: Archivo El País

Si creía que iba a salvarse de una referencia a la pandemia del covid-19, lamento desilusionarlo. Pero tranquilo, pese a la ola de contagios por la variable ómicron, las señales son que estamos llegando al final de túnel.

Al menos eso es lo que prevé la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dice que estamos por dejar la fase aguda de la pandemia, y anunció para febrero un plan para pasar a una etapa de control de la situación sanitaria.

Pero, ¿cuándo efectivamente le bajaremos la cortina a la pandemia? Delfina Milder, para un informe de la sección Qué Pasa, trasladó esa pregunta a un grupo de médicos uruguayos. Conclusión: el covid-19 no desaparecerá, aun pasando de pandemia a endemia. La clave está, como dice la OMS, en tener la situación sanitaria bajo control, vacunación mediante.



Hasta el próximo sábado. Cuídese.