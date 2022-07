Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Buen arranque de jueves, es un gusto estar en tu casilla de correo. Soy Lucía Baldomir, editora Digital y por hoy te voy a estar recomendando los mejores contenidos que tuvimos esta semana para los suscriptores. Sin más preámbulos vamos a las seis claves de la semana.



1 La Juanita en el ojo de la Justicia

La Juanita. Foto: Ricardo Figueredo.

No es la primera vez que la Justicia pone el ojo en el balneario La Juanita en Maldonado. En febrero de 2021, un escribano y a un operador inmobiliario -un exedil colorado- fueron procesados por la ocupación de al menos seis terrenos propiedad de argentinos ubicados a poca distancia de la playa en dicho balneario. Y ahora se suma un segundo caso de ocupación de dos terrenos que pertenecen a una familia argentina. La Justicia de San Carlos previó una audiencia para el 21 de julio tras la denuncia que presentó el abogado Sebastián Serron Bon, en representación de los dueños extranjeros de los terrenos. Y la misma no apunta a cualquier ocupante sino a dos escribanos y tres particulares. El escrito pide a la Fiscalía que los investigue por estafa y falsificación de documentos. Aquí más detalles.



2 Agitada vida interna en Cabildo Abierto

Guido Manini Ríos. Foto: Estefanía Leal.

En las últimas semanas comenzaron a surgir algunas voces a la interna de Cabildo Abierto que dejan traslucir ciertas críticas con la conducción oficial marcada por el protagonismo de Guido Manini Ríos. La diputada Elsa Capillera, referente de la agrupación que lleva por nombre Purificación, no tiene pelos en la lengua para decir que ya son varios los “encontronazos” con Manini por “falta de información” relativa a decisiones importantes que toma el partido. La designación, por ejemplo, de Alejandra de Mello -la viuda del exministro de Defensa del Frente Amplio Eleuterio Fenández Huidobro- en el Ministerio de Vivienda como asesora del Plan Juntos es uno de los temas. Pero no es el único. El diputado Sebastián Cal, transmitió en la interna cabildante el “disgusto” que tiene con Manini por permitir que ingresaran al partido “exmilitantes del Frente Amplio”. Al parecer queda mucha tela por cortar dentro de la corta vida del partido que, no obstante, ha sido decisivo en discusiones profundas de la coalición de gobierno.



3 Argentina complicada, ¿y nosotros?

Foto: Getty Images

Argentina sigue complicada. Esta semana la flamante ministra de Economía anunció un paquete de medidas para tratar de dar certezas a los mercados mientras las tensiones dentro del oficialismo entre presidente y vicepresidenta se mantienen. Muchas veces se ha dicho que cuando Argentina se resfría, Uruguay estornuda. ¿Qué podemos esperar? Delfina Milder consultó a los analistas. “El parche que tuvo la frontera en la pandemia ya se levantó, y la situación, en términos de diferencial de precio con Argentina, es la peor en los últimos 40 años”, dijo Nicolás Cichevski, economista y gerente de CPA Ferrere. “Y eso necesariamente va a tener un efecto negativo en el comercio y los servicios de toda la frontera litoral”. Varios columnistas de El País también se dedicaron a analizar el tema: Daniel Artana, Hebert Gatto, Juan Martín Posadas, Danilo Arbilla y Agustín Iturralde.



4 Para matar el hambre

Hamburguesas El Desembarco. Foto: Gentileza El Desembarco.

La cadena de hamburgueserías El Desembarco precisamente aterrizará en un edificio emblemático de Punta Carretas, en 21 de Setiembre y Williman, donde funcionó por años la confitería Cantegrill y se caracteriza por ser una de las obras de Humberto Pittamiglio. El cofundador y director de la empresa, Julio Gauna habló con El País y contó los detalles.



5 Un proyecto de ley a deudores, el BCU y el riesgo 2002



El diputado frenteamplista, Felipe Carballo presentó un proyecto de ley sobre “capacidad crediticia” que en términos generales, busca la creación de alternativas que constituyan una “segunda oportunidad” para que los deudores puedan afrontar sus pagos y evitar quedar por fuera del sistema financiero. Sacarlos del clearing a través de un crédito blando otorgado por el BROU con un plazo de cinco años y un tope de $ 100.000 de deuda original sería el camino. Pero el Banco Central mostró sus reparos. Un informe de la Asesoría Económica del Banco Central considera que el proyecto implica un cambio en las reglas de juego, lo que a su vez generaría incertidumbre, afectaría la relación de deudores y acreedores, tendría efectos negativos en el funcionamiento del sistema financiero y reduciría el tamaño del mercado de crédito. El País accedió al informe que elaboró en respuesta al pedido de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y vale la pena leer varios de los argumentos. Uno es el riesgo para el BROU: “En su máxima expresión, este riesgo representaría una magnitud comparable a la exposición del sistema bancario privado en activos a Argentina en (la crisis del) 2002”, afirmó el documento.



6 La artista que cruzó a Buenos Aires

Annasofía Facello está enfocada en la actuación.

Dejó la conducción de Bake Off , se mudó a Buenos Aires, apostó todas sus fichas a la actuación y está grabando la segunda temporada de ATAV, en Pol-Ka. Annasofía Facello lanza en entrevista con El País: "La belleza no es lo que te sostiene en un trabajo". Mariel Varela escribió esta nota en la que no solo habla de su carrera y sus nuevos desafíos sino que confiesa que su materia pendiente es la música. Canta y también compone. ¿Habrá disco? “El día que sienta que tengo material que me guste y no me dé vergüenza mostrar”, respondió.



