Llave Maestra

Balance del gobierno, barrios privados y armas

Una semana marcada por el inicio de la vacunación en Uruguay, así que quisimos responder a todas las preguntas sobre este tema y podés encontrar las respuestas aquí.

El primer año de Lacalle Pou

Esta semana se cumplió un año de que Luis Lacalle Pou asumió la Presidencia y es momento de pasar raya. Eso hicieron la editora de Nacional Paula Barquet y el periodista Pablo Fernández, quienes le hicieron una entrevista con el mandatario que se publicará el próximo domingo y aquí pueden leer un pequeño adelanto.



Además, Sebastián Cabrera consultó a 20 referentes de diversas disciplinas y así llegó a una lista de los principales 10 aciertos y errores de la administración. En el primer caso el panorama es más claro. La gestión de la pandemia fue mencionada por casi todos los consultados (18 de 20) como un acierto. Le siguen, entre otros puntos, la aprobación de leyes emblemáticas (con nueve menciones), luego la decisión de evitar la cuarentena obligatoria, la creación del GACH y el liderazgo presidencial, todas con siete menciones. En cuanto a los errores hay mayor disparidad de opiniones, pero figura en un lejano primer lugar el manejo de la política exterior con nueve menciones. Luego la demora en la llegada de las vacunas, los problemas en la interna de la coalición y la economía del país, entre otros temas. Todo el informe lo encuentran aquí.

¿Es posible obligar a vacunarse?

Con la campaña de vacunación ya en marcha y el anuncio del gobierno de que la inmunización no será obligatoria se abren numerosas interrogantes. Una de ellas es si las empresas pueden obligar a sus trabajadores a vacunarse. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió en estos días al tema. “Ya se habla de pasaporte sanitario para viajar. Hay países que compran bienes a Uruguay y podrían exigir a las empresas que les venden (carne, soja, lana, etcétera) que tengan a sus trabajadores vacunados. Es una hipótesis”, sostuvo. A su vez recordó que a partir de junio comenzarán las nuevas rondas de los Consejos de Salarios y opinó que sería interesante incluir medidas que promuevan la vacunación, como explica esta nota.

¿Qué se espera de los funcionarios públicos?

Para poder evaluar a un empleado es necesario saber cuáles son sus tareas. Esa es una carencia en el Estado. La Oficina Nacional de Servicio Civil hizo un estudio que reveló que 68% de los cargos públicos "no tiene descriptores útiles y específicos para saber lo que se espera que haga cada persona", según reveló en la Memoria Anual 2020 y se consigna en esta nota. La excepción, agregó, son aquellos ingresos que fueron realizados a través de Uruguay Concursa, plataforma que existe desde 2011, durante el gobierno de José Mujica.

Los uruguayos y las armas

En Uruguay más de 343.000 personas tienen armas registradas, pero solo 29.000 cuentan con la tenencia vigente. Con el argumento de estimular la regularización el gobierno derogó un polémico decreto de 2016 y aprobó otro. El viceministro Guillermo Maciel dijo en este informe de Mariangel Solomita que “la gran preocupación del ministerio son las armas que están en manos de delincuentes" y "que se incrementara el mercado negro. Entendemos que el decreto anterior no cumplió con el objetivo de regularizar. Buscamos desburocratizar la gestión de forma tal de tentar al ciudadano a que regularice porque sabemos que hay muchos miles que no están al día. Del otro lado está la espada de Damocles que son las consecuencias penales si no lo hace”, sotivo.



Los barrios privados llegan a Salto

En Uruguay hay 78 barrios privados. La mayoría está sobre la costa, pero en el Norte nace un proyecto con hoteles y 2.500 viviendas, que podría cambiar la ciudad de Salto tal como la conocemos. El Milagro, como se denomina el megaproyecto, está encabezado por el mismo grupo que llevó adelante La Tahona, propone un clúster turístico y habitacional con hoteles 5 estrellas, canchas de polo y golf, restaurantes y casas de té, turismo de salud, centros termales y unas 2.500 viviendas, la misma cantidad que suman todos los barrios privados de Canelones juntos. El intendente Andrés Lima lo apoya pese al rechazo de parte del Frente Amplio. Pueden conocer más en este informe de Delfina Milder.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves.



