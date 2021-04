Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de empezar, quiero contarte que estamos muy felices de inaugurar un nuevo tipo de contenido en El País: los podcast. El primero, que tengo el gusto de co-conducir, es A tu salud y en este episodio de lanzamiento te contamos lo que tenés que saber sobre las vacunas. Lo podés escuchar aquí.

Qué hay detrás de la baja de delitos

Luego de un año en el gobierno, el Ministerio del Interior difundió las cifras de los delitos de marzo en comparación con el primer mes de gestión del ministro Jorge Larrañaga al frente de la cartera. Los datos dan cuenta de una reducción en todos los delitos. Ese día también dieron a conocer las cifras del primer trimestre del año y, al igual que en otras instancias el año pasado, bajan todos los delitos. ¿A qué se debe? Larrañaga lo explica por el combate al narcotráfico; en el Frente Amplio hablan del impacto de la pandemia y dicen que hay que esperar. Un análisis a fondo en esta nota de Delfina Milder.

Beneficiados y no tanto al no subir los combustibles

La semana pasada el gobierno anunció que no aumentaría el precio de los combustibles, pese a que la suba del precio del petróleo a nivel internacional y del dólar en Uruguay implicaban que había que ajustarlos un 18% en promedio. “Esto es un apoyo que el gobierno le da a todo el sector productivo, básicamente a las empresas pequeñas para que puedan pasar esta situación de pandemia, y a la ciudadanía en general”, manifestó Azucena Arbeleche. ¿Cuánto se sostendrá esta no suba de combustibles? ¿A quién benefició más esta no suba de combustibles? ¿Y quién se vio más perjudicado? La respuesta en esta nota para suscriptores.



De científicos a ser empresarios

Jorge Wenzel es doctor en química y hace unos cinco años tenía el cargo de investigador de grado 2. Esteban Guerra es médico veterinario y trabajaba en el exterior asesorando laboratorios de vacunas veterinarias. Wenzel tenía la necesidad de generarse un ingreso extra, Guerra de volver a vivir a Uruguay y crear una plataforma para desarrollo de la industria veterinaria. De esas necesidades surgió Benten Biotech. Ese es uno de los casos que Antonio Larraonda cuenta en este informe, donde reúne a cinco ejemplos donde pese a la dificultad para identificar un nicho, acceder a financiamiento y entender cómo negociar, lograron crear sus empresas y triunfar con sus negocios.



Porno, red social y robo de imágenes

Miles de mujeres desempleadas (y algunos hombres también) salieron a combatir la crisis económica generada por el COVID publicando contenidos eróticos y porno en OnlyFans, una red social que mediante suscripción ofrece materiales de distintas disciplinas sin censura. Aunque el uso de la plataforma se disparó hace meses en el resto del mundo, en Uruguay recién ahora se está haciendo conocer. Mariangel Solomita se metió a fondo en este mundo y en este reportaje que les recomiendo cuenta los claroscuros de este negocio, que incluyen también una avalancha de robo de imágenes que comenzó unos meses atrás y en las últimas semanas se intensificó.

El legado de Alberto Sonsol

A un casi un mes del repentino fallecimiento de Alberto Sonsol sus hijos varones, Alejandro "Lali" (28) y Diego (32), se afianzan como continuadores de su legado. Con un dolor que a veces es "más grande que el cuerpo", como ha comparado su hermana Micaela (22 años), se pusieron al frente de los programas radiales que ya integraban (Tuya y mía y Básquetbol de primera) y de las transmisiones deportivas de radio El Espectador. "Ojalá estemos a la altura. Nos preparamos con el mejor", afirman en esta charla con Sábado Show. Y también les recomiendo esta entrevista a

Patricia Datz, la esposa por 33 años de Sonsol.

Mientras, cuidate y cuidá y a los demás.

