Los aranceles Trump, el drama venezolano y Argentina

¡Buen día, amigo lector! Y buen inicio de este mes electoral que se cerrará el domingo 30 con las internas. Si quiere saber cómo llegan los precandidatos, lea Uruguay vota, el Newsletter del editor de Nacional Oscar Vilas. A nosotros la referencia nos sirve para entrar en calor para las internas en Argentina, las PASO, que se realizarán el 11 de agosto pero que por estas horas puede traer grandes novedades por las alianzas que se están tejiendo. Si de elecciones de trata, en Estados Unidos republicanos y demócratas ya están pensando en noviembre de 2020. El fiscal especial Robert Mueller cerró su participación en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, y dejó en manos del Congreso definir si corresponde acusar al presidente Donald Trump de obstrucción a la justicia. Un Trump que no deja de presionar a México por la migración ilegal y el narcotráfico. A falta del muro, el presidente apela a los aranceles que golpean en el corazón de la economía de su vecino del sur.

El freno a los euroescépticos.

Los ciudadanos de 28 países de la UE (427 millones) eligen a sus representantes regionales. Foto: EFE

Empecemos por las elecciones en las que los 28 socios de la Unión Europea –a la espera de la salida británica ahora prevista para octubre- votaron para renovar la Eurocámara. La expectativa era grande. Partidos de extrema derecha y encasillados como “euroescépticos” venían teniendo buenos resultados en algunos países, por lo cual se esperaba que en las elecciones europeas lograran conformar una gran bancada que podría mover los cimientos de la UE. Nada de eso pasó. La extrema derecha votó bien, como en Francia e Italia, y los euroescépticos dieron la nota en el Reino Unido, castigando al debilitado y en retirada gobierno de la conservadora Theresa May, pero lejos del cimbronazo prometido. Partidos tradicionales proeuropeos, como el PSOE en España y los verdes en otros países, inclinaron la balanza a favor de la UE. Claudio Fantini analiza estas elecciones en su columna Sorpresas europeas.

Cómo duele Venezuela.

Velatorio de niño fallecido en un hospital de Venezuela. Foto: Reuters

Más allá de la posición que se tenga sobre el régimen de Nicolás Maduro, a esta altura nadie puede ignorar su responsabilidad en el sufrimiento de los venezolanos. En especial de los más vulnerables: los niños. El caso de cuatro chicos enfermos de cáncer que murieron esperando un trasplante de médula ósea, reveló no solo la profunda crisis del sistema sanitario en Venezuela, sino la negligencia de quienes gobiernan ese país. El régimen se justifica en que tiene el dinero bloqueado por las sanciones de Estados Unidos, el villano imperialista al que es fácil echarle la culpa de todos nuestros males. La realidad, en cambio, muestra que hubo gastos millonarios en otras áreas, por ejemplo la militar, donde al parecer el bloqueo por las sanciones no fue un obstáculo. Dos notas publicadas por El País esta semana –el miércoles y hoy sábado- ilustran con testimonios desgarradores este drama.

Maduro, en tanto, liberó por primera vez en tres años cifras oficiales que confirman la crisis económica y social en Venezuela. Claro que sus datos en algunos casos están muy lejos de lo que venían dando los cálculos de la oposición y de organismos como el FMI. Pero al menos ahora admite al crisis humanitaria.



Fiscal especial: ¿caso cerrado?

El fiscal especial Robert Mueller anuncia su retiro. Foto: AFP

El fiscal especial Robert Mueller, al que se le encomendó la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 que ganó Donald Trump, dio por cerrada su participación. En su informe, Muelles dice que no se puede probar una connivencia del equipo de campaña de Trump con los servicios de inteligencia rusos para perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, tampoco lo exonera del todo a Trump sobre una supuesta obstrucción a la justicia. De hecho, Mueller dijo que no le corresponde a él, por la legislación de Estados Unidos, acusar a un presidente en ejercicio, por lo cual deja el tema en manos del Congreso. Algunos demócratas le tienen ganas a Trump y han manejado un posible juicio político al presidente. Otros, como la líder de la Cámara baja, Nancy Pelosi, han pedido bajar la pelota y no embarcarse en un asunto en el que Trump perdería en la Cámara de Representantes, pero triunfaría en el Senado, donde los republicanos son mayoría.

