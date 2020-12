Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Navidad, inversión y televisión

¡Buen día y Feliz Navidad! Este 24 de diciembre vuelvo a estar en tu casilla de correo como todos los jueves. Un día distinto, sí, pero bien vale la pena repasar varios artículos interesantes que tuvimos esta semana. Además, recomendarte la nueva entrega del ciclo Aplausos, con uruguayos singulares que hicieron la diferencia en este año de pandemia. Antes de comenzar, mis mejores deseos para esta Navidad y que la pases cuidándote y cuidando a los demás.

Ollas populares, una radiografía por dentro

"Montevideo se resiste a ser otra: los jóvenes se amontonan en las mesas de las cervecerías aprovechando los últimos días antes de que empiecen a regir las medidas del gobierno. Pero Montevideo es otra desde hace mucho tiempo. Estas largas filas de hombres y mujeres y niños todos los días en todos los barrios la volvieron otra", escribe Delfina Milder. En esta mañana de Nochebuena, esta nota habla de lo mejor de nosotros. De las ollas populares, que solo entre marzo y julio sirvieron 7.960.000 platos. De quiénes las organizan, de quiénes reciben, de qué necesitan. De como todos podemos necesitarlas.

Cómo se forma un líder sindicalista

El movimiento de trabajadores organizados nunca antes representó a tantos como en la actualidad. ¿Cómo se formaron los que hoy conducen al PIT CNT y qué desafíos enfrentan en ese liderazgo? Fabián Muro se hizo esta pregunta y a partir de allí traza esta radiografía que incluye toda la actividad del Instituto Cuesta Duarte, que atiende unas 5.000 personas por año, los convenios con otras instituciones y referentes que cuentan de primera mano qué fue lo más importante para que llegaran a convertirse en líderes de los demás trabajadores.

En liquidación pero con más exportaciones

Citrícola Salteña continúa en concurso de acreedores y de hecho está en proceso de liquidación (así lo decretó la Justicia a comienzos de este año) a la espera de inversores. Sin embargo, con todas esas circunstancias, la empresa obtuvo el premio al mayor exportador sectorial del año, en el rubro “frutas y frutos” en la edición 2020. ¿Cómo lo logró? ¿Hay interés de inversores? ¿Cuál es su perspectiva? Todos los detalles en esta nota.

También referido a la economía, ya con una perspectiva más global y de futuro, recomiendo esta columna de Carlos Steneri sobre los debates que se vienen para 2021.

Ignacio Álvarez, insultos y aplausos

Si algo no provoca Ignacio Álvarez es indiferencia. Y eso pasa también con esta entrevista que le hizo Fernán Cisnero, donde el periodista habla de su desembarco en Azul FM con "La pecera", su nuevo programa y cuenta sobre sus cambios personales y profesionales. “Me separé después de 20 años; hacía 20 años que estaba haciendo Las cosas en su sitio y quise cambiar el formato de Santo y seña. Nada es casualidad y todo es parte de un proceso interior. Y quería confiar que esa decisión había sido buena. Pero ahí estaba entre el abismo y la gloria. Y hasta lloraba de angustia”, dijo.

La burbuja y la empatía

No sé como llevan ustedes esta nueva etapa con mayor distanciamiento social, pero cuando leí esta columna de Ana Laura Pérez me sentí muy identificada. Como dice ella, no salir de casa, de nuestro barrio, teletrabajar, hablar con el médico por Zoom tiene enormes ventajas, pero también tiene su parte negativa: elimina las interacciones casi al mínimo. Algo no muy fácil de sobrellevar en estos momentos de las fiestas tradicionales. Pero pongamos nuestra energía hoy en pasar en familia y cuidarnos, que ya vendrán otros tiempos.

Esto es todo por hoy, nos reencontramos el próximo jueves, ya con un pie en el 2021. Si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.



