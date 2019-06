Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Indignación, indignación, indignación

¡Buen día, amigo lector! Todos los sábados titulamos esta introducción de Mundo con tres temas que esbozamos en estas líneas y luego desarrollamos junto a otros asuntos que merecieron destaque en la semana. Esta vez permítame gritar por tres veces: ¡Indignación, indignación, indignación!. Es que la foto de la pequeña Valeria y su padre Oscar, yaciendo boca abajo en la orilla mexicana del río Bravo, es de esas imágines que no se borran nunca de la memoria, como la del niño sirio Aylan en una playa de Turquía, o la de la niña vietnamita Plan Thi huyendo desnuda de las bombas de napalm.

La muerte tras el “sueño americano”

Un padre y su hija fallecieron al intentar cruzar el río Grande. Foto: EFE

El domingo 23 la familia Martínez llegó a Matamoros, un municipio mexicano separado por el río Bravo de la ciudad estadounidense de Brownsville, en el estado de Texas. Los Martínez —Oscar y Tania y su hija Valeria— habían partido hacía casi tres meses, el 3 de abril, de San Salvador, la capital de El Salvador, persiguiendo el “sueño americano”. Querían ingresar legalmente a Estados Unidos luego de cumplir con los trámites de asilo; pero la lentitud de la burocracia hizo que les ganara la desesperación y optaran por el camino que antes siguieron miles de centroamericanos: cruzar como ilegales y una vez del otro lado tratar de regularizar sus situaciones.

La historia de cómo acabó este sueño recorrió el mundo junto a la foto de padre e hija yaciendo juntos. Rápidamente hubo reacciones. Varios de los precandidatos demócratas lamentaron el destino de esta familia y condenaron la política migratoria del presidente Donald Trump, a quien responsabilizan de forzar estas situaciones. Trump devolvió la acusación y dijo que la responsabilidad era de los demócratas por no modificar las leyes migratorias. Lo que está claro es que este será uno de los grandes temas de la próxima campaña electoral en Estados Unidos para los comicios de noviembre e 2020, en los que Trump buscará la reelección.

Hasta entonces, miles de centroamericanos seguirán caminando en caravanas hasta la frontera con Estados Unidos persiguiendo el mismo sueño que los Martínez. Para frenarlos, México, a falta del muro de Trump, acordó desplegar 15.000 efectivos militarse en su frontera sur con Guatemala, mientras el Senado de Estados Unidos aprobó un plan de 4.600 millones de dólares para ayudar a los países centroamericanos.

Negligencia y crueldad tituló Claudio Fantini su columna de esta semana.



Ola de calor en Europa.

Una mujer se refresca con el agua de la fuente de la Plaza del Trocadero, frente a la Torre Eiffe. Foto: EFE

Si tiene previsto viajar a Europa en estos días, vaya preparado. Varios países del continente están sufriendo una ola de calor procedente del norte de África. Ayer viernes se registró en Francia la marca récord de 45,9°C, y en España al menos dos personas —un joven de 17 años y un anciano de 93— murieron por un “golpe de calor”. Además los incendios forestales comenzaron a hacer estragos en Cataluña. Los meteorólogos pronostican que la ola de calor continuará al menos una semana más.

Lo del principio, si viaja a Europa tenga cuidado: hidrátese y camine por la sombrita.



El ayatolá sancionado.

Una mujer pasa frente a un mural con imágenes del imperio persa. Foto: AFP

Con el fin de doblegar al régimen iraní y hacerlo renunciar a su programa de armas nucleares, Estados Unidos aplicó esta semana nuevas sanciones, está vez incluyendo al ayatolá Jamenei, la máxima autoridad política y religiosa de Irán. También a jefes de los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar de elite del régimen iraní.

Las nuevas sanciones vinieron acompañadas por mensajes apocalípticos de un lado y otro. Trump prometió “borrar” parte de Irán, mientras que la gente de Jamenei anunció que continuarán con el enriquecimiento de unario y otras medidas que violan el tratado nuclear de 2015, del que Estados Unidos se apartó el año pasado y al que Irán ya no se siente atado.

