Homicidios, Suárez y las figuritas

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de correo para traerte, como todas las semanas, los mejores contenidos que tuvimos en los últimos días para suscriptores. Antes de empezar, contarte que hoy estrenamos la tercera temporada del podcast La semana, explicada y que podés escucharlo aquí. Ahora sí, comencemos.

Homicidios más allá de los números

La ola de violencia se acrecentó en el mes de agosto, que dejó un saldo de 34 homicidios, según las cifras oficiales. Este número es cuestionado por el Frente Amplio, que asegura que los homicidios del mes pasado ascienden a 41. Más allá de la discusión por las cifras, el gobierno defiende el plan del Ministerio del Interior y asegura que los homicidios son producto de disputas entre bandas criminales. A su vez, números oficiales dicen que el 50% de las muertes obedecen a otras causas. Y, desde hace años, el 50% de los asesinatos quedan impunes; una proporción que causa alarma. Un completo panorama del tema en este informe del Qué Pasa.



Argentinos y los servicios médicos

Que los argentinos vengan a vivir a Uruguay no es sorpresa, pero sí de algo se sabe poco es de lo que eso significa en términos de ofrecimientos de servicios de atención de salud y cobertura médica. De esto se trata este artículo de Fabiana Culshaw. Como adelanto algunos números: Gustavo Rodríguez, médico y director del Sanatorio Mautone de Punta del Este, dijo que entre 2.500 y 3.000 argentinos se atienden en la institución que cuenta con 50 mil afiliados. Por su parte, la Asistencial Médica Departamental Maldonado -integrada por el sanatorio Cantegril, el sanatorio San Carlos, una emergencia móvil y 15 policlínicas- aumentó la venta de sus servicios de 8% a 10% de participación en los ingresos totales, según contó a El País Daniela Cabrera, contadora y subgerente de la institución.



La fiebre por las figuritas

La fiebre mundialista sigue aumentando en la previa de Qatar. Y en lo que puede verse claro es en la colección de figuritas, una práctica que es mucho más allá de los niños y adolescentes y que reúne a gente de todas las edades. Para dar una idea del fenómeno, un dato (oficial) que no es menor: Uruguay se encuentra entre los primeros del mundo en cuanto a venta de figuritas por número de habitantes. En este informe más sobre este fenómeno.



Los números de Suárez

Mucho se habló, y se habla, de la venida de Luis Suárez a Uruguay. Y también de su estado físico. En este tiempo que lleva en Nacional el delantero recuperó su mejor forma física, sumó rodaje y eso se traduce en los números. Veamos algunos: en los últimos tres partidos del Torneo Clausura, los tres mejores del Pistolero desde su regreso a Nacional, marcó tres goles y encima puso dos asistencias. Ante Montevideo City Torque, en los 57’ que estuvo en cancha, colaboró en el gol de Franco Fagúndez y luego marcó un golazo en una muy buena combinación con Felipe Carballo. Después, en el clásico, se despachó con el golazo de zurda desde afuera del área y, por último, este fin de semana, marcó un gol ante Plaza Colonia y le sirvió otro a Diego Zabala para cerrar el partido dejándolo cara a cara con el arquero. Más datos en este informe.

Toto Da Silveira después del CTI

"Estuve cuatro días en terapia intensiva y la vi muy cerca. Tuve la suerte una vez más que el cuerpo respondió, porque siempre fui un tipo con una vida muy sana siempre haciendo deportes y comiendo sano. Nunca fumé, tomaba lo que cualquier cristiano y en 2008 decidí no tomar nunca más, no tengo ninguno de los problemas de los veteranos, ni colesterol, diabetes, ni nada. Cumplí hace poco 79 años y me siento fenómeno. Si me agarrabas antes de todo esto, me sentía como un tipo de 50 y laburaba como un burro de carga, los siete días a la semana, y lo hacía fascinado porque adoro lo que hago. Amo mi profesión y tuve esa suerte". Así lo describió Toto Da Silveira su situación post internación en el CIT y hay más en esta entrevista que te invito a leer.

