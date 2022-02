Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Muy buenos días! De regreso de mis vacaciones, estoy nuevamente en tu casilla de correo para recomendarte las mejores notas que tuvimos esta semana para los suscriptores. Por si estás en Montevideo o venís a pasear, te cuento que reabrió el mirador de la IMM, hay tours nocturnos por el Cementerio Central y si querés disfrutar del arte a cielo abierto hay 120 murales esperándote en Mercedes. Ahora sí, comencemos.

Qué dicen los que no se vacunan

Según quienes trabajan en la primera línea de la salud, los muertos por covid hoy en día responden a dos perfiles bien marcados: personas mayores con varias comorbilidades y jóvenes sin vacunación completa. Pese a esto, existe un universo de casi 200 mil uruguayos que todavía se resisten a inocularse contra el covid. En su gran mayoría, no son activistas o se consideran a sí mismos “antivacunas” sino que es gente que por desidia, falta de información o desconfianza, no terminan de dar el paso. Sebastián Cabrera encontró y te cuenta aquí ocho historias que sirven para entender la forma de pensar de este núcleo de la sociedad, que puede ser clave para terminar la pandemia.

El otro Eduardo Galeano

Eduardo Daniel Fernández Galeano, El Dani, tiene 46 años y se crió en la calle Isla de Flores, entre Ejido y Yaguarón. Atrás tiene un oscuro pasado de violencia y drogas y una vida marginal en Argentina. El Dani intenta hoy dejar atrás sus demonios y encontrar paz en una granja evangélica de Cristo La Única Esperanza, a media hora de la ciudad de La Plata. Allí vive junto a expresos y charló varios días con El País que se recogen en esta estupenda nota. Contó que su madre era prima del escritor Eduardo Galeano y cuál es su sueño: “Quiero ser un tipo que trabaja, que vuelve a su casa, se encuentra con su esposa y comen mirando una película. Y, cuando lo sueño, lo sueño en Montevideo”.



Lo que dice el FMI de Uruguay

En diciembre el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión anual por artículo 4° (corresponde a cada país miembro tenga o no deuda) de Uruguay. Ahora, el organismo divulgó el informe del staff técnico en que basó esa decisión. ¿Qué encontró y qué discutió con las autoridades? Lo podés leer en esta nota. A modo de adelanto te cuento que los funcionarios del FMI esperan “que la recuperación gane fuerza a fines de 2021 y 2022, a medida que la economía continúa normalizándose”.

El metaverso y un uruguayo

Gigantes como Disney, Ashley Furniture, Bissell, Mattel, Target, Warner Brothers, Bleacher Report o el gurú mundial de la meditación Deepak Chopra confiaron el desarrollo de sus activos digitales y NFT (tokens no fungibles) para el nuevo mundo virtual metaverso a la novel empresa estadounidense InfiniteWorld, que este año podría alcanzar una valuación superior a los US$ 700 millones. Detrás de esta compañía está el uruguayo Yonathan Lapchik y sobre él y su empresa es esta nota que te recomiendo.



Cómo usan nuestros datos

A fines de enero el sitio norteamericano de investigación periodística Político publicó un trabajo en el que dio cuenta de que una importante ONG de Estados Unidos para el apoyo a personas que están en riesgo de suicidio, estaba vendiendo datos de esos chats a otra empresa que los utilizaba para “mejorar la experiencia de la atención al cliente”. A partir de este caso nuestra periodista Ana Laura Pérez reflexiona en este artículo sobre lo poco que sabemos de cómo se almacenan y tratan los datos que generamos.

