Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fauci, inversiones en Peñarol y bitcoins

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de correo para recomendarte, como todos los jueves, los mejores contenidos que tuvimos esta semana para suscriptores. Antes de comenzar, te recuerdo que aquí podés ingresar a todos los artículos de El País+.

La palabra de una autoridad en coronavirus

Desde 1984 preside el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIH) de Estados Unidos y está entre los número uno de la medicina mundial. Anthony Fauci fue la cara visible de la ciencia a nivel mundial en los momentos en que el covid-19 dejaba más dudas que certezas. Tras meses de gestiones Clara Lussich y Tomer Urwicz concretaron esta entrevista donde el infectólogo se niega a afirmar que la pandemia terminó y alerta que en lo que queda del año aparecerá una nueva variante del virus.



Los blancos, el gobierno y la interna

Un tema recurrente en la interna del Partido Nacional es quiénes son los nombres que pueden proyectarse como eventuales presidenciables en 2024.

El asunto, sobre el cual no hay consenso en el partido de gobierno, es si ya es hora o no de hablar de nombres. Y sobre eso hay opiniones divididas. Algunos entienden que no se puede dejar pasar el tiempo y que se llegue a 2023 sin que estén bien definidas las principales figuras. Y otros declaran públicamente que distraerse en campaña electoral en tiempos en los que el oficialismo tiene que enfocarse en gobernar es un grave error, aunque por lo bajo promuevan a sus propios candidatos. Un completo panorama de lo que sucede encontrás en esta nota de Joaquín Silva.



Números rojos en la UAM

Un año y tres meses después de su inauguración, el panorama es crítico a nivel financiero en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), que desde febrero de 2021 reemplazó al viejo Mercado Modelo. Hoy la UAM no tiene recursos para pagar la primera amortización de la deuda que asumió con el Banco República. La compleja situación está confirmada por un informe de la Auditoría Interna de la Nación del Ministerio de Economía. La situación fue tratada días atrás en una reunión en la Torre Ejecutiva, habrá citaciones en el Parlamento y, a su vez, existen altos índices de morosidad entre los productores de la UAM, en el entorno de cuatro millones a seis millones de pesos por mes. Aquí un completo informe sobre el tema.

El BCU, potestades y bitcoin

El Banco Central (BCU) promueve incorporar potestades: proveedor de servicios de activos virtuales y una unidad que se dedique únicamente a comprar o venderlos, con foco en lavado de activos. Además, el organismo estima que se irán haciendo cambios a la legislación vigente para ir incluyendo a los activos virtuales y que no se espera una ley integral que abarque todas las actividades de este tipo de medios financieros como sí sucede en otros países. Más detalles en esta nota.



Pases e inversiones en Peñarol

La venta de Agustín Álvarez Martínez al Sassuolo de Italia le dejará a Peñarol unos 8 millones de euros libres. ¿Qué se hará con ese dinero? Según contó el presidente del club Ignacio Ruglio tendrá cuatro destinos: reforzar el plantel, mejorar la infraestructura y poner en marcha la Ciudad Deportiva, saldar deudas que tiene el mirasol y mantener las cuentas al día. Más detalles los encontrás aquí.



Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves.



Soy Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción y me podés escribir cuando quieras a [email protected]



El País tiene otros siete newsletters de autor. Para conocerlos y suscribirte hacé click aquí.