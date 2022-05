Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cómo es la ruta de la basura

Cada uruguayo genera un promedio de un kilo de residuos domiciliarios por día. ¿Cuál es la ruta que hace esa basura luego que sale de casa? En Montevideo hay unas 600 descargas diarias de camiones en la usina de Felipe Cardoso, el sitio de disposición final de residuos. Al año llegan allí unas 900.000 toneladas. Todo va a una montaña de 40 metros de basura desde donde se divisa la Torre de las Telecomunicaciones, el Cerro de Montevideo y el aeropuerto. El ministro de Ambiente, Daniel Peña, dice que hay “urgencia ambiental”, pretende cerrar basureros y avanza en un proyecto para transformar basura en combustible. ¿Qué planea la Intendencia de Montevideo tras el rechazo al préstamo del BID? ¿Qué papel se plantea jugar el Ministerio de Medio Ambiente? Un completo panorama en este informe.

El cambio entre Cosse y Orsi

A diferencia del trato frío del 27 de marzo cuando Carolina Cosse y a Yamandú Orsi estaban en la sede del Pit-Cnt esperando el resultado del referéndum contra los 135 artículos de la LUC, en sus dos últimas apariciones se mostraron sonrientes para la foto. El viernes, en la presentación del programa de regularización de asentamientos se sentaron juntos y otra vez mostraron complicidad. ¿Ya hay un acuerdo? ¿Hay una fórmula cerrada? Eso se preguntaron algunos dirigentes, según cuenta Valeria Gil en esta nota que recomiendo.

Anuncios del BCU y su impacto

El Comité de Política de Monetaria (Copom) del Banco Central decidió el martes incrementar la tasa de interés de referencia (el “precio del dinero”, es decir lo que pagan los bancos por obtener liquidez a un día de plazo) en 75 puntos básicos al pasar de 8,5% a 9,25%. En línea con lo anunciado en las dos reuniones anteriores, el Copom señaló que ese aumento “permite ingresar en la fase contractiva de la política monetaria”. ¿Qué quiere decir esto? El sesgo contractivo plantea la reducción de la cantidad de dinero con el objetivo de contener la inflación. Es decir, se aumenta la tasa de interés para que los bancos atenúen el nivel de créditos. Más detalles en este artículo de Pía Mesa.



Seguro en tarjetas, ¿es legal?

El estado de cuenta de la tarjeta de crédito tiene un ítem que se repite mes a mes: el seguro de vida sobre saldo deudor o financiado. El cliente muchas veces no tiene idea que lo contrató, pero allí está. ¿Este cobro incumple alguna ley en materia de competencia? Eso es lo que analiza el Banco Central y para ello solicitó opinión a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas. Los detalles del resultado del análisis en esta nota.



Ruben Rada, giras, tele y movimiento

"Ahora volví a ser Rada porque antes parecía que no era nadie (se ríe). Antes andaba por la calle todos los días y no me paraba la gente, pero ahora que estoy en la televisión la gente me dice: “Radita, ¿dónde estaba usted?”, y eso que saco un o dos discos por año (se ríe). Ahora me paran de todas las edades. Es una alegría". Así resume Ruben Rada su actual momento, como uno de los protagonistas de La Voz Uruguay, salió de gira por España y Japón, está a punto de publicar un disco de colaboraciones y ya tiene otros tres en lista de espera. De todo eso charló con Rodrigo Guerra en esta entrevista.

