El Golfo, Platini, el príncipe y Venezuela.

¡Buen día, amigo lector! Mientras le damos la bienvenida al invierno en esta parte del mundo, que seguro tendrá un arranque menos frío gracias a las pasiones que se encienden por la Copa América y al clima electoral, en el hemisferio norte las cosas están que arden.

La crisis en el Golfo Pérsico se agravó con el derribo del dron espía de Estados Unidos y la orden y contraorden de Trump de bombardear Irán.

En medio de esa zona está el pequeño Catar, por ahora sede del Mundial 2022. Y decimos por ahora porque, además de los tambores de guerra, todo está bajo revisión por el nuevo escándalo en la FIFA por la detención de Platini.

Y para no alejarnos del Golfo, en Arabia Saudita se enojaron bastante con el informe de la relatora de la ONU sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El informe implica directamente al príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, y revela diálogos escalofriantes entre los presuntos asesinos.

Volemos lejos del Golfo pero a otro país petrolero: Venezuela. El régimen de Maduro finalmente recibió a Michel Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. La expresidenta socialista chilena confirmó lo que ya sabía: Maduro no tiene cómo ocultar a los presos políticos y las violaciones a los derechos más elementales, como a la alimentación, a la salud y a la vida de los venezolanos.



El segundo de reflexión.

Restos del dron de Estados Unidos derribado por Irán. Foto: Reuters

El jueves 20 desayunamos con la noticia de que Irán había derribado un avión no tripulado de Estados Unidos, un sofisticado aparato que vale más de 120 millones de dólares. Según Irán, el dron espía había violado su espacio aéreo. Según Estados Unidos, volaba en zona internacional. Lo cierto es que el dron cayó en el golfo de Omán, en las puertas del estrecho de Ormuz por donde pasa buena parte del petróleo del mundo. Este incidente se agregó a los ataques de la semana pasada a dos buques petroleros, y a los sabotajes a otros cuatro barcos en mayo. Estados Unidos acusa a Irán de estar detrás, y el derribo del dron colmó la paciencia de Donald Trump. El presidente ordenó atacar Irán pero, según su propio relato, reflexionó un segundo y frenó el bombardeo diez minutos antes de que despegaran los aviones. Trump dijo que cambió de opinión cuando preguntó a sus generales cuántos iban a morir: al menos 150, le dijeron. Demasiado sacrificio para un dron que no llevaba piloto, pensó.



Por ahora en el Golfo Pérsico se respira mucha tensión. Pero la zona es un polvorín que cualquier chispa puede encender.



Una estrella en problemas

Michel Platini fue detenido en París por la atribución del Mundial de Catar

Michel Platini está entre los mejores futbolistas de todos los tiempos. Hoy muchos de sus admiradores deben estar lamentándose de que, una vez que “colgara los botines”, eligiera la siempre turbulenta carrera de dirigente del futbol. Platini, expresidente de la UEFA y exvicepresidente de la FIFA, fue detenido el martes 18 junto a dos exfuncionarios del gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia, investigados por las adjudicaciones de las sedes para los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. Declaró por casi doce horas y salío libre. La investigación sigue, amenaza con hacer caer la sede de Catar y desatar otro escándalo de dimensiones globales en la FIFA. A partir de la detención de Platini, muchos se acordaron de Sepp Blatter, el expresidente de la FIFA del que el astro francés supo ser socio y que cuando cayó se guardó muchos secretos.

Khashoggi, el “cordero sacrificial”.

Mohamed Bin Salmán. Foto: EFE

Cuando el 2 de octubre de 2018 el periodista disidente saudí Jamal Khashoggi desapareció en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, de inmediato se sospechó lo peor. La confirmación de su asesinato pocos días después, orientó las miradas hacia el corazón de la familia real sauida: el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, el hombre fuerte del reino. El miércoles 21 se conoció el informe de la relatora especial de la ONU, Agnés Callamard, producto de seis meses de investigación. El documento concluye que Bin Salmán tiene mucho por explicar, pide una investigación internacional y revela diálogos entre los asesinos que dejaría fría al más indiferente. Los asesinos de Khashoggi nunca dicen el nombre del periodista. Se refieren a él como el “cordero sacrificial”.



Esta columna de Claudio Fantini nos ayudará a entender mejor qué hay detrás de casos como los de Platini y del periodista saudí.