Es decir, están con las manos libres, y al menos que alguien o algo les pongan freno, se asemejarán a dos monos con metralletas.



Desertores y Nicolasito.

Nicolás Maduro. Foto: AFP

El gobierno de Trump también está apretando su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta semana recibió con los brazos abiertos en Washington a dos desertores de primer nivel: el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temible Sebin; y al ex director de policía Iván Simonovis. El primero participó del fallido alzamiento militar del 30 de abril que lideró Juan Guaidó; el segundo estaba cumpliendo prisión y fue indultado por Guadió en el marco de esa rebelión. Ambos dicen que están a disposición de la Casa Blanca y de la justicia estadounidense para aportar información sobre la corrupción del régimen de Maduro, sus vínculos con la guerrilla colombiana del ELN y el grupo islamista Hesbolá, y sobre los asesores cubanos en Venezuela, entre otros asuntos.

Venezuela fue el gran tema de la gira por Argentina y Chile que hizo esta semana el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y de la sesión de la Asamblea General de la OEA en Colombia, en la que Uruguay dio la nota apartándose porque no quiso sentarse junto al delgado de Guaidó.

La semana en cuanto a Venezuela se cerró con la inclusión de Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente, en la lista negra de sancionados por Estados Unidos. Nicolasito, como lo llaman, está acusado de cooperar con el régimen de su padre. El joven es todo un personaje: en 2014 se hizo viral un video que lo mostraba bailando bajo una lluvia de dólares en un casamiento en un lujoso hotel de Caracas, mientras en las calles de la capital venezolana la gente comenzaba a sentir los impactos de la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicamentos.

Maduro padre y su esposa, Cilia Flores, ya estaban en la lista de sancionados, junto a otro centenar de personajes del régimen.

Mientras, Maduro sigue en el poder, aunque las señales son de que se está quedando solo y que en las altas esferas del gobierno en Caracas el juego es que cada cual busque salvar su pellejo.



La salud de Merkel.

Angela Merkel. Foto: EFE

La canciller alemana Angela Merkel es una de la líderes europeas más importante de los últimos años. Afectada por el desgaste que implica tanto tiempo en el poder -14 años-, anunció hace unos meses que no se presentará a un nuevo período en las legislativas de agosto de 2021. Pero por estos días lo que más preocupa de Merkel es su estado de salud. Siempre reservada, la canciller ha buscado minimizar los temblores –al menos dos en actos públicos en pocos días-, y sus voceros los atribuyen a la ola de calor en Europa.

Un nuevo G20

Trump saluda a Putin en la reunión que ambos mantuvieron en la cumbre del G20. Foto: AFP

Será tema de la próxima edición de Mundo, ya que la cumbre del G20 en Osaka, Japón, estará terminando cuando usted reciba este mail. Pero dos apuntes a tener en cuenta. Primero, la guerra comercial entre Estados Unidos y China seguirá centrando las relaciones entre las dos grandes potencias, más allá del resultado de la cumbre Trump-Xi Jinping de la pasada madrugada. Segundo, hay una cierta distensión en la relación entre Trump y Vladimir Putin, ahora que el presidente republicano da por cerrado el caso de la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Sin embargo, todo puede cambiar. Algunos demócratas todavía no renuncian a la idea de iniciarle un juicio político a Trump, mientras esperan que el fiscal especial Robert Mueller comparezca ante el Congreso el próximo 17 de julio.



Si bien no era parte de la agenda del G20, en Osaka estaban los principales líderes de la Unión Europea, además del argentino Mauricio Macri y el brasileño Jair Bolsonaro. Esto dio pie para que también se hablara del histórico acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur que ayer se robó todos los titulares. No se pierda el próximo Enjambre de Marcela Dobal con todos los detalles.



Hasta el próximo sábado.

Y si desea suscribirse a algunos de los newsletters de El País, solo haga clic.