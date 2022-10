Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Robos a clientes del BROU, la maldita pelusa de los árboles, pérdidas en Peñarol y Uruguay unido a la NASA

¡Buen día! Es un gusto estar otro jueves en tu casilla de correo. Soy Andrés López Reilly (sustituyendo a Déborah Friedmann que está de vacaciones) y te voy a recomendar los mejores contenidos que tuvimos esta semana para los suscriptores.

Hackers: clientes del BROU denuncian robos en sus cuentas

Brou

Once clientes del Banco República denunciaron a la Policía y a la institución financiera que sus cuentas fueron robadas y estiman su perjuicio en $ 2.500.000.



Damnificados de Montevideo, Fray Bentos, Sarandí del Yi, Salto, La Paloma y de otras zonas de Uruguay, dijeron a El País que detectaron que se hicieron transferencias de dinero de sus cuentas a terceros o trámites de préstamos de elevados valores sin sus consentimientos, y sin que recibieran el dinero. Podés leer los detalles en esta nota de Eduardo Barreneche.

Esa maldita pelusa: Montevideo tendrá plátanos por muchos años más

La pelusa de los plátanos.

Si hay un árbol bien conocido por los montevideanos, ese es el plátano. Muchos lo aman por sus cualidades paisajísticas y por la sombra que ofrece en verano. Pero otros lo odian por sus irritantes -literalmente- floraciones de primavera.



Los plátanos que parecen invadirlo todo en muchas zonas por estas fechas son solamente 23.000. Y habrá que convivir con ellos mucho tiempo más. Según informó a Revista Domingo el director de Áreas Verdes de la Intendencia de Montevideo, Darwin Pizzorno, los primeros plátanos fueron plantados poco antes del 900 y pueden vivir hasta 300 años. Accedé aquí a la nota completa.

Peñarol perderá US$ 2 millones por no ir a la Libertadores

Hinchas de Peñarol en el Campeón del Siglo.

El mal año de Peñarol, fuera de la pelea por el Campeonato Uruguayo, tendrá sus consecuencias también en la temporada del año que viene: tanto en los objetivos deportivos como en los económicos.



El carbonero dejará de percibir US$ 3 millones por entrar a la fase de grupos de la Libertadores y pasará a cobrar US$ 225.000 por entrar en Fase 1 de la Sudamericana. Allí jugará una llave de ida y vuelta con el que termine quinto en la Anual (hoy Defensor). El que se quede con la serie pasará a fase de grupos donde ahí cobrará US$ 900.000.



Los pormenores te los cuenta Ángel Asteggiante.



Empresarios uruguayos advierten efecto “lapidario” de anuncios de Argentina

Buenos Aires.

Aunque la inestable situación económica argentina no genera mayores sorpresas, desde el sector empresarial uruguayo ven con preocupación el contexto económico del país vecino y aseguran que las medidas implementadas desde ayer por el gobierno de Alberto Fernández, generan un efecto “lapidario” en el comercio exterior uruguayo.



Con el objetivo de preservar los US$ 5.000 millones que el Banco Central argentino logró acumular en el mes de septiembre y para evitar una devaluación abrupta, el gobierno del país vecino implementó un nuevo esquema para controlar las importaciones y encareció el dólar para los gastos de los turistas en el exterior.



Te lo explicamos en este informe escrito por Pía Mesa.

¿Sabías que la azotea de la Facultad de Ingeniería está conectada con la NASA?

La vastedad de espacio exterior.

Podrían ser el polvo de algún desierto o las sales de algún océano. Podrían haber sido expulsadas por un volcán o creadas en un incendio forestal. Podrían haber salido de la chimenea de una fábrica o del caño de escape de un automóvil o del parrillero del fondo de su casa. Los aerosoles, partículas sólidas o líquidas, no se pueden ver pero, ahí están, suspendidas en la atmósfera, viajando cientos y miles de kilómetros, ocasionado diversos problemas a su paso.



La NASA las vigila a través de la Red Global de Monitoreo de Aerosoles (Aeronet), la que reúne unos mil dispositivos en todo el mundo y uno de ellos están ubicado en la azotea de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar).



No te pierdas esta nota de María de los Ángeles Orfila.



Esto es todo por hoy ¡Nos reencontramos el próximo jueves!



Me podés escribir a [email protected]



El País tiene otros newsletters de autor. Para conocerlos y suscribirte hacé click aquí