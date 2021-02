Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Caminar por la vida, economía y vacunas

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes después de mi licencia para recomendarles las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. Antes de eso, si aún no votaron, los invito a ayudarnos a elegir las 7 maravillas de Uruguay entre los 36 destinos que seleccionamos junto al Ministerio de Turismo. Lo hacen ingresando aquí. Y ahora sí, comencemos.



La salud que se atrasó

Con el foco sanitario puesto en el coronavirus hubo consecuencias en otros aspectos de la salud: cánceres que han sido diagnosticados demasiado tarde, afectaciones cardíacas que se presentan en un estado avanzado y hasta un retraso en el esquema de vacunación. El tema está entre las .preocupaciones del grupo de científicos que asesora al gobierno (GACH) que recomienda recoordinar cuanto antes las 50.000 cirugías postergadas en el país, retomar el ritmo de pruebas de diagnóstico precoz de enfermedades que había previo al COVID-19, y, sobre todo, estimular las consultas presenciales. Más detalles en esta nota de Tomer Urwicz.

¿Invertir en bitcoins o no?

Es un sistema sin bancos, intermediarios ni autoridad central. Como nunca, el valor del bitcoin se cuadruplicó en los últimos meses de 2020. ¿Por qué cada vez más gente invierte en las criptomonedas? En el último mes y medio en Uruguay se notó un movimiento importante respecto a los años anteriores. Sin llegar a ser algo masivo, según expertos, al menos se triplicó la cantidad de uruguayos que consultan, compran o venden. Sebastián Cabrera se metió en ese mundo y da un completo panorama en este informe.

Bancos, Argentina y proyecciones

Economistas y bancos revisaron a la baja sus estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) para 2021 de Uruguay, según la encuesta FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus de enero, a la que accedió El País, y cuyos detalles están en esta nota. Según FocusEconomics, “este año, la economía está lista para rebotar a medida que la actividad interna se recupere de la recesión inducida por la pandemia. Se prevé un repunte de la demanda de los socios comerciales clave que podrá impulsar el sector externo. Dicho esto, el riesgo a la baja persiste debido a las frágiles métricas fiscales y la incertidumbre sobre la evolución de la crisis sanitaria y el despliegue de la vacuna” contra el COVID-19.

Además, aquí tienen un completo panorama de cuáles son los problemas "eternos" de la economía de Argentina y cómo nos afectan.

Honrar la vida con pasos

“Yo, cuando tenía 42 años no podía ni siquiera agacharme para atarme los cordones de los zapatos”, contó a El País Freddy Saldivi, quien hoy tiene 53 años y hace casi 11 le hicieron un trasplante de corazón. “Que hoy pueda caminar, andar en bicicleta o jugar con mi nieto es algo que no tiene precio y que realmente no se puede describir con palabras”, explicó. Freddy fue uno de los participantes de 10 millones de pasos por Uruguay, una acción ideada por la Asociación Uruguaya de Deportistas Trasplantados (AUDETx) como una forma de incentivar a los trasplantados a hacer actividad física y que Rosana Decima cuenta en este artículo.

Vacunas, COVID y desinformación

Las redes sociales hacen fácil y accesible conectarse con otros, hablar con ellos, aprender de lo que saben. Pero también hacen muy sencillo esparcir información errónea a escala monumental. La desinformación circula exponencialmente, y a escala global, montada sobre redes y plataformas de mensajería. Coronavirus y vacunas no podían estar ajenos a este fenómeno y ese es el tema que aborda Ana Laura Pérez en su columna que recomiendo.

Esto es todo por hoy, Nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá a los demás. Si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.



