Barrios privados y qué se viene en la economía

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de correo, como todos los jueves, para recomendarte el mejor contenido que tuvimos en la última semana para suscriptores. Antes de comenzar, te invito al próximo webinar de El País+ donde Aldo Lema, economista y consultor, será entrevistado por Luis Custodio, editor de Economía & Mercado, sobre la Rendición de Cuentas y las perspectivas para 2023. La cita es el próximo jueves 7 a las 9:30 horas. Aquí podés agendarte.

El interior y los barrios privados

Los barrios privados no existen solo en Canelones y Maldonado. En el resto del interior también empiezan a aparecer nuevos proyectos. Sin contar los departamentos mencionados, el 23% de estas urbanizaciones están en el interior, la mayoría en Colonia por su cercanía con Buenos Aires, pero también en Soriano y Paysandú. Especialistas en el tema no ven que haya una expansión masiva de barrios privados, pero identifican que en el litoral existe un interés en incremento por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Todos los detalles del tema en este informe de Delfina Milder.

Dos mujeres con proyección

Por primera vez dos mujeres políticas que buscan proyectarse como eventuales presidenciables en el Partido Nacional: la titular de la Comisión Departamental de Montevideo, Laura Raffo, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Son dos figuras que darán que hablar y sobre eso escribió este artículo Joaquín Silva.

La economía vista por un referente

El economista jefe de Itaú Unibanco, Mario Mesquita, es uno de los referentes económicos a nivel regional. Estuvo cuatro días en Uruguay donde mantuvo reuniones con autoridades, empresarios y analistas. Además, disertó en un almuerzo para clientes de banco Itaú Uruguay y fue entrevistado por el editor de Economía y Negocios de El País, Fabián Tiscornia, y habló de la situación económica mundial, los desafíos a nivel regional y cómo ve a Uruguay. Aquí podés leer la nota.

La crisis logística y las importaciones

La crisis logística mundial, el parate de puertos y fábricas en China y la guerra se han convertido en un combo explosivo que afecta a casi todos los sectores que importan, desde los autos y repuestos, a la vestimenta y medicamentos, según un relevamiento realizado por el editor del Qué Pasa, Sebastián Cabrera y publicado en este informe que recomiendo. Es “la tormenta perfecta”, resumió Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica porque hay “distorsiones logísticas, de precios y de producción”, todo al mismo tiempo.



Karina Vignola, tocar fondo y estar bien

"Después de tocar fondo, estoy muy bien, con muchas ganas de vivir y seguir adelante. La vida me dio otra oportunidad y gracias al tratamiento y a leer mucho, me siento renovada. Me metí en terapias alternativas para entender y encontrarme conmigo misma. Empecé un camino de sanación que me hizo muy bien y por supuesto, sigo con la medicación. Para mí, esto es una lucha día a día", contó la comunicadora Karina Vignola en una entrevista para Sábado Show que podés leer aquí.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves.

Soy Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción y me podés escribir cuando quieras a [email protected]

