Arrestos ciudadanos, en qué invertir y Metaverso

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de correo para traerte, como todos los jueves, recomendaciones de las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. Si querés acceder a todo el contenido exclusivo podés hacer clic aquí.

El auge de los arrestos ciudadanos

¿Hasta dónde llega el accionar de una víctima frente a un robo y cuándo comienza el de la Policía? ¿Qué marca el límite entre un arresto ciudadano y un linchamiento? El fiscal Alberto Morales dice que dos de cada 10 arrestos que le avisan, son arrestos ciudadanos. Su colega Brenda Puppo sostiene que suele preguntar si el detenido "está como para declarar" porque suelen llegar muy golpeados. Y otro experiente fiscal asegura que esta modalidad dejó de ser la excepción. Delfina Milder investigó este tema a fondo y el resultado es este informe que recomiendo.

Un "ensayo" para la campaña 2024

La defensa de los 135 artículos de la LUC es una oportunidad para más de un actor del gobierno de proyectarse políticamente de cara al 2024. Así lo reconocen, por ejemplo, en Cabildo Abierto cuando responden acerca del nuevo protagonismo del ministro Daniel Salinas en la campaña, y otras fuentes del oficialismo, que asumen que esta instancia electoral es un “entrenamiento y un posicionamiento” para más de una figura que ya piensa en las próximas presidenciales, como plantea este artículo de Joaquín Silva.

Los mercados y la incertidumbre

Inflación, ómicron, geopolítica. Varios escenarios de riesgo combinados, determinan que las recomendaciones a la hora de inversiones financieras pongan “foco en la calidad”, según el informe anual de HSBC. Luis Custodio entrevistó a Carlos Saccone, gerente de inversiones del ese banco en Uruguay, quien afirmó que la volatilidad será una característica recurrente este año. También se refirió a los escenarios esperados por la institución a nivel global, las recomendaciones de inversión y mencionó oportunidades en los mercados accionarios (en especial el sector tecnológico y las compañías comprometidas con la sustentabilidad).

El avance del "triple impacto"

"Empresas sociales", "empresas con propósito" o "innovación social" no eran términos comunes en Uruguay cuando llegó Socialab en 2014. La organización realiza convocatorias de innovación abierta para ayudar a personas y organizaciones a construir un mundo mejor. Días atrás,

la startup de origen chileno Betterfly levantó US$ 125 millones en capital, lo que hizo que su valor de mercado superara los US$ 1.000 millones. La noticia fue celebrada en el ecosistema de triple impacto de América Latina. ¿El motivo? Betterfly se convirtió así en la primera empresa "unicornio" con un propósito social en la región. ¿Qué marca este hito?, ¿cómo es la situación en Uruguay? Las respuestas en este informe de Marcela Dobal.





El lado oscuro del Metaverso

Mientras Mark Zuckerberg invierte miles de millones de dólares en convencernos de que el futuro está en el Metaverso y en sus lentes de realidad virtual Oculus, investigadores y especialistas de todo el mundo hacen pública su preocupación sobre la seguridad de niños y adolescentes en esos entornos marcados por la violencia, la agresión e incluso el acoso. De esto trata la columna de Ana Laura Pérez de esta semana que podés leer aquí.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves.

Soy Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción y me podés escribir cuando quieras a [email protected]

