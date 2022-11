Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Puja en Fiscalía, Cacho de la Cruz, paridad de género y mascotas

¡Buen día! Es un gusto estar otro jueves en tu casilla de correo. Soy Andrés López Reilly y te voy a recomendar los mejores contenidos que tuvimos esta semana para los suscriptores.

Puja en Fiscalía por trasfondo político

Fiscalía.

La gestión de la Fiscalía General de la Nación de este año no pasó desapercibida para el sistema político, especialmente para el gobierno y la coalición oficialista.



El trabajo del actual fiscal de Corte, Juan Gómez, ha sido cuestionado por varios actores del oficialismo y por diversos temas; desde Cabildo Abierto, por ejemplo, el senador Guillermo Domenech ha llegado a decir que el funcionamiento del organismo era “impresentable” y que se sumaban a diario “denuncias” internas. Por eso, ha advertido, el partido no está a gusto con la conducción de Gómez -con quien ha tenido cruces mediáticos- como no lo estaban con el anterior fiscal de Corte, Jorge Díaz (2012-2022).



Cacho de la Cruz: entretelones de la vida del gran humorista

Cacho de la Cruz.

Con gran cantidad de datos y una buena narración, Joaquín Doldán, autor del nuevo libro sobre Cacho de la Cruz, logra llegar al ser humano detrás del personaje público.



Leegó a Canal 12 para hablar con el Sr. Voiro. Se anunció. La secretaria cerró la puerta y nunca la volvió a abrir. En Canal 4 le fue mejor y participó en algunos programas. Un día se cruzó con Voiro. Le preguntó en qué andaba, “Acá estoy, esperando que tu secretaria me abra la puerta…”. Al poco tiempo comenzó a participar en el primer programa en vivo que trasmitía Canal 12, El show del mediodía.



¿Es posible la paridad de género en cargos electivos?

Gloria Rodríguez.

Tras varias postergaciones, el proyecto de ley que propone la paridad de género en cargos electivos, elaborado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, ingresó a la comisión especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado.



Para la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, la Ley de Cuotas “no fue suficiente”, por lo que propone dar un paso más .



“Lo presentamos el año pasado, pero vino la LUC y luego este año llegó la Rendición de Cuentas. Finalmente se presentó y ahora comienza la discusión y los aportes de diferentes organismos locales e internacionales y la sociedad civil que abordan temas de género”, dijo la legisladora a El País.



¿Qué conviene como mascota? ¿Perro macho o hembra?

El mejor amigo del hombre.

"Quiero una perrita porque es más compañera”, “no quiero un macho porque es malo” o “las perras son más guardianas” son algunas de las frases que escuchan los criadores de perros cuando alguien se acerca para comprar o adoptar un animal.



En torno al sexo del perro se tejen varias creencias que no son ciertas. Los especialistas insisten en que la genética, la crianza y la personalidad son las claves en el comportamiento animal.



Desembarco en Uruguay de un gigante brasileño

Los ejecutivos de M. Dias Branco, Gustavo Lopes Theodosio y Fábio Cefaly.

El gigante brasileño de pastas y galletas M. Dias Branco ya está en Uruguay al haber comprado el 100 % de Alimentos Las Acacias, en una transacción que duró diez meses y acaba de cerrar, el 31 de octubre, por un monto no revelado.



El País conversó con dos de los ejecutivos de M. Dias Branco que están en Montevideo esta semana, quienes develaron los nuevos planes para Las Acacias: hacerla crecer, expandir su marca y, más a largo plazo, convertir la empresa en un hub que llegue también con otras marcas a la región.



