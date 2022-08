Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Crisis de 2002, explosión y un homenaje

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de correo, como todos los jueves, para traerte las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. Antes de empezar, te recomiendo el episodio de hoy del podcast La Semana Explicada con todo el análisis del retorno de Luis Suárez. Lo podés escuchar aquí.

20 años de la crisis de 2002

El sábado pasado se cumplieron 20 años del feriado bancario, una instancia crucial de la crisis de 2002. Dos décadas después, Sebastián Cabrera y Mariángel Solomita reconstruyeron aquellos duros momentos con los testimonios de 13 de sus protagonistas centrales y especialistas, que les recomiendo leer aquí. A eso se agrega que todavía persiste el reclamo de los 300 ahorristas que, 20 años después, siguen sin cobrar y esperan respuesta en 2024. Además, Oscar Vilas cuenta en esta columna cómo era la carrera por informar en ese entonces y Silvana Nicola trae esta historia de una familia que tuvo que emigrar en la crisis y terminó con éxito, vínculo y trabajo con Rockefeller incluido.

Las dudas tras Villa Biarritz

La explosión en un edificio de Villa Biarritz dejó en vilo a los montevideanos. Una situación que trae varias preguntas: ¿qué habría pasado si la explosión hubiese sido un sábado, con la feria en frente y la gente en su casa?, lo que lleva a otra cuestión: ¿qué tan preparados estamos para los desastres, sean naturales u ocasionados por el hombre? A eso se dedicó Delfina Milder en este informe que vale la pena leer.

La reforma de la Caja Profesional

“Silencio”, “paz”, “que no haya más circo con la prensa” y que no se filtren las propuestas. Ese fue el pedido que las autoridades del Poder Ejecutivo hicieron en las últimas reuniones de la comisión integrada por representantes del gobierno y de la Caja Profesional que busca elaborar un anteproyecto de reforma del organismo. Pía Mesa cuenta en esta nota ahora las partes “están más cerca” de llegar a un acuerdo en relación con los ajustes paramétricos que deben hacerse, pero afirman que “solo con eso” no se va a solucionar el “enorme déficit” de la caja, que crece en torno a los $ 1.000 millones por año y agotaría sus reservas en 2024.



Cien años de un maestro de la casa

Mañana viernes se cumplen 100 años del nacimiento de Homero Alsina Thevenet, HAT, quien falleció en 2005. Crítico cinematográfico reconocido en el mundo, destacado periodista y director fundador del suplemento El País Cultural. "La publicación lo sobrevivió y ha tratado de mantener sus preceptos de buen periodismo, precisión, rigor, mejor escritura, oportunidad y mirada crítica, en un área, la del periodismo cultural, donde siempre 'se remó a contracorriente' como él mismo señalaba", escribió su actual editor jefe, László Erdélyi, en esta nota que les recomiendo.

Robots que atacan

Días atrás varios medios de comunicación rusos reportaron que un robot diseñado para jugar al ajedrez “se enojó” por la velocidad en la que jugaba su oponente de 7 años y sin que existiera ninguna advertencia previa tomó uno de los dedos del niño y lo fracturó en apenas segundos durante un encuentro del Abierto de Moscú. ¿Por qué suceden esos episodios? ¿Hasta qué punto es siempre un error humano? ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial? De eso se trata la columna de esta semana de Ana Laura Pérez.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves.



Soy Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción y me podés escribir cuando quieras a [email protected]



El País tiene otros newsletters de autor. Para conocerlos y suscribirte hacé click aquí.