Llave Maestra

Vacunas, coalición y maquillaje "verde"

¡Muy buenos días! Es un gusto volver a estar en contacto para recomendarte las mejores notas que tuvimos esta semana para los suscriptores. Antes de comenzar contarte que desde enero estamos publicando en forma mensual los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de El País y de Inmuebles del Gallito Luis que brinda información del mercado inmobiliario local. La segunda entrega, que salió ayer, la encontrás aquí.

En qué se gastó el fondo COVID

El lunes pasado la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche señaló que el Fondo Solidario COVID-19 gastó US$ 710.737.168 millones (equivalen a 1,3% del Producto Interno Bruto) en atender los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia del coronavirus en Uruguay. Ahora, ¿en qué se fueron esos US$ 711 millones rubro a rubro? El Ministerio de Economía y Finanzas divulgó un informe con detalles al respecto y están todos en esta nota.

También les recomiendo la columna de Alejandro Cid sobre la distancia social y los costos de la salud a la que pueden acceder aquí.

Lo que tenemos que aprender

Israel lidera la vacunación contra el coronavirus. La celeridad de su campaña empieza a arrojar datos que al resto de países les sirve como guía, incluso a Uruguay. ¿Qué puede aprender nuestro país? En los últimos días se supo algo clave: las vacunas funcionan. Entre los mayores de 60 años, Israel llevaba unas 700 hospitalizaciones diarias por COVID-19 y se redujo a casi la mitad pasada la segunda dosis. Las muertes, también en esa población de mayor riesgo, bajó de 300 a dos. Tomer Urwicz habló con Jaim Rafalowski, uno de los integrantes de la Mesa Nacional de Crisis Coronavirus, responsable del manejo de esta emergencia sanitaria en Israel y quien hace un análisis a fondo en este artículo que recomiendo..



Los colorados y la coalición

Hay malestar en el Partido Colorado. Un malestar que si bien no ha sido público pudo recoger Pablo Fernández y lo plasma en este artículo. ¿Los motivos? No les avisan de las decisiones de gobierno ni no los consultan para diseñar las estrategias de la coalición. Incluso, plantean que los ministros colorados se enteran por la televisión de los anuncios de otras carteras, que les falta información y que ni siquiera los invitan a actividades en el interior cuando viajan autoridades y el presidente.

Detrás del crimen de Escudero

La investigación del crimen de Carolina Escudero se bifurcó tras el retiro del cráneo de la morgue de Florida y su aparición en la planta de encapsulado. Las fiscalías de Canelones y de Florida llevan el caso en conjunto y aguardan por los resultados de varias pericias, entre otras cosas para poder determinar dónde se realizó el homicidio. Hasta el momento, la línea más firme es la que vincula a la pareja de Escudero, quien se quitó la vida antes de declarar en fiscalía. Sin embargo, ninguna posibilidad se descarta. El hurto del cráneo desconcertó al equipo de investigación, que analiza si hay una vinculación entre este episodio y el crimen, y si habría más personas involucradas. A este tema se dedicó a fondo Mariangel Solomita y les recomiendo su artículo.





Cosméticos 100% naturales

Una bioquímica y una cosmetóloga médica crearon Pohã, la primera línea uruguaya hecha 100% con ingredientes naturales y que busca generar el menor impacto posible en el medio ambiente. Actualmente cuentan con más de 20 productos diseñados y validados. La primera línea que desarrollaron fue la de Cuidados Cotidianos, que engloba todos aquellos productos básicos que la persona utiliza para la higiene de su piel como entran las emulsiones de limpieza, los hidratantes faciales, productos para las líneas de expresión y antioxidantes, entre otros. Los detalles del emprendimiento los encuentran en este artículo de Analía Filosi.

Esto es todo por hoy, Nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá a los demás.



