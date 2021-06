Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lacalle Pou, Caso Ursec y sicarios que se equivocaron

¡Hola a todos! Me presento: mi nombre es Irene Núñez y, al menos por un tiempo, me encargaron esta newsletter. Ángel dejó la vara alta, así que espero no decepcionar. ¡Empecemos!

Bajar la movilidad

Un año, dos meses y quince días después del comienzo en Uruguay de la epidemia del COVID-19, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sigue aferrado a un concepto: no cree que en el país “funcione un lockdown (confinamiento obligatorio)”.



Las medidas más restrictivas de la movilidad son parte del debate público (seamos sinceros, ya todos debatimos sobre si es o no una buena idea) en un escenario de alta transmisión comunitaria del virus.



Lacalle Pou dijo que es verdad que en algunos países ha funcionado la cuarentena, como en Israel, tal vez a fuerza de idiosincrasia. Pero en otros países, como los vecinos, luego “saltaron los casos”. En ese sentido, Lacalle estima poco probable que en Uruguay surta efecto una detención de las actividades durante tres semanas, como proponen algunos de los científicos que asesoran al gobierno.



Una llamada que imputa a Nicolás Cendoya

Volvemos con el llamado "Caso Cendoya" que hace tanto no estaba en la agenda. Es que ahora la Fiscalía le pidió a la Justicia una audiencia para pedir el procesamiento del exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya, por tres delitos de abuso de funciones.



Un documento de la Ursec, fechado el 31 de mayo de este año y que responde a un pedido de informes hecho por el diputado salteño Álvaro Lima, fue clave en la acusación de Cendoya.



Resulta que este documento revela las presiones que Cendoya ejercía a los funcionarios de la Ursec que inspeccionaban la radio Bemba FM de Salto.



Así operaba la mafia que ocupó 5 casas en Montevideo y las vendió a US$ 8.000



Pistas de la reforma jubilatoria que se viene con tres miembros de la comisión que se creó



Diego Forlán: “Uruguay tiene equipo para ir al Mundial, pero si se duerme le roban el lugar”



Sicarios asesinaron a la persona equivocada

Un hombre de 47 años se entregó a la Policía ayer después de que empezaran a buscarlo por ser sospechoso de contratar a dos sicarios para que mataran a un hombre en Villa San José (Canelones) por supuestamente tener un vínculo sentimental con su pareja.



El 22 de enero, Santiago de Oliveira fue atacado por dos delincuentes y murió dos días después. A finales del mes, los sicarios fueron detenidos e imputados por el crimen.



¿Cuál es la tesis de la Fiscalía en este caso? Lo que entienden es que esta persona que se entregó ayer - y que pidió que estuviera presente el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González- encargó el crimen, los sicarios se equivocaron y terminaron matando a De Oliveira.

Además

Montevideo verde: ¿qué árboles hay en tu barrio? ¿Cuáles son los más plantados en la ciudad? (Este es un especial que les recomiendo mucho, no dejen de verlo)



El motor de la economía uruguaya que está prendido, ¿cuánto dinero generó en el año?



Según el FA, investigadora por justificación irregular de faltas docentes carece de sustento legal