Israel repite elecciones

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, saluda a Jared Kushner, el yerno de Trump. Foto: Reuters

El que está complicado para mantenerse en el gobierno es el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu. Su partido Likud fue el más votado en las elecciones del 9 de abril, pero desde entonces no ha podido formar gobierno de coalición. El plazo venció el pasado miércoles y ahora Israel volverá a las urnas en septiembre. ¿Dónde está el trancazo? En el servicio militar, que en Israel es obligatorio pero está en debate si hacen una excepción con los religiosos ortodoxos. Un tema muy caro en un país en permanente alerta por las tensiones con sus vecinos.

En Argentina tejen alianzas

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Foto: AFP/Noticias Argentina

Sigamos con temas electorales. El 11 de agosto se realizarán en Argentina las PASO –primarias simultáneas y obligatorias- para definir quiénes serán los candidatos a presidente y demás cargos electivos en las elecciones generales del 27 de octubre. Por ahora hay una sola formula confirmada: la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que para algunas encuestas es la que tiene mayor intención de voto, pero perdería en un balotaje con el presidente Mauricio Macri. Por eso los K están buscando aliados, dentro y fuera de fronteras (ayer viernes Alberto Fernández vino a Montevideo a ver a José Mujica, que ya hizo campaña por Cristina en Argentina). Dentro de fronteras, las miradas por estas horas apuntan a Sergio Massa, que lanzada ya su candidatura presidencial ahora está abierto a negociar una alianza con el kirchnerismo a fin de ganarle a Macri.

En medio de este clima electoral, el presidente enfrentó el miércoles la sexta huelga general –la quinta que convoca la CGT- desde que asumió en diciembre de 2015. Esta huelga fue promovida por uno de sus enemigos políticos, el líder sindical de los camioneros Hugo Moyano, que tiene toda su flota a disposición de Cristina Kirchner.

“Estamos hartos de huelgas”, dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y planteó algo que salta a la vista: cuando el gobierno no es del pelo político de los sindicatos, estos le hacen la vida imposible.



Artillería de aranceles

Trump ayer en Calexico, en el estadio de California, supervisando una valla. Foto: Reuters

Donald Trump está embarcado en una guerra comercial con China que tiene a la economía mundial en vilo. Ahora amenaza embarcarse en otra con México, a quien presiona con ponerle aranceles a sus exportaciones si no frena la ola migratoria que llega a la frontera sur de Estados Unidos, y endurece su política contra el narcotráfico. La medida ya tiene fecha, 10 de junio, para que comiencen a aplicarse aranceles de 5%, porcentaje que irá en aumento hasta llegar al 25%. Para la próxima semana fijaron negociaciones en Washington buscando que la sangre no llegue al río.

Tiroteo en Virginia Beach.



Estados Unidos. La Policía trabaja en la zona donde se produjo el tiroteo. Foto: Reuters



Lamentablemente, la historia vuelve a repetirse. Un tiroteo en la ciudad balnearia de Virginia Beach provocó ayer viernes al menos 11 muertos y seis heridos. El atacante era un empleado de la municipalidad local que resultó abatido por la policía. Este nuevo tiroteo reabrirá el debate sobre la tenencia de armas, que ha tenido a Trump y al influente lobby de la Asociación Nacional del Rifle codo con codo.



El rey de la democracia.

Rey emérito Juan Carlos. Foto: Efe.

Cerremos la semana con algo que sucederá mañana domingo 2 de junio. Es la fecha que fijó el rey emérito Juan Carlos I de España para abandonar la actividad pública. Juan Carlos reinó por casi cuatro décadas, y como todo mortal tuvo sus momentos dulces y amargos. Pero hay dos hechos que han quedado grabados en la memoria de españoles y uruguayos: su posición a favor de la democracia cuando el intento de golpe de Estado en España en 1981, el “Tejerazo”; y el apoyo a los sectores opositores a la dictadura en Uruguay en 1983, cuando los recibió en la embajada en Montevideo. Buen descanso.



Hasta el próximo sábado