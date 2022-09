Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sectores exitosos, botín narco y música

¡Muy buenos días! Es un gusto estar, como todos los jueves, en tu casilla de correo para recomendarte los mejores contenidos que tuvimos esta semana para los suscriptores. Antes de comenzar, te invito a escuchar aquí un nuevo episodio del podcast La semana, explicada que esta vez trata de Giorgia Meloni y todo lo que implica su triunfo en Italia.

El botín de los narcos

Doce años después de su creación, los ingresos que genera el Fondo de Bienes Decomisados por delitos de narcotráfico y lavado de activos lo han convertido en una jugosa caja para el Estado. La oficina, en la órbita de la Junta Nacional de Drogas, se encarga de relevar y registrar los bienes incautados por estos delitos y luego, cuando se dicta una sentencia judicial, los remata o eventualmente podría donarlos o transferirlos a los organismos públicos que trabajen en la prevención y tratamiento del consumo de drogas, así como en la represión de estos delitos. ¿Qué tipo de botines reciben? ¿Cuánto dinero obtienen? ¿En qué lo destinaron? Las repuestas en este completo informe de Mariángel Solomita.

Orsi conquista dirigentes de la coalición

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, está bajo la lupa en las filas oficialistas. Por su estilo político y discursivo y, como una consecuencia de ello, porque está generando que decidan encolumnarse detrás suyo. Un tema nada menor ya que ese trata de la figura de mayor proyección del Movimiento de Participación Popular, MPP, y un muy probable precandidato a presidente por el Frente Amplio en 2024.Más detalles en este informe de Joaquín Silva.

Los sectores con más empleo

¿Cuántas empresas nacen? ¿En qué sectores? ¿Cuántas personas emplean? ¿Qué tipo de empresas mueren? El Instituto Nacional de Estadística (INE) lanzó esta semana su Indicador de Demografía de Empresas a partir de registros administrativos, el cual permite ver todos estos y otros datos. En concreto, en el segundo trimestre de 2022 fueron 175.388 empresas registradas, mientras que en el primer trimestre eran 173.644. En cuanto a los sectores Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y de las motocicletas lidera con 58.365 compañías. Lo siguen Transporte y almacenamiento con 18.879 firmas e Industrias manufactureras con 16.240 empresas. Todos los detalles en esta nota.



Cómo les fue a los refuerzos de Peñarol

Cuando el mercado de pases se cerró para Peñarol saber cómo iba a funcionar el equipo era una incógnita, ya que varias contrataciones llamaron la atención. Para empezar, fichó ocho futbolistas, una cantidad que no suele ser recomendada por la gran renovación que podría suponer en el plantel. Luego de 10 partidos, solamente teniendo en cuenta el Campeonato Uruguayo, Ovación hizo un análisis de su performance que puede leerse aquí.

La canción más escuchada

En junio de este año, de un día para el otro, Running up that Hill de Kate Bush se convirtió, 37 años después de su lanzamiento, en la canción más escuchada del mundo. ¿Qué pasó? En esos días Netflix había estrenado la cuarta temporada de su serie Stranger Things, ambientada en los 80’, donde la canción de Bush tiene un rol casi protagónico. Nunca tuvimos tanta música disponible como ahora, pero nunca escuchamos tanto lo mismo. La abundancia abruma y nos cuesta salir de la zona de confort. Entonces, ¿cómo hacemos para descubrir músicos que no conocemos? De eso se trata la columna de esta semana de Ana Laura Pérez.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves.



Soy Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción y me podés escribir cuando quieras a [email protected]



