Buenos días, amigo lector. Esta semana Venezuela siguió dominando la agenda internacional con impacto en nuestra comarca. La situación es desesperante y no distingue clase social, ni entre chavistas y opositores. Hasta la OTAN, que festejó su aniversario 70 en Washington, se ocupó del asunto. Del otro lado del Atlántico, lo que tiene harto a los europeos es el Brexit y la indefinición de los británico, que pese a ser tan cumplidores con sus horarios están llegando tarde a todas las fechas que se habían fijado para salir del bloque. Vayamos por parte.

A oscura y sin agua.

Largas horas esperando con recipientes para cargar agua de pozo; la usan para lavar y cocinar, no es apta para consumo. Foto: AFP

Los dos apagones masivos que dejaron a los venezolanos sin electricidad por varios días en marzo, también afectó el servicio de agua potable. “Estamos sequitos, no tenemos una sola gota”, ilustró una señora en Caracas en la nota del lunes publicada en la sección Internacional de El País. Los venezolanos se rebuscan como pueden: hacen largas colas para sacar agua de un pozo, que usan para lavar y cocinar, porque no es apta para consumo; o los más afortunados pagan en dólares a los que reparten en camiones cisternas, uno de los pocos negocios florecientes por estos días en Caracas. “Es el precio de quedarse en Venezuela”, dijo un abogado de una zona residencial que hizo una colecta entre sus vecinos para cargar el tanque de su edificio.



Nicolás Maduro sigue culpando a Estados Unidos de todos los males de su país y se muestra muy dirigente en estrechar el cerco contra el líder opositor Juan Guaidó, al que esta semana la obediente Asamblea Constituyente le quitó los fueros parlamentarios. Maduro quiere llevarlo a juicio y meterlo preso, pero por ahora lo frena la presión de la comunidad internacional.



Por estos lares, Venezuela siempre es motivo de división en el Frente Amplio. El canciller Rodolfo Nin Novoa así lo reflejó esta semana con un desafío a sus compañeros de coalición.



Día 2 y sanciones.

Guaidó fue despojado de su inmunidad parlamentaria por la oficialista Asamblea Constituyente y se expone a ir a prisión. Foto: Reuters

Mientras Maduro busca cómo arrinconar a Guaidó, Donald Trump despliega su estrategia de asfixia al régimen. El jueves su principal asesor económico anunció lo que definió como “Día 2”, un plan para llevar dólares a Venezuela una vez que caiga Maduro. Y el viernes el Departamento del Tesoro aprobó nuevas sanciones, que otra vez apuntan a la caja de Maduro, la petrolera Pdvsa, pero agrega a uno de sus principales aliados políticos en la región: Cuba. Estas sanciones no solo se explican en el marco de la estrategia de Trump para sacar a Maduro, también es parte de su política de endurecimiento contra el régimen comunista de La Habana, enterrando la “luna de miel” que algunos vieron en la etapa final de la administración Obama. Por como vienen los vientos, en Nicaragua Daniel Ortega debería preocuparse.

La OTAN y Rusia.

El secretario de Estado, Pompeo, ayer al cierre de la cumbre. Foto: AFP

Venezuela también fue tema en la cumbre de la OTAN en Washington con motivo del 70 aniversario de la Alianza Atlántica. Sin dejar de lado las diferencias con Trump por los aportes en Defensa, los socios europeos coincidieron con Estados Unidos en la preocupación por el apoyo militar y económico de Rusia a Maduro y su creciente influencia en la zona del Mar Negro. Guerra Fría versión siglo XXI.

Salgo, no salgo…

Primera ministra británica, la conservadora Theresa May. Foto: AFP.

Los divorcios son todos complicados, aún los que se resuelven en términos amistosos como el de los Bezos, que se repartieron miles de millones de dólares. Pero en el caso del Brexit, los británicos le están dando larga que a esta altura cabe preguntarse si realmente quieren irse de la Unión Europea. El canciller español Josep Borrell describió la situación como “bastante cómica”, y dijo que el problema es que los británicos no saben qué quieren. La salida debía concretarse el 29 de marzo, pero Theresa May perdió en el Parlamento y la UE le dio plazo hasta el 12 de abril. Este viernes May pidió extenderlo hasta el 30 de junio. En la UE manejan decirles que se tomen un año, así lo piensan mejor.

¡Ay, Joe Biden!

Biden niega la denuncia, pero promete escuchar a la denunciante. Foto: Reuters

El ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, es una de las fichas fuertes de los demócratas para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de 2020. Pero esta semana Biden quedó salpicado por una denuncia de acoso sexual que puede enterrar su candidatura antes de que la anuncie. Al parecer, el político demócrata tiene antecedentes de mano ligera. Veremos cómo sale.

Calentando motores.

Macri pidió más tiempo al FMI para entregar algunos datos sobre la situación fiscal. Foto: AFP

Más cerca, en Argentina el año electoral augura una pareja carrera entre Mauricio Macri y el candidato que ponga la oposición peronista. ¿Será Cristina Kirchner? ¿Será Roberto Lavagna? ¿Quién irá de vice de Macri? ¿Hará acuerdo con la UCR? Todas preguntas que tendrán sus respuestas a medida que nos aproximemos a las PASO, las internas argentinas previstas para agosto. Luego vendrán las elecciones generales de octubre y posiblemente una segunda vuelta en noviembre, un calendario electoral igual al de Uruguay.



Mientras, los sindicatos comienzan a presionar para un cambio de rumbo de la economía, sin que Macri afloje. El viernes el FMI le dio un fuerte respaldo al presidente, al aprobar el desembolso de parte del préstamo acordado el año pasado.



