Normandía, Trump y Venezuela desangrada



¡Buen día, amigo lector! Estamos dejando una semana marcada por la polémica visita de Donald Trump al Reino Unido, donde la realeza británica desplegó toda su pompa para recibirlo, y el aniversario 75 del desembarco aliado en las playas de Normandía, que significó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La semana también trajo otro aniversario, los 30 años de la matanza en la plaza de Tiananmen, pero en este caso el régimen chino, en lugar de un mea culpa, la justificó como una “política correcta” contra los disidentes.

En la región tuvimos la visita de Jair Bolsonaro a Mauricio Macri en Buenos Aires, con el inesperado anuncio de que van por una moneda común (el “peso real” le llaman), provocando sonrisas de escepticismo entre economistas del Mercosur, que a decir del presidente brasileño está a nada de firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

En Venezuela la crisis no afloja: el éxodo pasó la barrera de los 4 millones y uno de cada tres niños tiene problemas de alimentación y en cobertura de salud y educativa. A esta altura, desesperante es poco.

Cruzando de nuevo el Atlántico, no por anunciada deja de ser significativa la dimisión de Theresa May como primera ministra del Reino Unido.



Aterrizando en Londres

La reina Isabel junto al presidente estadounidense Donald Trump. Foto: AFP

El lunes Donald Trump inició en Londres una visita de Estado de tres días, que ya venía abonada antes de su partida de Washington. Trump desenvainó su arma preferida, el Twitter, y disparó antes de aterrizar en la capital británica: el Brexit debe ser duro, o sea sin acuerdo; el conservador Boris Johnson es su preferido para suceder a Theresa May; y el alcalde de Londres, el laborista Sadig Khan, de origen paquistaní y que había atribuido al presidente estadounidense actitudes “fascistas”, es un “fracasado”.

Con este preámbulo, se podía esperar un frío recibimiento en Londres. Pero la diplomacia y formalidad británica cumplió puntualmente con el protocolo. La reina Isabel II, que a sus 93 años demuestra una gran vitalidad, lo recibió con alfombra roja y guardia de honor en el palacio de Buckingham; el príncipe Carlos le dedicó un té, y May, que estaba viviendo sus últimas horas como primera ministra, le dedicó todo su tiempo.

Trump retribuyó a la altura de las circunstancias. Le ofreció al Reino Unido un gran acuerdo comercial una vez que concrete el Brexit, su salida de la UE, el próximo 31 de octubre. Pero también aprovechó para apretar un poquito más la presión para que Londres abandone a Huawei, el grupo chino al que Estados Unidos acusa de espionaje en el marco de su guerra comercial con el gigante asiático.

Claudio Fantini, en sus dos columnas de esta semana, Insultos y bullyng y Estropicios en Londres, baja a tierra esta visita.



El Día D(e) la libertad

Ensayo del desembarco en Normandía. Foto: AFP

De Londres, Trump viajó el miércoles a Portsmouth, ciudad portuaria en el sur de Inglaterra, donde junto a la reina Isabel, Theresa May y un grupo de mandatarios europeos participó del primer homenaje a los sobrevivientes del Día D. Todos coincidieron en una cosa: sin esa operación militar clave para la derrota nazi, Europa no respiraría hoy su libertad. “Que hoy pueda participar como canciller alemana y que defendamos conjuntamente la paz y la libertad es un regalo de la historia que tenemos que proteger y apreciar”, dijo tras la ceremonia Angela Merkel.

El jueves 6 de junio, cuando se cumplió el 75 aniversario del desembarco de 1944, Trump estuvo junto al francés Emmanuel Macron en la playa de Normandía. Por un día ambos dejaron de lado sus diferencias y se centraron en reafirmar lo “indestructible” de la relación entre Europa y Estados Unidos.



La diplomacia de los panda

Xi Jinping y Vladimir Putin. Foto: Reuters

De los aliados de la Segunda Guerra Mundial que derrotaron al régimen nazi de Adofl Hitler, hubo uno que faltó a los actos por el Día D: Rusia, en representación de la desaparecida URSS. Su presidente, Vladimir Putin, tenía otro compromiso que bien refleja cómo se ha dividido el mundo en estas primeras décadas del siglo XXI. Putin recibió en Moscú a su homólogo chino Xi Jinping, que en plena guerra comercial con Trump reforzó su alianza con Rusia, que por supuesto también tiene varios frentes abiertos con Estados Unidos. Xi selló esa alianza con dos osos panda que regaló a Putin y que ahora son los huéspedes estrellas del zoo de Moscú.

