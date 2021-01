Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El COVID-19 por barrios, compras web y maravillas

¡Muy buen jueves! Déborah Friedmann se tomó un merecido descanso así que esta semana y la próxima les escribe Lucía Baldomir, editora Digital con todas las recomendaciones. Antes que nada y por si no lo vieron, tenemos un especial que propone ser parte de la búsqueda de las 7 Maravillas Uruguayas. Para esto, El País seleccionó junto con el Ministerio de Turismo 36 destinos con una riqueza especial que son el punto de partida. ¡A votar, que además hay premios! Y ahora vamos con los recomendados.

Nadie se salva

Casos activos de COVID-19 en Montevideo por barrio

En todos los barrios de Montevideo hay diez o más personas que cursan la enfermedad del COVID-19. El Sinae tiene georreferenciadas unos 2.690 activos de más de 4.000 que hay en Montevideo y en esta nota de Tomer Urwicz se brindan los detalles de cuáles son los barrios más afectados. Un adelanto, de lo georreferenciado, Pocitos, Cordón, La Paloma y Casabó tienen más de 80 constatados y en el otro extremo en Parque Rodó, Paso de las Duranas, Atahualpa y Jacinto Vera no se llega a 15.



Después de husmear en estos datos te recomiendo este artículo que muestra los resultados que tuvieron científicos que mapearon, a través de simulaciones computarizadas, cómo fluyen las partículas llenas de virus por el interior de un vehículo. Y lo mejor, dieron claves sobre cómo expulsarlo de un lugar pequeño y sin distancia mínima.



¿Aumento en el límite para compras web?

Compras web. Foto: Shutterstock

La Cámara de Couriers pretende que se aumente el límite para los paquetes adquiridos fuera de fronteras. Dicen que daría más igualdad entre quienes pueden viajar y quienes no. Pero aquí encuentran más argumentos. Hoy cada persona mayor de edad puede traer del exterior hasta tres envíos al año, sin tener que pagar los impuestos a la importación, siempre y cuando la compra no supere los US$ 200 en la factura ni los 20 kilos de peso en cada envío.



Más negocios pese a la pandemia

Los especialistas afirman que hubo más cautela y enlentecimiento en 2020 debido a la pandemia de coronavirus en Uruguay, pero eso no hizo que cayeran los negocios en curso. Esta nota de Pia Mesa recoge las múltiples fusiones y adquisiciones que se desarrollaron en diversos rubros y qué estrategias llevaron adelante las empresas.

Problemas en la cama

Uruguayos tuvieron más problemas en la cama durante la pandemia

La pandemia puso a prueba la actividad sexual según una encuesta realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y no le fue muy bien. Uruguayos reconocen haber tenido menos actividad sexual y más insatisfacción con sus parejas estables o casuales por el nuevo coronavirus. La encuesta detectó que esto se acentuó en aquellos hogares con pérdida de ingresos. Y, al mismo tiempo, se constató otro hecho: el uso de condón en relaciones con parejas estables y casuales bajó para todas las edades, sexos y orientaciones sexuales. Acá la nota de la editora de Vivir, María de los Ángeles Orfila, con todos los detalles.



Tres cortitas por si se te pasaron por alto

- La columna de Paul Krugman al respecto del cambio de gobierno en Estados Unidos.



- El periodista Guillermo Lorenzo fue en busca de las modalidades de robo más frecuentes de la temporada de verano para estar atentos. Proliferan los delincuentes que utilizan el método “caña de pescar”, sobre todo en balnearios de Rocha.



- Empresas adaptan beneficios al teletrabajo y las propuestas de Recursos Humanos pasan por apoyo psicológico, días libres y fiestas online.