Jamal Khashoggi entró al consulado de Arabia Saudita en Turquía y nunca más salió. Foto: AFP

Los presos de Venezuela.

Juan Guaidó reunido con Michelle Bachelet. Foto: AFP

Ayer viernes, Michelle Bachelet concluyó su visita de inspección a Venezuela. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU escuchó todas las voces: las del régimen, las de la oposición, a las organizaciones sociales, a familiares de presos políticos, a la Iglesia católica.



La sola presencia de Bachelet en Venezuela muestra que el régimen de Nicolás Maduro está desesperado por limpiar en algo su imagen y victimizarse por las sanciones de Estados Unidos. Pero Bachelet no compró la versión oficial. La expresidenta socialista chilena planteó en sus reuniones la liberación de los presos políticos, el fin de las violaciones a los derechos humanos y la urgente asistencia a las necesidades básicas de los venezolanos.



Otro dato preocupante de esta semana es que Maduro sigue haciendo negocio con el oro venezolano.



Trump 2020, Bolsonaro 2022

Donald Trump. Foto: EFE

En Estados Unidos Donald Trump lanzó su campaña buscando la reelección en las elecciones de 2020. Por ahora no ha aparecido nadie que amenace su nominación por el Partido Republicano. Sin embargo, en la vereda de enfrente hay al menos 24 demócratas que se lanzaron soñando con desalojarlo de la Casa Blanca. Como en la campaña de 2016, Trump está agitando un tema que le dió buen resultado en su base electoral: la inmigración ilegal. La campaña recién comienza –las elecciones son en noviembre de 2020-, por lo que cualquier favoritismo puede caer y cualquier “tapado” –el propio Trump lo fue en 2016- puede dar la sorpresa.



Otro que tiene ganas de ir por el bis el Jair Bolsonaro. Solo que en el caso del presidente brasileño todo está demasiado verde, apenas está por cumplir seis meses en el gobierno y todavía no ha logrado ninguna de las grandes reformas que prometió en la campaña electoral. Pero Bolsonaro está empeñado en presionar en este punto. El jueves, durante un acto con las iglesias evangélicas que bien lo apalancaron para que llegara al Palacio de Planalto, Bolsonaro dijo que si el Congreso no se pone las pilas con las reformas, él volverá a postularse.



No les gusta la sopa, dos platos.



Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Foto: Reuters

La piedra en el zapato chino

Joshua Wong. Foto: AFP.

En Hong Kong está tomando cada vez más fuerza un movimiento opositor al régimen chino que ahora administra a la excolonia británica. Las manifestaciones de las últimas dos semanas lograron por ahora frenar un proyecto de ley que le daría luz verde a las extradiciones a China continental, una situación que alarma a los habitantes de Hong Kong, acostumbrados a las garantías de un sistema judicial occidental. La liberación el lunes 17 de Joshua Wong, símbolo de la Revolución de los Paraguas en 2014, también puede ser una señal de que el régimen chino está escuchando las manifestaciones callejeras.

La revancha de Tiananmén, tituló Claudio Fantini su columna sobre este tema, haciendo un paralelismo con las protestas que terminaron en una masacre en el centro del Pekín hace 30 años.



Millones, vacunados y refugiados

India. Foto: AFP.

Para terminar, tres datos que se conocieron esta semana.



El informe bianual sobre población de la ONU proyecta que en 2050 el mundo estará habitado por 9.700 millones de personas –hoy somos 7.700 millones-, y que para 2100 seremos 11.000 millones. Más cerca en el tiempo, en 2027, India superará a China como el país más poblado del mundo.



La ONU también divulgó esta semana su informe sobre desplazados en el mundo. En 2018 había 70,8 millones de personas -20 veces la población de Uruguay- fuera de sus lugares de origen por guerras, crisis económicas o persecución. Este problema golpea fuerte en América Latina, ya que el éxodo venezolano es uno de los fenómenos que disparó la cifra de refugiados.



Con tan rápido crecimiento poblacional y movilidad por los desplazados, debería preocupar aún más el resultado de una encuesta a nivel global que encargó la organización británica Wellcome Trust a la empresa Gallup. En el mundo está creciendo la desconfianza en las vacunas, en especial en los países ricos. Francia lidera esta tendencia, donde el 33% de su población cree que vacunarse no es seguro. En Uruguay, remarca el MSP, los niveles de confianza con altos.



Hasta el próximo sábado.