30 años de Tiananmen

Plaza Tiananmen en 1989. Foto: archivo

El martes 4 de junio se cumplieron 30 años de la matanza en la plaza de Tiananmen, en el centro de Pekín. Se trató de una brutal represión del régimen comunista chino contra miles de estudiantes que habían salido a la calle a reclamar por una apertura democrática. Tiananmen es una macha que los gobiernos chinos han ocultado desde entonces, aunque nunca negaron. Es más, esta semana se le consultó al ministro de Defensa chino sobre el tema. “Ese incidente fue una turbulencia política y el gobierno central tomó medidas para detener las turbulencias, lo cual es una política correcta”, dijo el general Wei Fenghe, en un foro de seguridad en Singapur. Si había alguna duda de que China no tiene previsto ninguna apertura política, pese a que ya se abrió al capitalismo, la respuesta del ministro de Defensa lo deja claro.

México y Cuba en el radar de Washington

Crucero arriba al puerto de La Habana, en Cuba. Foto: Reuters

Así como Donald Trump presiona a China con su ofensiva contra el grupo Huawei –que se ha convertido en una pieza clave en la guerra comercial- también hace lo propio con su vecino México, al que amenaza con aranceles a sus exportaciones si no frena la migración ilegal que marcha hacia la frontera con Estados Unidos; y con Cuba, a cuyo régimen busca doblegar para que deje de apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela cortándole una de sus principal fuente de ingresos, el turismo. Con México, la administración Trump negoció esta semana y anoche llegaron a un acuerdo para frenar los aranceles a las exportaciones mexicanas. En la edición de mañana domingo de El País podrá leer todos los detalles de este acuerdo. Con Cuba no hay diálogo. Por el contrario, la Casa Blanca dispuso que los cruceros con bandera de Estados Unidos no pueden atracar en La Habana, y tampoco se permitirán los “viajes culturales”. Un duro golpe a la economía de la isla, que sin la asistencia petrolera de Venezuela comienza otra vez a hacer agua.

Bolsonaro en Buenos Aires.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sonríe junto a su colega argentino, Mauricio Macri. Foto: Reuters

El jueves 6 el presidente Jair Bolsonaro realizó su primera visita oficial a su homólogo Mauricio Macri en Buenos Aires. Ambos presidentes mostraron muy buena sintonía. Tienen varios puntos en común: apertura económica, flexibilización del Mercosur, impulso al acuerdo con la UE, oposición cerrada al régimen de Maduro en Venezuela, y el fuerte propósito de que ni el PT en Brasil o el kirchnerismo en Argentina vuelvan al gobierno. Bolsonaro lo dejó claro cuando recomenzó a los argentinos que en octubre voten con la razón para que no se instale “otra Venezuela” en la región. La visita tuvo otros dos anuncios que están sacudiendo el Mercosur por estas horas: la “inminencia” de la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y las negociaciones para la creación del “peso real”, una moneda común que en principio regiría para Argentina y Brasil. El acuerdo con la UE es una meta que el bloque regional viene persiguiendo desde hace dos décadas, pero que se ha encontrado con barreras proteccionistas en los dos lados del Atlántico. Y la moneda común por ahora es un sueño que puede llevar años concretar. Pero, todo comienza con un primer paso.

Venezuela desangrada.

Venezolanas se dirigen hacia un paso fronterizo para abandonar su país. Foto: AFP

A esta altura resulta difícil encontrar palabras que ilustren la crisis en Venezuela. Las cifras divulgadas ayer viernes por los organismos de Naciones Unidas dejan helado a cualquiera: el éxodo superó la barrera de las 4 millones de personas, y uno de cada tres niños necesita urgente asistencia alimenticia, sanitaria y educativa. Hay una generación comprometida, y la crisis en Venezuela involucra a toda la región, más allá de Maduro o Guaidó.



Hasta el próximo sábado.