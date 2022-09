Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Espero que ya estés anotado en nuestro programa Comer Mejor, exclusivo para suscriptores de El País, donde durante setiembre te iremos brindando contenidos para mejorar tu alimentación y tu calidad de vida.

Claves de la reforma educativa

El área de Planificación Educativa de la ANEP, liderada por Adriana Aristimuño, comenzó a elaborar los programas por los que se regirán los docentes en el aula y se espera que en octubre estén terminados. El plan empezaría con educación inicial, primero y segundo de escuela así como primero y segundo de liceo. Otra de las decisiones sería la de eliminar la repetición en primer grado y concebir primero y segundo como un solo "tramo". Aristimuño recuerda la reforma de Germán Rama en 1996: “La resistencia al principio siempre es muy grande, a veces irracional, pero después baja la espuma y se reconoce el valor de las cosas”. Todos los detalles de lo que plantea el gobierno de Lacalle en este informe.



La escuela de misiones de paz por dentro

Desde hace ya mucho tiempo la principal hipótesis de conflicto en Uruguay gira alrededor del narcotráfico. En ese contexto, ¿cómo se preparan los cientos de efectivos militares que viajan cada año a participar de las misiones de paz? Pasan por la Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay (Enopu). Allí hay entrenamientos para todos los que viajan en campos en el interior, con simulacros de situaciones de combate, tiro, técnicas de supervivencia, enfrentamiento de emboscadas y el uso de dispositivos como visores nocturnos, como cuenta esta crónica de Matías Castro.

Empresas reinventan beneficios

"Tuvimos que reinventar nuestros beneficios: vimos que el futbolito, el ping pong y la fruta en la oficina ya no eran un plus". Así resumió Belén García, Talent & Culture Business Partner de Globant el enfoque que decidieron tomar tras la pandemia donde había otros desafíos para captar y retener talento en este 2022. Esa compañía optó, por ejemplo, en poner a disposición un psicólogo on site. "No es la idea que hagan ahí su tratamiento, sino más bien que tengan con quién hablar si se sienten mal algún día o tienen un problema», contó García. Ofrecen además un seguro de salud privado y cuentan con una línea de apoyo 24/7 a la que pueden llamar por cualquier consulta en temas psicológicos, legales o financieros. Esta situación está lejos de ser una excepción y esto es lo que cuenta Alejandra Pintos en este informe que recomiendo.

Todos los pases de este período

Cada período de pases en el fútbol mundial deja muchas consecuencias. Jugadores que llegan, otros que se van. En esta ocasión, fueron muchos los futbolistas uruguayos que cambiaron de club, pero este repaso que podés leer aquí incluye a aquellos que desde Uruguay se marcharon al exterior, los que se movieron fuera de nuestro país y los futbolistas que integran la selección uruguaya. En concreto, más de 60 jugadores se movieron en este mercado dejando atrás una institución para arribar a otra o en muchos casos terminar con su libertad de acción para contar nuevamente con un equipo. El fútbol mundial tuvo en este período de pases una de las bombas más importantes con un uruguayo como protagonista luego de que Liverpool pagara 75 millones de euros para contar con Darwin Núñez, luego de grandes rendimientos en Benfica.

Un antivacunas y Twitter

El jueves 25 de agosto fue un nuevo aniversario de la Independencia uruguaya. Y también fue el día en el que el activista político y principal figura de los movimientos uruguayos contra las vacunas para covid-19, Gustavo Salle, se encontró con su cuenta de Twitter suspendida. Anunció que apelará la medida. ¿Qué suerte puede correr? ¿Cómo funciona la moderación de contenidos en plataformas? ¿Hay casos de referencia que nos puedan orientar? Sobre esto escribió Ana Laura Pérez en su columna.



