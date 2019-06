Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pichetto, Lava Jato y Golfo Pérsico.

¡Buen día, amigo lector! Mientras esperamos el debut celeste mañana domingo en la Copa América de Brasil, en el Río de la Plata lo que nos está inundando es el temporal electoral. Uruguay tendrá las internas dentro de 15 días y en Argentina cerraron esta semana los acuerdos para las fórmulas presidenciales para octubre. Y si fue sorpresa la decisión de Cristina Kirchner de colocarse como vice de Alberto Fernández, qué decir de la jugada de Mauricio Macri de elegir a Miguel Ángel Pichetto para que sea su segundo en la fórmula oficialista.

En Brasil, el fútbol tal vez le dé un respiro al escándalo por las filtraciones de las conversaciones de Sergio Moro con los fiscales del Lava Jato, y los problemas de Jair Bolsonaro para que su reforma jubilatoria sea votada en el Congreso.

Levantando vuelo de la región, la atención estuvo en Oriente Medio, donde nuevos ataques a buques petroleros en la zona del Golfo Pérsico hace temer una escalada bélica con su inevitable impacto en el precio del barril. Y un poco más lejos, las protestas en Hong Kong cuestionan al sistema judicial en la China continental comunista.



El efecto Pichetto.

Mauricio Macri junto a Miguel Ángel Pichetto. Foto: @mauriciomacri

Si la dupla Alberto Fernández-Cristina Kirchner fue una gran sorpresa para los argentinos, que esperaban que la expresidenta encabezara la fórmula, Mauricio Macri tenía reservada una jugada que generó un impacto similar, hasta entre los suyos. El presidente encabezará la fórmula oficialista y llevará como vice a Miguel Ángel Pichetto, hasta ahora jefe de la bancada de la oposición peronista en el Senado. Pichetto no le aportará votos, según analistas argentinos, sino la imagen de un político respetado, con experiencia y la capacidad de negociar con todos los sectores en un Congreso fraccionado.

Su elección se explica en la necesidad de Macri de ampliar su espacio electoral si pretende llegar a octubre con chances de ganar. Por eso Cambiemos pasó a llamarse Juntos por el Cambio.

Los mercados argentinos le dieron la bienvenida a Pichetto a las filas del gobierno, lo que habla claramente de a quién prefieren los inversores: si solo estos votaran, Macri le ganaría por goleada a la fórmula K.

Las encuestas, que prevén una definición cabeza a cabeza, también comenzaron a reflejar positivamente lo que ya se conoce como el “efecto Pichetto”. La imagen del senador peronista mejoró en la última semana, al igual que la valoración al presidente.

Pero nadie se atreve a arriesgar un ganador, al menos hasta después de las PASO del 11 de agosto.

Otros dos apuntes importantes del cierre de los acuerdos electorales en Argentina: la fórmula Lavagna-Urtubey, que se presenta como una tercera vía, aunque muy lejos de la conversación por la Casa Rosada; y el acuerdo de Massa con Alberto Fernández que lo regresa a las huestes K.

Para entender mejor el escenario argentino, no se pierda esta columna de Claudio Fantini.





Lava Jato hackeado.



El ministro Sergio Moro junto al presidente Jair Bolsonaro. Foto: AFP

¿Una tormenta en un vaso con agua o la punta de un escándalo de la dimensión del propio Lava Jato? Todavía es pronto para saberlo. Según del lado en que se esté, unos se sentirán víctimas de una operación de espionaje informático, y otros víctimas de una conspiración entre jueces y fiscales con políticos como cómplices. En el primer grupo está el ministro de Justicia Sergio Moro, el juez que llevó a la cárcel a Lula y ahora salpicado en su honorabilidad por la filtración de conversaciones con los fiscales que actuaron en la Operación Lava Jato, aparentemente incidiendo para que el ex presidente termine entre rejas. En el segundo grupo están Lula y su PT, que hace tiempo están con la sangre en el ojo y ahora claman para que se anule el proceso y liberen al político más popular de Brasil.

