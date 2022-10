Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fútbol, Victoria Rodríguez, drogas legales, vuelos y ciberataques

¡Buen día! Es un gusto estar otro jueves en tu casilla de correo. Soy Andrés López Reilly (sustituyendo a Déborah Friedmann que está de vacaciones) y te voy a recomendar los mejores contenidos que tuvimos esta semana para los suscriptores.

¿Quiénes son los mejores jugadores uruguayos de la historia?

Luis Suárez y Enzo Francescoli, actual director deportivo de River Plate.

Desde Suárez a Francescoli: ¿quiénes son los mejores jugadores uruguayos de la historia? Especialistas consultados por Ovación dieron su opinión y destacaron al salteño como uno de los históricos; conocé el resto de las figuras uruguayas que integran el top en esta nota imperdible de Diego Domínguez.

Victoria Rodríguez: "En 20 años me veo más pintando que en la TV"



Victoria Rodríguez en su taller.

La comunicadora, artista plástica y actriz está a punto de cumplir 50 años. En entrevista con Revista Domingo, repasa el valor que le da a sus múltiples actividades y a su familia. También opina sobre redes sociales (admite que tiene una cuenta de Twitter falsa que usa para leer comentarios), el avance del feminismo y el lenguaje "inclusivo". Este link te lleva a la entrevista.

El ciberataque, ¿una amenaza para Uruguay?

Ciberataques en Uruguay.

Te contamos en este informe de Fabiana Culshaw cómo trabaja la Unidad de Ciberdefensa del Ejército. La unidad fue creada en marzo de 2021 y sus planes para disuadir la posibilidad de un ciberataque contra infraestructuras críticas del Estado uruguayo.



Al comando de esa novel unidad está el coronel Pablo Camps, con larga trayectoria en el Ejército y especialista en informática. Actualmente también es director docente en ciberseguridad en el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen).

El Aeropuerto de Carrasco sigue sin recuperar su tráfico pre pandemia

Aeropuerto de Carrasco.

El aeropuerto internacional de Carrasco es el que menos tráfico de pasajeros ha recuperado respecto al que tenía previo a la pandemia de covid-19 de un total de 12 evaluados en América Latina, según un informe de la calificadora de riesgo Moody’s.



Lideran los aeropuertos de México y San Juan de Puerto Rico que en el primer semestre de este año tuvieron 111% y 110% respectivamente del tráfico que tuvieron en el primer semestre de 2019. En cambio, Carrasco se ubica último con 58%, por detrás de Ezeiza con 70% y Guarulhos (Sao Paulo) con 75%.



Haciendo clic aquí podés leer el informe.



Los peligrosos efectos de la ketamina

Ketamina

El fenómeno de las drogas sintéticas tiene un auge a nivel mundial y Uruguay no es ajeno a esa situación. Éxtasis, LSD y ketamina son drogas que pisan cada vez más fuerte a pesar de que aún no destronan a la cocaína como la más utilizada ilegalmente. Aunque no cuenta con el mismo marketing que el resto, la ruta que va desde la obtención hasta el consumo de la ketamina es particularmente interesante en nuestro país.



Principalmente porque se trata de una droga que sí es legal en Uruguay, aunque no para el uso recreativo. La “keta” se puede comprar con facilidad en cualquier tienda veterinaria porque existe una regulación del Ministerio de Salud Pública (MSP) que permite su venta por tratarse de un anestésico animal. Una investigación de Clara Lussich para el suplemento Qué Pasa.



Esto es todo por hoy ¡Nos reencontramos el próximo jueves!



Me podés escribir a [email protected]



El País tiene otros newsletters de autor. Para conocerlos y suscribirte hacé click aquí