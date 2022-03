Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Barrios caros, guerra en plataformas e inversión millonaria

¡Muy buenos días! Es un gusto estar, como todos los jueves, en tu casilla de correo para traerte las mejores notas que tuvimos en la semana para los suscriptores. Antes de empezar, recomendarte este especial donde podrás encontrar la opinión de representantes del "Sí" y del "No" sobre los principales temas que se debaten de la LUC y también los podcast que explican diversos puntos de esta contienda.

Los barrios más caros y más baratos para comprar

¿Qué pasó con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres frente a un año atrás? ¿Cuáles son los barrios más caros y más baratos? Estos y otros datos surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de El País y de Inmuebles del Gallito Luis. Algunos datos: el valor de venta de viviendas solicitado bajó en enero y es la cuarta caída consecutiva. Barra de Carrasco, Carrasco, Punta Carretas, Malvín y Punta Gorda tienen valores por encima de los US$ 3.000 el m2, mientras Los barrios con ofertas a menor precio para apartamentos son Jardines del Hipódromo (US$ 617 el m2), Las Acacias (US$ 712 el m2) y Punta Rieles (US$ 740). Todos los datos los encontrás aquí.

El polémico plan para internar adictos

El gobierno envió un proyecto de ley que permitiría internar de “forma involuntaria” a adictos y personas con patologías mentales severas que están “en riesgo”. Los expertos alertan deficiencias en el planteo. ¿Cuál es el plan del Ejecutivo? Por un lado, ASSE tendrá centros de desintoxicación y se reformará el Portal Amarillo, el centro nacional de referencia en el tema drogas. Por otro lado, el Mides abrirá una casa de medio camino, orientado a la rehabilitación. Sobre esta compleja problemática trata el informe de Delfina Milder.



El unicornio que invertirá 12 millones en Uruguay

La semana pasada una noticia sacudió el mundo de las empresas tecnológicas latinoamericanas. La argentina Technisys, que brinda soluciones de software con foco en la banca digital, fue comprada por US$ 1.100 millones a SoFi Technologies, compañía estadounidense que cotiza en el Nasdaq. De esta forma, se transformó en el nuevo unicornio argentino (compañía con base tecnológica valuada en más de US$ 1.000 millones). La noticia tiene impacto sobre Uruguay: de ese dinero, unos US$ 12 millones se destinarán este año a nuestro país donde la empresa concentrará el área de investigación. Todos los detalles aquí.

La invasión también en las plataformas

Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp), Google (y su YouTube), Twitter y el resto de las plataformas son parte del campo de batalla en el que se está librando la guerra que comenzó cuando Rusia decidió invadir Ucrania. Allí ya la guerra había empezado hace mucho tiempo y muy probablemente seguirá cuando los misiles y los tanques vuelvan al lugar del que nunca debieron salir. Sobre el impacto de esto en la libertad de expresión, la circulación de noticias falsas y otras cosas es que escribe esta semana Ana Laura Pérez y podés leer aquí.

Tania Tabárez, nuevo programa, su padre y el amor

Luego de 20 años en TV Ciudad, Tania Tabárez conduce los sábados "Todo Carnaval", y en marzo será parte de la nueva mañana periodística del canal. En esta entrevista de Sábado Show habla de todo: del Carnaval, de las críticas que recibe TV Ciudad y también de cómo vivió la salida de su padre como director técnico de la selección. Para leerla hacé clic aquí.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves.



Soy Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción y me podés escribir cuando quieras a [email protected]



El País tiene otros siete newsletters de autor. Para conocerlos y suscribirte hacé click aquí.