El presidente Jair Bolsonaro respaldó rápidamente a Moro, que la próxima semana irá al Senado a dar sus explicaciones, anticipándose a una citación de la oposición. En tanto, se abrieron varias investigaciones sobre las actuaciones del ex juez y los fiscales, y para saber cómo llegaron al portal The Intercept –que dice que solo reveló una parte de lo que tiene- las conversaciones de Moro. Las primeras conclusiones hablan de una meticulosa operación de hackeo.

Nuestro analista Claudio Fantini profundiza en este punto.

La primera huelga.



Primera huelga general contra el gobierno de Bolsonaro. Foto: Reuters

Sigamos en Brasil. Para nadie es un secreto que Bolsonaro se juega buena parte del éxito de su gobierno a la reforma del sistema jubilatorio, clave para corregir el abultado déficit fiscal y enderezar la economía. El proyecto llegó al Congreso pero los votos se están negociando. Y para conformar a los que están dudando, ya se le hicieron algunos cambios importantes, como la eliminación del sistema de capitalización individual. El ministro de Economía Pablo Guedes no se alarma, y anunció que una vez que pase por el filtro del Congreso, el gobierno enviará otro proyecto para insistir en la capitalización individual.

Pero los que no quieren saber nada con la reforma jubilatoria son los sindicatos brasileños, como en Uruguay cuando el Pit-Cnt lanzó una feroz campaña contra las AFAP. Ayer viernes los sindicatos le hicieron a Bolsonaro la primera huelga general, a cinco meses y medio de haber asumido. La huelga fue grande, y también abarcó protestas por el desempleo, los recortes en el presupuesto educativo y por la prisión de Lula. Pero como en todas las huelgas, el transporte es el que marca el alcance de la medida. El paro en el transporte fue parcial, en un Brasil que en estos días está más expectante de la Copa América que de la reforma jubilatoria.



El Golfo Pérsico otra vez.

Incendio de un buque petrolero de bandera noruega. Foto: AFP

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico que conecta el Golfo de Omán con el Golfo Pérsico y por donde pasa el 30% del petróleo del mundo que se transporta por barcos. Esto solo hace que sea una de las zonas más sensibles del planeta. Si a esto le sumamos que algunas de las potencias petroleras de la zona se miran de reojo, y que Irán está en una peligrosa pulseada con Estados Unidos por su programa nuclear, estamos ante un polvorín expuesto a cualquier chispa.

En mayo trataron de encenderla con el ataque a cuatro buques, y esta semana volvieron a atentar contra otros dos. Donald Trump acusó a Irán de estar detrás de estas acciones, en tanto el régimen iraní acusó a Estados Unidos.

Los ataques de esta semana se dieron además mientras el primer ministro japonés Abe estaba de visita oficial en Teherán para llevar un mensaje de Trump.

La crisis está en plena evolución, pero ya está impulsando al alza los precios del petróleo.



Hong Kong se levanta.

Hong Kong. Foto: AFP.

Mañana domingo la excolonia británica será escenario de otra gran manifestación en contra de un proyecto de ley que autoriza las extradiciones a China, bajo cuya jurisdicción está ahora Hong Kong aunque con un estatuto especial. Será la tercera manifestación en una semana. El descontento con el régimen comunista de China es cada vez mayor. El movimiento opositor que se está gestando hace recordar la Revolución de los Paraguas de 2014.

Boris Johnson acaricia el Brexit.

Boris Johnson. Foto: AFP

El Reino Unido está en pleno proceso de elección de un nuevo primer ministro. Theresa May oficialmente dejó el cargo el 7 de junio, aunque seguirá en funciones hasta que llegue su sucesor a fines de julio. Boris Johnson, el ex alcalde de Londres y ex ministro de Exteriores de May, encabeza con luz la carrera por llegar al gobierno y al liderazgo del Partido Conservador, al concluir esta semana la primera ronda de votación. El miércoles y jueves próximo habrá otra ronda y así hasta que solo queden dos de los diez que todavía aspiran al puesto. Johnson se ha comprometido a sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, como está previsto en el nuevo calendario del Brexit. La pregunta es si será con o sin acuerdo, que en definitiva fue lo que terminó volteando a May.



Hasta el próximo sábado (y que mañana gane Uruguay).